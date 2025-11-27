Латвия выделит €15 млн Украине в рамках Коалиции дронов в следующем году

Индустрия дронов

Латвия в 2026 году направит 15 миллионов евро на обеспечение Украины дронами, а также на инновационные исследования в сфере развития беспилотных систем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже во время совместного брифинга с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.

"Вы упомянули о Коалиции дронов. В следующем году от нас поступит 15 млн евро, чтобы обеспечить достаточный потенциал, новейшие научные и инновационные исследования, которые проводятся, чтобы они были внедрены на поле боя и позволили Украине защитить себя", - подчеркнула Браже.

Дополнительная помощь: реабилитация и подготовка украинских военных

Министр также сообщила, что Латвия выделит дополнительные 5 миллионов евро для обеспечения необходимых ресурсов, включая реабилитацию украинских военных в Латвии.

По ее словам, страна и в дальнейшем продолжит подготовку украинских военнослужащих. "4 тысячи в год — столько военных Латвия может подготовить или обеспечить реабилитацией. При необходимости мы можем увеличить это количество", — отметила министр.

Украина уже получила 12 тысяч латвийских дронов

Андрей Сибига со своей стороны сообщил, что в этом году Латвия передала Украине 12 тысяч дронов. Стороны также обсудили возможность увеличения темпов их производства и поставок в 2026 году.

