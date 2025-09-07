УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9217 відвідувачів онлайн
Новини Масований ракетний обстріл Допомога Україні від Канади
285 8

Сибіга обговорив із главою МЗС Канади Ананд ескалацію терору з боку Росії та пріоритетні потреби України

андрій,сибіга

У неділю, 7 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову із канадською колегою Анітою Ананд. Сибіга поінформував очільницю МЗС Канади про ескалацію терору з боку Росії проти України та наші пріоритетні потреби.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Я подякував Канаді за її підтримку та лідерство у Групі семи. Ми обговорили, як G7 може реагувати на жорстокі удари Росії та її відмову від мирних зусиль", - розповів Сибіга.

Сторони погодилися щодо необхідності посилення трансатлантичного тиску, зокрема зниження граничної ціни на нафту, повного використання заморожених російських активів на користь оборони та відновлення України, обмежень щодо російської енергетики та інших санкцій.

"Вкрай важливо підвищити ціну війни для агресора, щоб наблизитися до миру. Чекати більше не можна. Путін має відчути прямі наслідки своєї відмови від дипломатії та продовження вбивств", - наголосив Сибіга.

Читайте також: Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

Читайте також: Терор Росії проти України досяг нового рівня, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Автор: 

Канада (2262) обстріл (30714) росія (67560) Сибіга Андрій (639)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Приберіть оце страхопудало
показати весь коментар
07.09.2025 18:35 Відповісти
Ти забула як виглядав твій кумир до того, як йому жир викачали і ботоксом накачали.
показати весь коментар
07.09.2025 18:38 Відповісти
Пріоритетна потреба України - мир!!!
показати весь коментар
07.09.2025 18:39 Відповісти
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати готові співпрацювати з європейськими країнами з метою введення додаткових санкцій, щоб довести до "повного колапсу" економіку Росії.
показати весь коментар
07.09.2025 18:43 Відповісти
розбуди Трампа !
показати весь коментар
07.09.2025 18:54 Відповісти
Кодле нужны только деньги, оружие, б/п ей нах не нужны.
показати весь коментар
07.09.2025 19:54 Відповісти
Гроши потрібні всім. навіть такому бібілу як ти.
показати весь коментар
07.09.2025 20:03 Відповісти
Ты, я смотрю тут целую неделю продержался, до х-ра.
показати весь коментар
07.09.2025 20:09 Відповісти
 
 