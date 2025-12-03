Єврокомісія сьогодні презентує офіційну пропозицію, як передати Україні заморожені активи РФ

Сьогодні Єврокомісія офіційно презентує пропозицію щодо використання заморожених активів РФ для України в рамках "репараційної позики".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

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Що відомо?

Після засідання колегії ЄК відбудеться пресконференція президентки фон дер Ляєн та віцепрезидента Домбровскіса "щодо задоволення фінансових потреб України на 2026-2027 роки".

Перед засіданням НАТО кілька міністрів закордонних справ європейських країн заявили, що дуже чекають на цю пропозицію і не виключають, що вона стане такою, що "змінить правила гри".

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Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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