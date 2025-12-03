"Репарационный кредит" для Украины является "худшим вариантом" и несет риски для Бельгии, - глава МИД Прево

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что новое предложение Европейской комиссии о "репарационном кредите" для передачи Украине замороженных российских активов является категорически неприемлемым.

Об этом он сказал перед началом встречи министров иностранных дел НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Еврокомиссия планирует в среду утвердить документ с деталями механизма, который предусматривает частичную передачу Украине активов РФ, однако Бельгия еще до обнародования выступила с жесткой критикой. Прево подчеркнул, что его правительство считает "репарационный кредит" неудачным подходом.

"Бельгия, без сомнения, поддерживает то, что необходимо покрыть финансовые потребности Украины. Но есть разные варианты, как это сделать. Мы неоднократно говорили, что считаем вариант репарационного кредита худшим из всех возможных, поскольку он рискованный, такого никогда никто раньше не делал", - заявил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос использования замороженных активов РФ можно решить, - Вадефуль

Альтернативное решение

Он добавил, что Брюссель настаивает на альтернативном решении - привлечении ЕС средств на рынках. Прево также раскритиковал реакцию европейских институтов на бельгийские предостережения, сославшись на письмо премьер-министра Барта де Вевера президенту ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

"В письме моего премьер-министра четко изложены все опасения. Это - законные и обоснованные опасения. Однако у нас есть досадное ощущение, что нас не услышали. Наши опасения обесценивают. Текст, который комиссия представит сегодня, не отвечает на наши опасения должным образом", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия сегодня представит официальное предложение, как передать Украине замороженные активы РФ

Бельгия предупреждает, что в случае принятия предложенной схемы она останется "наедине с рисками".

"Мы требуем, чтобы риски, с которыми сталкивается Бельгия в результате этой схемы, были полностью покрыты. Мы просто стремимся избежать потенциально катастрофических последствий для государства-члена, которое просят проявить солидарность, не предлагая такой же солидарности взамен", - подчеркнул Прево.

Критика со стороны Бельгии, на территории которой размещена львиная доля замороженных российских активов, существенно затрудняет принятие предложения ЕК на декабрьском саммите. Это может поставить под угрозу финансовую стабильность Украины в 2026 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС готовит механизм разблокирования российских активов для Украины, - Politico

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Передача замороженных российских активов Украине выгодна и партнерам, - Зеленский