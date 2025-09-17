УКР
Новини Фото Допомога Україні від Латвії
3 246 6

Латвія передала Україні чергову партію БТР "Patria". ФОТОрепортаж

Латвія передала Збройним Силам України чергову партію бронетранспортерів "Patria" 6x6 латвійського виробництва та інше військове обладнання.

Про це повідомила пресслужба Міноборони країни, передає Цензор.НЕТ.

Міністр Андріс Спрудс наголосив, що Латвія продовжує та продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Також читайте: Латвія закриває повітряний простір уздовж кордону з Білоруссю та Росією

"Я впевнений, що наші броньовані машини "Patria" допоможуть українським збройним силам у боротьбі з агресором. Крім того, це можливість розвивати латвійську оборонну промисловість, перевіряючи перевіривши на міцність і боєздатність бронетранспортери, вироблені в Латвії, на реальному полі бою", - пояснив він.

Загалом Латвія поставить Україні 42 бронетранспортери Patria 6x6 та іншу військову техніку.

Міністерство оборони наголошує, що постачання Україні цієї бронетехніки не вплине на потреби та оперативні можливості Національних збройних сил.

Читайте: Латвія заблокувала 12 сайтів, що виправдовували війну РФ проти України

Латвія передала нову партію БТР Patria Україні
 

Латвія (1404) допомога (8738) БТР (289)
А Зе передав ЗСУ потужний відос і марафон!
17.09.2025 13:27 Відповісти
Точніше передав на шмарафон 1.5 мільярда грн. https://censor.net/ua/news/3574559/skilky-koshtiv-vytratyat-na-telemarafon-u-2026-rotsi
17.09.2025 14:18 Відповісти
Дякуємо друзі! Що більше нам допомагають, то соромніше за наших зелених крадіїв.
17.09.2025 13:29 Відповісти
Зе украв з оборонного бюджету зі своєю шоблою за місяць півлярда. Випливуть плівки Міндіча ви прозрієте.
17.09.2025 13:40 Відповісти
Не випливуть, скоріше за все. Це гарантія життя Магомедрасулова. А він не виглядає повним зеленим ідіотом.
17.09.2025 14:08 Відповісти
Дякуємо!
17.09.2025 14:22 Відповісти
 
 