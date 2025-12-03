ЄС готує механізм розблокування російських активів для України, - Politico

Єврокомісія наразі працює над правовим інструментом, який дозволив би використати заморожені російські активи на підтримку України, проте зіштовхується із застереженнями Бельгії щодо потенційних фінансових наслідків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

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Юридичний механізм

Зокрема, за даними видання, Єврокомісія пропонує юридичний механізм, покликаний зняти занепокоєння Бельгії щодо залучення близько 140 млрд євро заморожених російських активів у форматі позики для України.

Перед самітом Європейської ради держави-члени мають погодити це рішення, однак у Брюсселі висловлюють ризики, що в разі необхідності відшкодування коштів саме Бельгія може понести основні фінансові витрати.

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Що пропонується?

Євросоюз готує новий правовий механізм, який унеможливить блокування продовження санкцій проти Росії окремими державами-членами, такими як Угорщина чи Словаччина.

Планується використати статтю 122 Договору про ЄС, що дозволяє ухвалювати рішення у форматі "солідарної дії" більшістю голосів. Це позбавить окремі країни можливості застосовувати право вето у таких питаннях.

Юристи ЄС підтверджують, що гнучке тлумачення статті 122 виправдовує перегляд вимог щодо одностайності. Це може також зменшити частоту голосувань щодо продовження санкцій з кожних шести місяців до одного разу на три роки, що забезпечить стабільність і знизить ризики для фінансової підтримки України.

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Ризики для України

Як наголошує Politico, часовий фактор є критичним: без досягнення домовленостей Україна ризикує залишитися з мінімальним оборонним фінансуванням щонайменше до квітня.

В іншому випадку тягар витрат ляже на платників податків країн ЄС, тоді як заморожені російські активи й далі залишатимуться невикористаними.

Головна інтрига полягає в тому, чи зможе оновлений юридичний підхід переконати бельгійського прем’єра погодитися на використання коштів, які наразі перебувають у Euroclear у Брюсселі.

Нагадаємо, що Європейський центральний банк відмовився підтримати виплату Україні 140 млрд євро під заставу російських активів, які заблоковані у бельгійському депозитарії Euroclear.

Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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