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Новини Фото Інтеграція України в оборонну систему ЄС
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ЄС розвиватиме оборонну співпрацю з Україною, - Шмигаль після зустрічі з Каллас

ЄС продовжить розвивати оборонну співпрацю з Україною. 

Про це міністр оброни України Денис Шмигаль говорив під час зустрічі в Брюсселі з Високою представницею ЄС Каєю Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами Шмигаля, він нодякував за продуктивну дискусію під час засідання міністрів оборони ЄС, а також за постійне лідерство у питанні допомоги Україні.

Шмигаль та Каллас

"Ми цінуємо готовність ЄС зміцнювати довгострокову кооперацію з Україною у сфері оборонної промисловості.

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Обговорили реалізацію спільних оборонних ініціатив, які посилять Україну та Європу. Зокрема, участь України в проєктах SAFE", - додав він.

Окрім того, як зазначається, вони також говорили також про важливість використання заморожених російських активів на користь нашої держави.

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Євросоюз (15237) Шмигаль Денис (4939) Каллас Кая (524)
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Інших пресують - а цей прошмигнув
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02.12.2025 09:55 Відповісти
Недарматаке прізвище.
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02.12.2025 10:06 Відповісти
 
 