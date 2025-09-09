Канада передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV до кінця року

До кінця 2025 року Канада передасть Україні усі 50 бронетранспортерів ACSV. Київ вже отримав 8 таких БТР.

Про це повідомив міністр національної оборони Канади Девід Макгінті під час засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Міністр підтвердив, що вісім броньованих бойових машин підтримки (ACSV) були доставлені до Польщі й зараз прямують до України. Очікується, що всі 50 ACSV, які Канада зобов'язалася надати Україні у 2023 році, будуть доставлені до кінця цього року", - йдеться в повідомлені.

Макгінті наголосив, що Канада продовжуватиме співпрацювати з союзниками та партнерами, щоб надавати Україні військову допомогу, яка необхідна їй для оборони.

Від початку повномасштабного вторгнення 2022 року Канада виділила Україні майже 22 мільярди канадських доларів на допомогу, включаючи понад 6,5 мільярда доларів на військову допомогу.

Канада також бере участь у багатонаціональних зусиллях з підготовки пілотів та обслуговування і підтримки українських літаків F-16.

