Латвія передала Україні чергову партію БТР "Patria". ФОТОрепортаж

Латвія передала Збройним Силам України чергову партію бронетранспортерів "Patria" 6x6 латвійського виробництва та інше військове обладнання.

Про це повідомила пресслужба Міноборони країни, передає Цензор.НЕТ.

Міністр Андріс Спрудс наголосив, що Латвія продовжує та продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Я впевнений, що наші броньовані машини "Patria" допоможуть українським збройним силам у боротьбі з агресором. Крім того, це можливість розвивати латвійську оборонну промисловість, перевіряючи перевіривши на міцність і боєздатність бронетранспортери, вироблені в Латвії, на реальному полі бою", - пояснив він.

Загалом Латвія поставить Україні 42 бронетранспортери Patria 6x6 та іншу військову техніку.

Міністерство оборони наголошує, що постачання Україні цієї бронетехніки не вплине на потреби та оперативні можливості Національних збройних сил.

