ЕС будет развивать оборонное сотрудничество с Украиной, - Шмыгаль после встречи с Каллас

ЕС продолжит развивать оборонное сотрудничество с Украиной.

Об этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль говорил во время встречи в Брюсселе с Высоким представителем ЕС Каей Каллас, информирует Цензор.НЕТ.

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По словам Шмыгаля, он поблагодарил за продуктивную дискуссию во время заседания министров обороны ЕС, а также за постоянное лидерство в вопросе помощи Украине.

"Мы ценим готовность ЕС укреплять долгосрочное сотрудничество с Украиной в сфере оборонной промышленности.

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Обсудили реализацию совместных оборонных инициатив, которые укрепят Украину и Европу. В частности, участие Украины в проектах SAFE", - добавил он.

Кроме того, как отмечается, они также говорили о важности использования замороженных российских активов в интересах нашего государства.

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