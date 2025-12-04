РФ пригрозила, что Бельгия будет "вечно" ощущать последствия конфискации замороженных активов, - Де Вевер

Премьер Бельгии Барт Де Вевер не верит, что Россия проиграет в войне.

Об этом он заявил в интервью изданию La Libre Belgique, передает Цензор.НЕТ.

Заявление премьера Бельгии

"Это была бы хорошая история: забрать деньги у плохого парня, Путина, и отдать их хорошему парню, Украине. Но кража замороженных активов другой страны, ее суверенных фондов благосостояния, никогда раньше не делалась", - пояснил он.

Де Вевер отметил, что речь идет о средствах Центрального банка России.

"Даже во время Второй мировой войны деньги Германии не конфисковались. Во время войны суверенные фонды благосостояния замораживаются.

А после окончания войны проигравшее государство должно отказаться от всех или части этих активов, чтобы предоставить компенсации победителям", - пояснил премьер.

"Но кто действительно верит, что Россия проиграет в Украине? Это басня, полная иллюзия. Даже не желательно, чтобы страна с ядерным оружием проиграла войну и стала полностью нестабильной. Кто верит, что Путин спокойно примет конфискацию российских активов?

Москва дала нам понять, что в случае конфискации Бельгия и я лично будем ощущать последствия "вечно". Кажется, это довольно долгий срок", - добавил Де Вевер.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.

Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

