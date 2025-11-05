Украина получит от Латвии еще 21 бронетранспортер Patria 6x6, изготовленный на латвийском предприятии Defence Partnership Latvia.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Латвии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

5 ноября в рамках визита министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Латвию было подписано соглашение о передаче техники. Бронетранспортеры Patria 6x6 оснащены пулеметами НАТО калибра 12,7 мм и соответствующими боеприпасами. Передача техники состоялась на военной базе "Адажи", где обсуждаются вопросы оборонного сотрудничества двух стран.

В составе поставки, кроме бронетранспортеров, ВСУ получат запасные части, специальные ремонтные инструменты, мобильную ремонтную мастерскую контейнерного типа и документацию по техническому обслуживанию. Также предоставлены ремонтные комплекты для устранения боевых повреждений.

Андрис Спрудс, министр обороны Латвии, отметил, что пожертвование латвийского производства является значительной поддержкой для защитников Украины и даст возможность проверить прочность и возможности латвийских бронетранспортеров в реальных боевых условиях.

Характеристики бронетранспортера Patria 6x6

Бронетранспортер Patria 6x6 был разработан в Финляндии, а серийное производство было налажено в Латвии. С 2024 года предприятие Defence Partnership Latvia сможет производить до 160 единиц этой техники в год.

Общая масса бронетранспортера составляет около 24 тонн, из которых до 8,5 тонн — это боевая нагрузка. Patria 6x6 может быть оснащен разнообразным вооружением, в частности пулеметами, боевыми модулями 25/30 мм или минометной системой Patria Nemo. Максимальная скорость бронетранспортера — до 100 км/ч.

