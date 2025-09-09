РУС
Новости Помощь Украине от Канады
Канада передаст Украине 50 бронетранспортеров ACSV до конца года

Украина получит все 50 БТР ACSV от Канады до конца года

До конца 2025 года Канада передаст Украине все 50 бронетранспортеров ACSV. Киев уже получил 8 таких БТР.

Об этом сообщил министр национальной обороны Канады Дэвид Макгинти во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Министр подтвердил, что восемь бронированных боевых машин поддержки (ACSV) были доставлены в Польшу и сейчас направляются в Украину. Ожидается, что все 50 ACSV, которые Канада обязалась предоставить Украине в 2023 году, будут доставлены до конца этого года", - говорится в сообщении.

Макгинти подчеркнул, что Канада будет продолжать сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы предоставлять Украине военную помощь, которая необходима ей для обороны.

С начала полномасштабного вторжения 2022 года Канада выделила Украине почти 22 миллиарда канадских долларов на помощь, включая более 6,5 миллиарда долларов на военную помощь.

Канада также участвует в многонациональных усилиях по подготовке пилотов и обслуживанию и поддержке украинских самолетов F-16.

Здається, що техніка на резиновому ходу при такій війні і наших грунтах не дуже!...
Але, зрозуміло, що вибирати не приходиться - нісчого!...
09.09.2025 21:46 Ответить
Ти являєшся експертом по БТРах? То можеш сказати для яких війн виробляються бронетранспортери на гумовому ходу і що не так з нашими ґрунтами?
09.09.2025 23:11 Ответить
 
 