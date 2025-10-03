В Латвии существует прочный консенсус относительно поддержки Украины, потому что это в наших интересах, - Браже
В обществе Латвии сформировался прочный консенсус по поддержке Украины, что отвечает интересам страны и является моральным долгом граждан.
Об этом в интервью Укринформу заявила глава МИД Латвии Байба Браже, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, в целом Латвия оказывает Украине помощь, что составляет около 1% ВВП страны.
"Из них более 0,25% ежегодно - на военную поддержку, что даже превышает двусторонние обязательства", - отметила Браже.
Она отметила, что Рига помогает Киеву в различных сферах военной отрасли: от поставки латвийских бронетранспортеров Patria до беспилотников, где Латвия вместе с Великобританией возглавляет международную "коалицию дронов".
"Мы также участвуем в инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины, оказываем значительную помощь общественного уровня - волонтерскую, гуманитарную и медицинскую, поддерживаем энергетическую инфраструктуру, полицию. Мы также активно вовлечены в частный и неправительственный сектор. В Латвии есть прочный консенсус в обществе относительно поддержки Украины, поскольку это в наших интересах и наш моральный долг", - подчеркнула глава латвийской дипломатии.
Браже добавила, что Латвия и в дальнейшем будет поддерживать вступление Украины в ЕС.
"Переговоры должны были бы уже начаться. Но, как мы знаем, одна страна ЕС (Венгрия. - Ред.) блокирует этот процесс, и нам нужно преодолеть это препятствие", - добавила глава МИД Латвии.
Збройні сили Латвії виступили за відновлення боліт у країні, які могли б слугувати природними бар'єрами на східному кордоні.
"Це передбачає відновлення боліт, водойм, заболочених місцевостей та лісів на історичних деградованих місцях видобутку торфу, що зменшує історичну шкоду природним ресурсам", - анонсували у міністерстві.
За даними ЗМІ, подібні ініціативи з відновлення боліт розглядають також уряди Польщі, Естонії та Фінляндії. Передбачається, що такі природні перешкоди у разі потенційного вторгнення РФ допоможуть стримати її військо.
