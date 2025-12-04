РУС
РФ пригрозила, что Бельгия будет "вечно" ощущать последствия конфискации замороженных активов, - Де Вевер

В Бельгии боятся конфискации активов РФ

Премьер Бельгии Барт Де Вевер не верит, что Россия проиграет в войне.

Об этом он заявил в интервью изданию La Libre Belgique, передает Цензор.НЕТ.

Заявление премьера Бельгии

"Это была бы хорошая история: забрать деньги у плохого парня, Путина, и отдать их хорошему парню, Украине. Но кража замороженных активов другой страны, ее суверенных фондов благосостояния, никогда раньше не делалась", - пояснил он.

Де Вевер отметил, что речь идет о средствах Центрального банка России.

Читайте также: Бельгия выдвинула три условия для поддержки "репарационного займа" Украине

"Даже во время Второй мировой войны деньги Германии не конфисковались. Во время войны суверенные фонды благосостояния замораживаются.

А после окончания войны проигравшее государство должно отказаться от всех или части этих активов, чтобы предоставить компенсации победителям", - пояснил премьер.

Читайте также: "Репарационный кредит" для Украины является "худшим вариантом" и несет риски для Бельгии, - глава МИД Прево

"Но кто действительно верит, что Россия проиграет в Украине? Это басня, полная иллюзия. Даже не желательно, чтобы страна с ядерным оружием проиграла войну и стала полностью нестабильной. Кто верит, что Путин спокойно примет конфискацию российских активов?

Москва дала нам понять, что в случае конфискации Бельгия и я лично будем ощущать последствия "вечно". Кажется, это довольно долгий срок", - добавил Де Вевер.

Читайте: Решение о репарационном кредите для Украины не требует единодушия в ЕС, – фон дер Ляйен

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

  • Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.
  • Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.
  • Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Читайте: Репарационный кредит для Украины составит 165 миллиардов евро, – Politico

Автор: 

Топ комментарии
+20
От тобі обличчя європейців- прем'єр засцяв .Така ж цинічна потвора , як Рудий та інші - чесно сказав, що не хоче перемоги України.
показать весь комментарий
04.12.2025 08:40
+17
за багато благосних десятиріч об'єднана Європа досягла значних успіхів у виведенні породи рафінованих політичних куколдів.
показать весь комментарий
04.12.2025 08:38
+16
кацапи вже зашугали Бельгію
показать весь комментарий
04.12.2025 08:36
кацапи вже зашугали Бельгію
показать весь комментарий
04.12.2025 08:36
це лише виправдання, щоб далі заробляти на кацапах...
показать весь комментарий
04.12.2025 08:42
Так і є.
показать весь комментарий
04.12.2025 08:43
за багато благосних десятиріч об'єднана Європа досягла значних успіхів у виведенні породи рафінованих політичних куколдів.
показать весь комментарий
04.12.2025 08:38
ну, в них куколди, в нас слуги. Ще та ху...я, і невідомо зто з них переможець в допозі ху...лу найбільше.
Читаю новий закон, вчора прийнятий тишком-нишком, в цілковитій таємниці, без пафосу, без блокування трибун і навіть без обговорень і анонсів, про запровадження пожиттєвого звання депусратам з пільгами, яких і президенти жодних країн немають на мільярди в підрахунку для знекровлегої України. От він. https://sud.ua/uk/news/laws/347720-rada-prinyala-zakon-o-statuse-narodnogo-deputata-osnovatelya-gosudarstvennoy-nezavisimosti-ukrainy
Слуги вирішили стати «засновниками» і поки є час нагороджувати ним один одного на свята, юбілеї, під голосування чогось важливого з конвертом на додачу. Бл...ді невідомого досі розмаху. Навіть дипломатичний паспорт передбачили для себе і надгробок, ні, навіть.СПОРУДУ,(мабудь кожному по мавзолею», з похованням за державні кошти з усіма почестями від вдячного народу.
Отака ху...я малята.
«Верховна Рада в другому читанні та в цілому прийняла законопроєкт №https://sud.ua/uk/news/laws/347714-rada-prinyala-zakon-o-povyshenii-naloga-na-pribyl-bankov-do-50-v-2026-godu 6493, яким запроваджується особливий статус народного депутата - засновника державної незалежності України.

Законом передбачається- визначення статус засновника ******** держави України - народного депутата (далі - Засновника), встановлення правові підстави та порядок присвоєння і позбавлення статусу Засновника, врегулювання порядку вручення посвідчення та нагрудного знака Засновника, закріплення обсягів прав та обов'язків Засновника.

Окремо визначено фінансові гарантії: Засновникам виплачуватимуть щомісячне довічне грошове утримання, яке може замінювати пенсію. Його розмір становитиме 80% від місячної зарплати чинного народного депутата - члена комітету.

Також документ надає Засновникам право на дипломатичний паспорт для офіційних закордонних поїздок.

Закон визначає і механізми вшанування пам'яті Засновників, включно з допомогою на поховання та встановленням надгробних споруд.»
показать весь комментарий
04.12.2025 08:53
це не надовго. Відчувають що лафа наближається до кінця, за яким для декого з их атрв-аснаватєлєй маячать різного роду індівідуальні піздєци.
показать весь комментарий
04.12.2025 09:33
Добре б було. Але ці тварини, ці шакали, ці гниди, цим законом не тільки собі нагрібають жирне життя, але і наперед цим законом розбещують наступників. Давайте будемо чесними, хто в раду попаде буде цей закон оберігати, бо він їм боижче до тіла.
Все настільки огидно, що слів крім матів в бік цих потвор цинічних і брехливих немає.
Я вже уявили ці мерзенні пики в статусі «отцов основателей» на фоні стікаючої кров'ю України(
Бісить все, ***** так, що
Мені цікаво, чи підпише Зеленський цей ганебний закон? В обмін на що?
показать весь комментарий
04.12.2025 09:57
"Давайте я вам зараз одним реченням поясню, чому Верховна Рада не передбачила у бюджеті жодної копійки на підвищення зарплатні військових, а зате підняла видатки на самих депутатів і на офіс президента.

Просто вони всі розуміють, що у війську їхніх виборців НЕМА. (с)

Просто вони всі розуміють, що у війську їхніх виборців НЕМА. (с)
показать весь комментарий
04.12.2025 09:56
Я скажу більше....тому що військових НЕМАЄ і у виборчих комісіях де підрахуї-вчителі
показать весь комментарий
04.12.2025 09:58
От тобі обличчя європейців- прем'єр засцяв .Така ж цинічна потвора , як Рудий та інші - чесно сказав, що не хоче перемоги України.
показать весь комментарий
04.12.2025 08:40
То ми щось винні росії? Агов, вільна і демократична Європа дайте нам рахунок наших боргів аби усвідомити цілком цю фразу з ваших промов «ми будемо з впми до кінця?»
показать весь комментарий
04.12.2025 08:40
Вони ж не уточнювали, яким буде кінець. Вони при будь-якому розкладі будуть за цим спостерігати.
показать весь комментарий
04.12.2025 09:22
Кацапи бачать хто такі всі ці Де Вевери і блефують з особливим цинізмом.
показать весь комментарий
04.12.2025 08:40
бельгійські корупціонери чекають на кацапський відкат тому гавкають .
показать весь комментарий
04.12.2025 08:41
Була ж новина, що бельгійці отримують близько 2мільярдів відсотків з цих россійський грошей...
показать весь комментарий
04.12.2025 08:43
Навіть не бажано, щоб країна з ядерною зброєю програла війну і стала повністю нестабільною. Джерело: https://censor.net/ua/n3588572

Насправді це трансляція думок і бажань не тільки Бельгії,а і США і інших впливових країн.
Вони не допустять програшу Росії і її дестабілізації.
Ці наративи Були зажди ще при Бушу і закінчуючи Байденом. Нічія це те що влаштує всіх, чи фейкова нічія.

Як в підручниках про русько-фінску війну для западної півкулі напишуть шо виграли фіни.
показать весь комментарий
04.12.2025 08:42
А Фіни й перемогли. Той хто був у Фінляндії та на Засрашці знає це на 100%.
показать весь комментарий
04.12.2025 09:56
Ми теж вже перемогли ще в квітні 2022
показать весь комментарий
04.12.2025 09:57
Можно сколько угодно обзывать Бельгию любыми словами,но деньги не получим.один еврофиздежь.четыре года
показать весь комментарий
04.12.2025 08:42
Ядерку зробим - все отримаємо
показать весь комментарий
04.12.2025 08:51
Україну врятує лише ЯДЕРНА ЗБРОЯ ☢️☢️☢️
показать весь комментарий
04.12.2025 08:44
"Але хто справді вірить, що Росія програє в Україні? Це байка, повна ілюзія.
Джерело: https://censor.net/ua/n3588572

Я вірю!
показать весь комментарий
04.12.2025 08:44
Щось кацапи дуже оптимістичні щодо тяглості РФ. Так само як і кремлівські сидільці у 1987му році.
показать весь комментарий
04.12.2025 08:46
Схоже цього Вевера Орбан з Фіцею покусали.
показать весь комментарий
04.12.2025 08:47
Корупція
показать весь комментарий
04.12.2025 08:50
Декілька дронів протягом листопада, погрози з рахи - й Бельгія 🇧🇪 попливла, рос.активи вже готові віддати, аби не псувати собі безтурботне та заможне життя...
показать весь комментарий
04.12.2025 08:48
Прем'єр Бельгіі Барт Де Вевер не вірить, що Росія програє у війні,
так як він не так зашуганий кацапами , а зацікавлений в тому ,
скільки він отримає за це від кремлівського вибл@дка !!
показать весь комментарий
04.12.2025 08:56
Якщо Україна не отримає достатньої допомоги, то не зможе захищатись і Раша зайде у Європу, як ніж у масло. Тоді маштаби мародерства будуть такими, що Європа може зникнути з мапи світу. Росіянам втрачати нема чого, а європейці гинути у боях не готові. Тож Бельгія, як і інші заможні країни, можуть втратити не тільки російські активи, а і взагалі все.
показать весь комментарий
04.12.2025 09:00
А почему вдруг у Европы закончились деньги?
показать весь комментарий
04.12.2025 09:02
В нас замість дипломатів працюють шльондри, тому так. Потрібно допомогти. Подайте в суд ЄС на Бельгію і цього сцикуна, за фінансування війни, тероризму і головне сприяння, у вигляді збереження бабла, викраденню дітей.
показать весь комментарий
04.12.2025 09:04
Ги-ги.. Вони ще опісля
показать весь комментарий
04.12.2025 09:12 Ответить
Фон дер Ляєн не хоче давати гарантії Бельгії, хоча це вона все придумала. Але зробила винуватим Бельгію.
показать весь комментарий
04.12.2025 09:18 Ответить
показать весь комментарий
04.12.2025 09:23 Ответить
Нас тепер можуть врятувати лише фламінги, начинені відпрацьованим ядерним паливом. Клєпаємо їх тисячами і закидаємо підорашку
показать весь комментарий
04.12.2025 09:25 Ответить
"Навіть під час Другої світової війни гроші Німеччини не конфіскувалися" - ну звісно, як можна?
А от дві дивізії СС Бельгія спромоглася організувати.
показать весь комментарий
04.12.2025 09:27 Ответить
А ти і вср@вся…
показать весь комментарий
04.12.2025 09:28 Ответить
бельгійці, мать вашу, Леопольд 2 в гробу перевертається
де жорстка експлуатація дикунів та виробництво самоварів з непокірних?
показать весь комментарий
04.12.2025 09:31 Ответить
"Вічність" для кацапів, це десь до 2030 максимум. Потім вони вже будуть називатись іншими іменами і правопреємністі від рф в них вже не буде, як у рф від ррфср.
показать весь комментарий
04.12.2025 09:36 Ответить
ПІДАРАС !
показать весь комментарий
04.12.2025 10:17 Ответить
 
 