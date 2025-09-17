Латвия передала Украине очередную партию БТР "Patria". ФОТОрепортаж

Латвия передала Вооруженным Силам Украины очередную партию бронетранспортеров "Patria" 6x6 латвийского производства и другое военное оборудование.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны, передает Цензор.НЕТ.

Министр Андрис Спрудс подчеркнул, что Латвия продолжает и будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Также читайте: Латвия закрывает воздушное пространство вдоль границы с Беларусью и Россией

"Я уверен, что наши бронированные машины "Patria" помогут украинским вооруженным силам в борьбе с агрессором. Кроме того, это возможность развивать латвийскую оборонную промышленность, проверяя на прочность и боеспособность бронетранспортеры, произведенные в Латвии, на реальном поле боя", - пояснил он.

В целом Латвия поставит Украине 42 бронетранспортера Patria 6x6 и другую военную технику.

Министерство обороны отмечает, что поставки Украине этой бронетехники не повлияют на потребности и оперативные возможности Национальных вооруженных сил.

Читайте: Латвия заблокировала 12 сайтов, оправдывавших войну РФ против Украины











