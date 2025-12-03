Еврокомиссия сегодня представит официальное предложение, как передать Украине замороженные активы РФ

Сегодня Еврокомиссия официально представит предложение об использовании замороженных активов РФ для Украины в рамках "репарационного займа".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Что известно

После заседания коллегии ЕК состоится пресс-конференция президента фон дер Ляйен и вице-президента Домбровскиса "об удовлетворении финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы".

Перед заседанием НАТО несколько министров иностранных дел европейских стран заявили, что с нетерпением ждут этого предложения и не исключают, что оно станет таким, которое "изменит правила игры".

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

