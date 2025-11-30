Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони, - Шмигаль. ФОТО
Індустрія дронів
Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони. Відповідний документ підписав міністр оборони Денис Шмигаль із міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком.
Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Спільне виробництво дронів
"Це важливий крок, який дозволить масштабувати наші спроможності та посилити оборону України", - уточнив він.
За словами Шмигаля, наступний етап - швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей.
Кооперація посилює обороноздатність
"Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями. У свою чергу, ми отримаємо сильний виробничий майданчик, який забезпечить наших воїнів сучасними дронами, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю з провідними норвезькими установами.
Цей проєкт – приклад співпраці, яку ми вибудовуємо з партнерами: кооперація, що посилює обороноздатність усіх країн вільного світу. Дякую Норвегії за підтримку", - додав Шмигаль.
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Придурку, такі речі хочуть тишини! Але ж 95-й квартал такий квартал.
От зелена гнида Федієнко про тернопільський завод Оріон репортаж цілий зняла, і результат,,,
у вас було 4 роки повномасштабки
свій мабутній час засуньте собі в анус ******** Zельоні