Латвия выделит €15 млн Украине в рамках Коалиции дронов в следующем году
Индустрия дронов
Латвия в 2026 году направит 15 миллионов евро на обеспечение Украины дронами, а также на инновационные исследования в сфере развития беспилотных систем.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже во время совместного брифинга с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.
"Вы упомянули о Коалиции дронов. В следующем году от нас поступит 15 млн евро, чтобы обеспечить достаточный потенциал, новейшие научные и инновационные исследования, которые проводятся, чтобы они были внедрены на поле боя и позволили Украине защитить себя", - подчеркнула Браже.
Дополнительная помощь: реабилитация и подготовка украинских военных
Министр также сообщила, что Латвия выделит дополнительные 5 миллионов евро для обеспечения необходимых ресурсов, включая реабилитацию украинских военных в Латвии.
По ее словам, страна и в дальнейшем продолжит подготовку украинских военнослужащих. "4 тысячи в год — столько военных Латвия может подготовить или обеспечить реабилитацией. При необходимости мы можем увеличить это количество", — отметила министр.
Украина уже получила 12 тысяч латвийских дронов
Андрей Сибига со своей стороны сообщил, что в этом году Латвия передала Украине 12 тысяч дронов. Стороны также обсудили возможность увеличения темпов их производства и поставок в 2026 году.
