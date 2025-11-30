Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони, - Шмигаль. ФОТО

Індустрія дронів

Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони. Відповідний документ підписав міністр оборони Денис Шмигаль із міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Спільне виробництво дронів

"Це важливий крок, який дозволить масштабувати наші спроможності та посилити оборону України", - уточнив він.

За словами Шмигаля, наступний етап - швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей.

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Кооперація посилює обороноздатність

"Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями. У свою чергу, ми отримаємо сильний виробничий майданчик, який забезпечить наших воїнів сучасними дронами, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю з провідними норвезькими установами.

Цей проєкт – приклад співпраці, яку ми вибудовуємо з партнерами: кооперація, що посилює обороноздатність усіх країн вільного світу. Дякую Норвегії за підтримку", - додав Шмигаль.

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