УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8832 відвідувача онлайн
Новини Масований ракетний обстріл
608 10

Терор Росії проти України досяг нового рівня, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Очільниця МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Очільниця МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер відреагувала на масовану атаку РФ по Україні в ніч на 7 вересня. Дипломатка вважає націлення РФ на будівлю уряду у Києві переходом Росії до нового рівня терору.

Про це вона написала у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Терор Росії проти України минулої ночі досяг нового рівня: вперше було завдано удару по будівлі уряду в Києві, що супроводжувалося масовими атаками на цивільну інфраструктуру по всій країні", - йдеться у повідомленні.

Майнль-Райзінгер додала, що Європа повинна рішуче реагувати, а саме посилити підтримку України, збільшувати тиск на Росію і невпинно працювати над досягненням справедливого і тривалого миру.

Читайте також: Мелоні: Росія більше зацікавлена в посиленні атак по Україні, ніж у переговорах

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

Читайте також: Кошта після масованої атаки РФ по українських містах закликав партнерів зміцнювати оборону України та посилювати тиск на Росію

Автор: 

Австрія (1004) обстріл (30714) росія (67560)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Третя заява про "тиск" за сьогодні. Досить! Українці можуть не витримати такої потужності від ЄС!
показати весь коментар
07.09.2025 17:56 Відповісти
+1
Австрійський Raiffeisen Bank у першому кварталі цього року збільшив свій прибуток у Росії
показати весь коментар
07.09.2025 17:57 Відповісти
+1
А як називається той , хто на 12-й рік війни , й досі прокачує своєю територією кацапську нафту ?
показати весь коментар
07.09.2025 18:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Третя заява про "тиск" за сьогодні. Досить! Українці можуть не витримати такої потужності від ЄС!
показати весь коментар
07.09.2025 17:56 Відповісти
Дякуємо фрау Майнль! Співчуття то новий рівень стурбованості-це те чого наразі так не вистачає українцям!
показати весь коментар
07.09.2025 17:57 Відповісти
Чому ж не об'явити па-рашу країною-терористом?Як можна зустрічатись з терористом,поджимати йому руки,посміхатись,обійматись.путін вбивця,а з вбивцею чикотілом став би хто обійматись?Тому так і є, що ті хто ведуть якісь договорняки з терористом є пособники терориста.
показати весь коментар
07.09.2025 18:06 Відповісти
А як називається той , хто на 12-й рік війни , й досі прокачує своєю територією кацапську нафту ?
показати весь коментар
07.09.2025 18:11 Відповісти
Називається "надійний партнер".

Прем'єр-міністр України https://epravda.com.ua/energetika/shmigal-poyasniv-chomu-ukrajina-ne-mozhe-zupiniti-tranzit-nafti-rf-do-yes-801870/ Денис Шмигаль заявляє, що зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" буде порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
показати весь коментар
07.09.2025 18:22 Відповісти
Надійний партнер РФії ... от і все !
показати весь коментар
07.09.2025 18:35 Відповісти
Оголошення росії країною-терористом дасть такий же результат, як і заяви оцих к**олдів - ніякий.
показати весь коментар
07.09.2025 18:21 Відповісти
Україна готова до переговорів з Путіним у будь-якому місці, - Сибіга Джерело: https://censor.net/ua/n3570531
показати весь коментар
07.09.2025 18:21 Відповісти
Разумеется. Еще нового уровня достигло "решительное реагирование" Европы. Спасибо, емае.
показати весь коментар
07.09.2025 18:15 Відповісти
 
 