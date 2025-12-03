ЕС готовит механизм разблокирования российских активов для Украины, - Politico

Еврокомиссия в настоящее время работает над правовым инструментом, который позволил бы использовать замороженные российские активы в поддержку Украины, однако сталкивается с оговорками Бельгии относительно потенциальных финансовых последствий.

Юридический механизм

В частности, по данным издания, Еврокомиссия предлагает юридический механизм, призванный снять опасения Бельгии по поводу привлечения около 140 млрд евро замороженных российских активов в формате займа для Украины.

Перед саммитом Европейского совета государства-члены должны согласовать это решение, однако в Брюсселе выражают опасения, что в случае необходимости возмещения средств именно Бельгия может понести основные финансовые расходы.

Что предлагается?

Евросоюз готовит новый правовой механизм, который сделает невозможным блокирование продления санкций против России отдельными государствами-членами, такими как Венгрия или Словакия.

Планируется использовать статью 122 Договора о ЕС, которая позволяет принимать решения в формате "солидарного действия" большинством голосов. Это лишит отдельные страны возможности применять право вето в таких вопросах.

Юристы ЕС подтверждают, что гибкое толкование статьи 122 оправдывает пересмотр требований относительно единодушия. Это может также уменьшить частоту голосований по продлению санкций с каждых шести месяцев до одного раза в три года, что обеспечит стабильность и снизит риски для финансовой поддержки Украины.

Риски для Украины

Как отмечает Politico, временной фактор является критическим: без достижения договоренностей Украина рискует остаться с минимальным оборонным финансированием как минимум до апреля.

В противном случае бремя расходов ляжет на налогоплательщиков стран ЕС, в то время как замороженные российские активы по-прежнему будут оставаться неиспользованными.

Главная интрига заключается в том, сможет ли обновленный юридический подход убедить бельгийского премьера согласиться на использование средств, которые в настоящее время находятся в Euroclear в Брюсселе.

Напомним, что Европейский центральный банк отказался поддержать выплату Украине 140 млрд евро под залог российских активов, которые заблокированы в бельгийском депозитарии Euroclear.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

