РУС
Новости Передача Украине замороженных средств РФ
906 11

"Репарационный кредит" для Украины является "худшим вариантом" и несет риски для Бельгии, - глава МИД Прево

Глава МИД Бельгии

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что новое предложение Европейской комиссии о "репарационном кредите" для передачи Украине замороженных российских активов является категорически неприемлемым.

Об этом он сказал перед началом встречи министров иностранных дел НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Еврокомиссия планирует в среду утвердить документ с деталями механизма, который предусматривает частичную передачу Украине активов РФ, однако Бельгия еще до обнародования выступила с жесткой критикой. Прево подчеркнул, что его правительство считает "репарационный кредит" неудачным подходом.

"Бельгия, без сомнения, поддерживает то, что необходимо покрыть финансовые потребности Украины. Но есть разные варианты, как это сделать. Мы неоднократно говорили, что считаем вариант репарационного кредита худшим из всех возможных, поскольку он рискованный, такого никогда никто раньше не делал", - заявил министр.

Альтернативное решение

Он добавил, что Брюссель настаивает на альтернативном решении - привлечении ЕС средств на рынках. Прево также раскритиковал реакцию европейских институтов на бельгийские предостережения, сославшись на письмо премьер-министра Барта де Вевера президенту ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

"В письме моего премьер-министра четко изложены все опасения. Это - законные и обоснованные опасения. Однако у нас есть досадное ощущение, что нас не услышали. Наши опасения обесценивают. Текст, который комиссия представит сегодня, не отвечает на наши опасения должным образом", - заявил он.

Бельгия предупреждает, что в случае принятия предложенной схемы она останется "наедине с рисками".

"Мы требуем, чтобы риски, с которыми сталкивается Бельгия в результате этой схемы, были полностью покрыты. Мы просто стремимся избежать потенциально катастрофических последствий для государства-члена, которое просят проявить солидарность, не предлагая такой же солидарности взамен", - подчеркнул Прево.

Критика со стороны Бельгии, на территории которой размещена львиная доля замороженных российских активов, существенно затрудняет принятие предложения ЕК на декабрьском саммите. Это может поставить под угрозу финансовую стабильность Украины в 2026 году.

Российские активы для помощи Украине

  • Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Автор: 

+2
Бельгія і під гитліравцями почувались непогано. Спротів був 18 діп, потім капітуляція. Правітельство сдистнуло до Лондона. Надалі з бельгійських добровольців було сформовано ДВІ дивізії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sig_runes.svg а саме 27 фламандська «Лангемарк» та 28 валлонська «Валлония» яки не ошивались десь у тилу на воювали на східному фронті. Промисловість Бельгії працювала на ІІІ Рейх. Вугільна, металургійна, текстильна, химічна та легка промисловість тощо. Бельгійський шоколад постачвся Вермахту та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sig_runes.svg . Мідь, цінк, свинець, алюміній тощо з Бульгії шли на потреби гитлірівськой Ниметчини. І ДОБРОВІЛЬНО працювали на ціх шахтах, фабриках та заводах більгійці, отримуючи тверд заробітню платню. Тому я не бачу ничого дивного в таких заявах бельгійців.
03.12.2025 12:56 Ответить
Комментировать
"**** неясно",як каже митець. Но ви почекайте там, європка з вами.
03.12.2025 12:31 Ответить
НЕМА СЛІВ.

Що ще раз каже ЕС і НАТО і МАГАТЕ і ООН - пустий звук. Всі думають ЛИШЕ для себе. І якщо атакують Естонію я впевний всі утруться
03.12.2025 12:32 Ответить
Решта голосно і ДРУЖНЬО пукне !
03.12.2025 13:11 Ответить
А може досить з нас кредитів, ми стримуємо путіна, захищаємо усю Європу та ще й за це плптимо
і грошима і життям, крім того, українці які виїхали і працюють в Європі сплачують їм податки та підсилюють їхню економіку
03.12.2025 12:33 Ответить
ой та шо ви кажите , ми знаємо хто рулить банками БельгіськоІзраельскими ...
03.12.2025 12:34 Ответить
Вже є сумніви не тільки в НАТО, а в ЄС. Ці організації тріщать по швах. Де єдність?
03.12.2025 12:34 Ответить
Бляха-муха,союзники.На чужому .... хотять в рай в'їхати.Уявимо що гроші Гітлера десь знайшли в швейцарських банках і гадають чи використовувати їх в боротьбі проти рейха,чи репутація банків впаде? Є Гітлер 21 століття - путлєр.Що ще треба,які докази?
03.12.2025 12:37 Ответить
Відкрию вам велику таємницю гроші нацистів лежали в швейцарських банках до 90-х років, коли журналісти накопали інформацію, за той час значну частину коштів нацисти вивели через підставних осіб.
03.12.2025 12:57 Ответить
А ніхто і не здогадувався що бельгійці-сволота.
03.12.2025 12:50 Ответить
Как пишут сами европейцы, хрен когда их правительства договорятся между собой насчет этих денег. Максимум на что может расчитывать Украина что выдлеять будут деньги от евро стран индивидуально кто захочет участвовать как к примеру Германия 11.5 млрд на 26 год
03.12.2025 12:54 Ответить
Бельгія і під гитліравцями почувались непогано. Спротів був 18 діп, потім капітуляція. Правітельство сдистнуло до Лондона. Надалі з бельгійських добровольців було сформовано ДВІ дивізії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sig_runes.svg а саме 27 фламандська «Лангемарк» та 28 валлонська «Валлония» яки не ошивались десь у тилу на воювали на східному фронті. Промисловість Бельгії працювала на ІІІ Рейх. Вугільна, металургійна, текстильна, химічна та легка промисловість тощо. Бельгійський шоколад постачвся Вермахту та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sig_runes.svg . Мідь, цінк, свинець, алюміній тощо з Бульгії шли на потреби гитлірівськой Ниметчини. І ДОБРОВІЛЬНО працювали на ціх шахтах, фабриках та заводах більгійці, отримуючи тверд заробітню платню. Тому я не бачу ничого дивного в таких заявах бельгійців.
03.12.2025 12:56 Ответить
 
 