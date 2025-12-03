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Новини Використання заморожених активів РФ
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ЄС готує механізм розблокування російських активів для України, - Politico

Заморожені активи на допомогу Україні

Єврокомісія наразі працює над правовим інструментом, який дозволив би використати заморожені російські активи на підтримку України, проте зіштовхується із застереженнями Бельгії щодо потенційних фінансових наслідків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

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Юридичний механізм

Зокрема, за даними видання, Єврокомісія пропонує юридичний механізм, покликаний зняти занепокоєння Бельгії щодо залучення близько 140 млрд євро заморожених російських активів у форматі позики для України.

Перед самітом Європейської ради держави-члени мають погодити це рішення, однак у Брюсселі висловлюють ризики, що в разі необхідності відшкодування коштів саме Бельгія може понести основні фінансові витрати.

Також читайте: Передача заморожених російських активів Україні вигідна і партнерам, - Зеленський

Що пропонується?

Євросоюз готує новий правовий механізм, який унеможливить блокування продовження санкцій проти Росії окремими державами-членами, такими як Угорщина чи Словаччина.

Планується використати статтю 122 Договору про ЄС, що дозволяє ухвалювати рішення у форматі "солідарної дії" більшістю голосів. Це позбавить окремі країни можливості застосовувати право вето у таких питаннях.

Юристи ЄС підтверджують, що гнучке тлумачення статті 122 виправдовує перегляд вимог щодо одностайності. Це може також зменшити частоту голосувань щодо продовження санкцій з кожних шести місяців до одного разу на три роки, що забезпечить стабільність і знизить ризики для фінансової підтримки України.

Читайте: Європа побоюється наслідків угоди США та Росії щодо України, - Reuters

Ризики для України

Як наголошує Politico, часовий фактор є критичним: без досягнення домовленостей Україна ризикує залишитися з мінімальним оборонним фінансуванням щонайменше до квітня.

В іншому випадку тягар витрат ляже на платників податків країн ЄС, тоді як заморожені російські активи й далі залишатимуться невикористаними.

Головна інтрига полягає в тому, чи зможе оновлений юридичний підхід переконати бельгійського прем’єра погодитися на використання коштів, які наразі перебувають у Euroclear у Брюсселі.

Нагадаємо, що Європейський центральний банк відмовився підтримати виплату Україні 140 млрд євро під заставу російських активів, які заблоковані у бельгійському депозитарії Euroclear.

Російські активи для допомоги Україні

  • Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
  • За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
  • Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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Автор: 

Єврокомісія (2454) заморожені активи (878)
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Топ коментарі
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Брюсель вимагає чітких юридичних гарантій і на меморандуми не ведеться, особливо будапештські.
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03.12.2025 07:19 Відповісти
+1
Эти деньги надо было придержать для послевоенной Украины. Тогда все было бы законно. Использовать их чтобы не тратить свои деньги, такое могла придумать только "королева" Урсула.
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03.12.2025 07:53 Відповісти
+1
Причини більш приземлені.
https://focus.ua/uk/*******-novosti/735301-mirniy-plan-ssha-vashington-planuye-povernuti-rf-zamorozheni-aktivi-pislya-viyni Бельгія наразі повторює американську позицію щодо того, що "використання заморожених активів рф може бути перешкодою у переговорних процесах".

У ЄС звинувачують Бельгію в заробітку на російських активах, - https://world.comments.ua/ua/news/eu/vseredini-es-pochalisya-rozbirki-cherez-zarobitok-na-rosiyskih-aktivah-kogo-zvinuvachuyut-788556.html Politico
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03.12.2025 08:15 Відповісти
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Брюсель вимагає чітких юридичних гарантій і на меморандуми не ведеться, особливо будапештські.
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03.12.2025 07:19 Відповісти
Причини більш приземлені.
https://focus.ua/uk/*******-novosti/735301-mirniy-plan-ssha-vashington-planuye-povernuti-rf-zamorozheni-aktivi-pislya-viyni Бельгія наразі повторює американську позицію щодо того, що "використання заморожених активів рф може бути перешкодою у переговорних процесах".

У ЄС звинувачують Бельгію в заробітку на російських активах, - https://world.comments.ua/ua/news/eu/vseredini-es-pochalisya-rozbirki-cherez-zarobitok-na-rosiyskih-aktivah-kogo-zvinuvachuyut-788556.html Politico
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03.12.2025 08:15 Відповісти
Це повод щоб не давати а причіни набагато простіше, немає закону, аба рішення кримінального суду, або заряжене керівництво дипозитарію Євроклін, а скорішь за все все вмісті, коли це клубок несостиковок розпутають , все буде ок. Слухав одні предсказанія так він сказав Україні дадуть допомогу, я хочу подивиться чи вони справдяться.
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03.12.2025 10:05 Відповісти
Эти деньги надо было придержать для послевоенной Украины. Тогда все было бы законно. Использовать их чтобы не тратить свои деньги, такое могла придумать только "королева" Урсула.
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03.12.2025 07:53 Відповісти
Так, друзям майбутніх президинтів треба буде щось красти теж
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03.12.2025 08:22 Відповісти
Є позитивний момент. Якщо Iмператор Урсула сказала, значить так і буде.
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03.12.2025 08:40 Відповісти
"Использовать их чтобы не тратить свои деньги"

они обязаны свои деньги тратить? кто их обязал? у своего трампа спроси как не использовать свои деньги, и вообще никакие, да еще и заработать за счет других
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03.12.2025 10:23 Відповісти
Очковтіратєльство й соплєжуйство. Вони ще надцять років будуть узгоджувати, створювати, напрацьовувати, тощо, аби не чіпати кремлівських грошей, бо перелякані євроімпотенти ні на що не здатні.
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03.12.2025 08:13 Відповісти
"перелякані євроімпотенти"

еще один герой. страна живет за счет "переляканих євроімпотентів", да еще и подворовывает.
если бы они по-настоящему перелякались и были "ні на що не здатні", украина не получила бы ни цента и военный вопрос был бы уже закрыт
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03.12.2025 10:28 Відповісти
Натє вам дєнєжкі й захищайте нас. Тому й дають, бо самі не хотять, та й не можуть, чудово знаючи, що самі, сам на сам з кремлем - впадуть за лічені місяці, а то й тижні. А от дєнюжкі кремля, це зовсім інакше, бо путя може осєрчать.
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03.12.2025 10:44 Відповісти
"Натє вам дєнєжкі й захищайте нас"

вы определитесь: деньги дают это хорошо или плохо? или вам сегда всё не так? и прекращайте уже с этими нарративами о защите всей европы, предполагать можно что угодно, а брать во внимание надо реалии. так они денюжку могут и не давать, могут и с пуйлом договориться, как трамп. что для вас лучше?
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03.12.2025 11:08 Відповісти
Ухилянту з німеччини видніше
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03.12.2025 11:37 Відповісти
"Ухилянту з німеччини видніше"

вы меня знаете? нет. но выводы делаете в маргинальном стиле "не читал, но осуждаю". в таком случае вы еще больший ухилянт т.к. находитесь в украине и ничего не делаете кроме как "дайте"
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03.12.2025 11:59 Відповісти
Так й ти не знаєш з ким розмовляєш. Сидиш собі у німеччини, то сиди й не тринди, москаль. Гроші вони бачте дають. Це індульгенція, щоб українці вмирали за те, щоб єуропейці й далі ситно й тепленько існували. Ти й сам це знаєш, але тявкаєш з принципа.
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03.12.2025 16:44 Відповісти
"Гроші вони бачте дають"

ты дурак? если да, то ладно, бывает от природы. а если просто хам, то наслаждайся той жизнью, которой достоин, никто за тебя ничего делать не будет, халявщик. не нравится, что дают деньги - откажись и закрой вопрос, и повода у тебя ядом брызгать не будет
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03.12.2025 16:59 Відповісти
Щезни, не дратуй людей, москаль
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03.12.2025 17:29 Відповісти
Да будуть тягнути до десь початку виборчого циклу США в сенат/палату представників в наступному році-тимчасово виділяючи грощі зі своїх активів. Потім вже по ситуації будуть діяти.

Але хто б не прийшов, це не чого не змінить в планах грошей чи зброї від США. І европа це прекрасно знає але у неї свої інтереси
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03.12.2025 08:17 Відповісти
Блин, Миндич за 10-15% решил бы этот вопрос за неделю!
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03.12.2025 08:18 Відповісти
Не решил. Дело в том что все уговаривают Бельгию выдать кацапские деньги. Но, потом, если что пойдет не так, это будет решение Бельгии выдать активы. Бельгийцы хотят разделить ответственность на всех, а в ответ слышат: "Не ссы, все будет ОК"
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03.12.2025 08:33 Відповісти
"Не ссы, все будет ОК"

миндича цитируешь?
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03.12.2025 10:30 Відповісти
зєля вже руки потерає?
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03.12.2025 09:49 Відповісти
НА ВІДМІНУ ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО ХОЛУЯ КУЙЛА"ТРАМБОНА" .ЯКИЙ ПРИПИНИВ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ ЄС ЩЕ ХОЧ ОБІЦЯЮТЬ ЇЇ НАДАТИ...І ХОЧ ТЯГНУТЬ ДОВГО,ТА ВСЕ ТАКИ МАБУТЬ НАДАДУТЬ
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03.12.2025 10:42 Відповісти
Якщо ЄС швидко вирішить юридичні та гарантійні питання (щоб задовольнити Бельгію та інші скептичні країни), і якщо зовнішні чинники (мирні ініціативи, політичний тиск) не зруйнують консенсус - схема "репараційного кредиту" має хороші шанси бути затвердженою.
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03.12.2025 11:22 Відповісти
 
 