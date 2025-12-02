ЄС розвиватиме оборонну співпрацю з Україною, - Шмигаль після зустрічі з Каллас

ЄС продовжить розвивати оборонну співпрацю з Україною.

Про це міністр оброни України Денис Шмигаль говорив під час зустрічі в Брюсселі з Високою представницею ЄС Каєю Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами Шмигаля, він нодякував за продуктивну дискусію під час засідання міністрів оборони ЄС, а також за постійне лідерство у питанні допомоги Україні.

"Ми цінуємо готовність ЄС зміцнювати довгострокову кооперацію з Україною у сфері оборонної промисловості.

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Обговорили реалізацію спільних оборонних ініціатив, які посилять Україну та Європу. Зокрема, участь України в проєктах SAFE", - додав він.

Окрім того, як зазначається, вони також говорили також про важливість використання заморожених російських активів на користь нашої держави.

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