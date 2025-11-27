Латвія виділить €15 млн Україні в межах Коаліції дронів наступного року

Індустрія дронів

Латвія у 2026 році спрямує 15 мільйонів євро на забезпечення України дронами, а також на інноваційні дослідження у сфері розвитку безпілотних систем.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже під час спільного брифінгу з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві.

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"Ви згадали про Коаліцію дронів. Наступного року від нас надійде 15 млн євро, щоб забезпечити достатній потенціал, новітні наукові та інноваційні дослідження, які проводяться, аби вони були впроваджені на полі бою та дозволили Україні захистити себе", - наголосила Браже.

Додаткова допомога: реабілітація та підготовка українських військових

Міністерка також повідомила, що Латвія виділить додаткові 5 мільйонів євро для забезпечення необхідних ресурсів, включно з реабілітацією українських військових у Латвії.

За її словами, країна й надалі продовжить підготовку українських військовослужбовців. "4 тисячі на рік — стільки військових Латвія може підготувати або забезпечити реабілітацією. За необхідності ми можемо збільшити цю кількість", — зазначила міністерка.

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Україна вже отримала 12 тисяч латвійських дронів

Андрій Сибіга зі свого боку повідомив, що цього року Латвія передала Україні 12 тисяч дронів. Сторони також обговорили можливість збільшення темпів їх виробництва та поставок у 2026 році.

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