Мерц о "репарационном займе" Украине: ЕС должен разделить все финансовые риски этого шага, потому что РФ готовится к конфликту с Западом

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал государства ЕС не бояться совместно разделить финансовые риски, связанные с использованием замороженных российских активов для предоставления займа Украине.

Об этом говорится в его статье в Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Цензор.НЕТ.

Мерц подчеркнул, что Россия продолжает наращивать милитаризацию и представляет угрозу для свободы и безопасности Европы. По его словам, использование активов должно стать общим политическим сигналом:

"Москва готовится военно, ее общество готовится военно к конфликту с Западом. Такая Россия угрожает европейской свободе и безопасности".

Канцлер напомнил, что Еврокомиссия уже предложила механизм мобилизации более 165 млрд евро дополнительного финансирования для Украины.

"Мы должны разделить все финансовые риски этого шага. Для меня "разделить" означает, что каждый несет одинаковый риск пропорционально своим экономическим возможностям. Мы должны договориться об этом принципе на политическом уровне, а затем реализовать его в юридически обязывающей форме. Было бы неприемлемо, если бы в этом процессе одна страна несла непропорционально большую нагрузку", - подчеркнул Мерц.

Мерц также признал, что страны, в частности Бельгия, где хранится значительная часть активов, не могут полагаться только на политические обещания. Поэтому, отметил он, дискуссии о юридических механизмах должны начаться как можно скорее и завершиться без задержек.

Он подчеркнул, что принятые решения будут иметь долгосрочное влияние на европейскую безопасность: "Именно мы должны продвигаться вперед на пути к европейскому суверенитету. То, что мы решим сейчас, определит будущее Европы".

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковываться, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

