Сибіга обговорив із главою МЗС Канади Ананд ескалацію терору з боку Росії та пріоритетні потреби України

У неділю, 7 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову із канадською колегою Анітою Ананд. Сибіга поінформував очільницю МЗС Канади про ескалацію терору з боку Росії проти України та наші пріоритетні потреби.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Я подякував Канаді за її підтримку та лідерство у Групі семи. Ми обговорили, як G7 може реагувати на жорстокі удари Росії та її відмову від мирних зусиль", - розповів Сибіга.

Сторони погодилися щодо необхідності посилення трансатлантичного тиску, зокрема зниження граничної ціни на нафту, повного використання заморожених російських активів на користь оборони та відновлення України, обмежень щодо російської енергетики та інших санкцій.

"Вкрай важливо підвищити ціну війни для агресора, щоб наблизитися до миру. Чекати більше не можна. Путін має відчути прямі наслідки своєї відмови від дипломатії та продовження вбивств", - наголосив Сибіга.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

