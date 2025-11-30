УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11406 відвідувачів онлайн
Новини Фото Індустрія дронів
1 455 9

Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони, - Шмигаль. ФОТО

Індустрія дронів

Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони. Відповідний документ підписав міністр оборони Денис Шмигаль із міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Спільне виробництво дронів

"Це важливий крок, який дозволить масштабувати наші спроможності та посилити оборону України", - уточнив він.

Шмигаль та Сандвік

За словами Шмигаля, наступний етап - швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив зі Шмигалем захист критичної інфраструктури та зміни до плану оборони держави

Кооперація посилює обороноздатність

"Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями. У свою чергу, ми отримаємо сильний виробничий майданчик, який забезпечить наших воїнів сучасними дронами, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю з провідними норвезькими установами.

Цей проєкт – приклад співпраці, яку ми вибудовуємо з партнерами: кооперація, що посилює обороноздатність усіх країн вільного світу. Дякую Норвегії за підтримку", - додав Шмигаль.

Також читайте: Латвія виділить €15 млн Україні в межах Коаліції дронів наступного року

Автор: 

Норвегія (915) дрони (8429) Шмигаль Денис (4939)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну не спільно виробляти, а Україна віддасть технологію виробництва і буде купляти вже готові "норвезькі" дрони.
показати весь коментар
30.11.2025 10:17 Відповісти
А нахрена про то звіздіти?!
Придурку, такі речі хочуть тишини! Але ж 95-й квартал такий квартал.
От зелена гнида Федієнко про тернопільський завод Оріон репортаж цілий зняла, і результат,,,
показати весь коментар
30.11.2025 10:18 Відповісти
Щоб полегшити роботу СВР РФ. Нафуя їм копати, вишукувати? Так усе розкажемо.
показати весь коментар
30.11.2025 12:20 Відповісти
Думаю, всі пам'ятають, як Україна та Данія спільно виробляли ракети Фламінго
показати весь коментар
30.11.2025 10:18 Відповісти
"зелень" хотіла "кинути " датчан на бабло...але датчани кинули Україну на "зелене кидалово"
показати весь коментар
30.11.2025 10:25 Відповісти
виробляТИМУТЬ ..а не виробляЮТЬ

у вас було 4 роки повномасштабки

свій мабутній час засуньте собі в анус ******** Zельоні
показати весь коментар
30.11.2025 10:20 Відповісти
Фу.мля...які вони мерзенні ці європейські політики . морди в них не людські -фальшиві..Навіть таке нікчемний безхребетний злодій як шмигуль виглядає краще..
показати весь коментар
30.11.2025 10:29 Відповісти
Про всі наші дії треба просто відразу докладати в Кремль. Танкери підрвали - це ми, може на нас якісь санкції накладуть, щось виробляємо та підписуємо - одразу в ФСБ доклад. Публічно, щоб ніхто не здогадався.
показати весь коментар
30.11.2025 11:01 Відповісти
напевно, Фламінго, бо у світі кращих немає
показати весь коментар
30.11.2025 17:24 Відповісти
 
 