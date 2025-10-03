У Латвії існує міцний консенсус щодо підтримки України, бо це в наших інтересах, - Браже
У суспільстві Латвії сформувався міцний консенсус щодо підтримки України, що відповідає інтересам країни та є моральним обов’язком громадян.
Про це в інтерв’ю Укрінформу заявила глава МЗС Латвії Байба Браже, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, загалом Латвія надає Україні допомогу, що становить близько 1% ВВП країни.
"Із них понад 0,25% щорічно – на військову підтримку, що навіть перевищує двосторонні зобов’язання", - зауважила Браже.
Вона зазначила, що Рига допомагає Києву в різних сферах військової галузі: від постачання латвійських бронетранспортерів Patria до безпілотників, де Латвія разом із Великою Британією очолює міжнародну "коаліцію дронів".
"Ми також беремо участь в ініціативі PURL із закупівлі американської зброї для України, надаємо значну допомогу суспільного рівня – волонтерську, гуманітарну й медичну, підтримуємо енергетичну інфраструктуру, поліцію. Ми також активно залучені у приватний та неурядовий сектор. У Латвії є міцний консенсус у суспільстві щодо підтримки України, оскільки це в наших інтересах і наш моральний обов’язок", - наголосила очільниця латвійської дипломатії.
Браже додала, що Латвія й надалі підтримуватиме вступ України до ЄС.
"Переговори мали б уже розпочатися. Але, як ми знаємо, одна країна ЄС (Угорщина, – ред.) блокує цей процес, і нам потрібно подолати цю перешкоду", - додала глава МЗС Латвії.
Збройні сили Латвії виступили за відновлення боліт у країні, які могли б слугувати природними бар'єрами на східному кордоні.
"Це передбачає відновлення боліт, водойм, заболочених місцевостей та лісів на історичних деградованих місцях видобутку торфу, що зменшує історичну шкоду природним ресурсам", - анонсували у міністерстві.
За даними ЗМІ, подібні ініціативи з відновлення боліт розглядають також уряди Польщі, Естонії та Фінляндії. Передбачається, що такі природні перешкоди у разі потенційного вторгнення РФ допоможуть стримати її військо.
