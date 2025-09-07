Терор Росії проти України досяг нового рівня, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Очільниця МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер відреагувала на масовану атаку РФ по Україні в ніч на 7 вересня. Дипломатка вважає націлення РФ на будівлю уряду у Києві переходом Росії до нового рівня терору.

Про це вона написала у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Терор Росії проти України минулої ночі досяг нового рівня: вперше було завдано удару по будівлі уряду в Києві, що супроводжувалося масовими атаками на цивільну інфраструктуру по всій країні", - йдеться у повідомленні.

Майнль-Райзінгер додала, що Європа повинна рішуче реагувати, а саме посилити підтримку України, збільшувати тиск на Росію і невпинно працювати над досягненням справедливого і тривалого миру.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

