Австрійський Raiffeisen Bank збільшив свій прибуток у Росії попри обіцянки вийти з ринку РФ

Австрійський Raiffeisen Bank у першому кварталі цього року збільшив свій прибуток у Росії завдяки зміцненню рубля. Це відбувається на тлі того, що останній із великих західних банків, які зберігають присутність на російському ринку, заявляє про скорочення свого бізнесу в РФ.

Про це пише Reuters.

Як повідомляється, банк зафіксував прибуток до оподаткування у розмірі 575 млн євро, що на понад чверть більше, ніж роком раніше, оскільки високі процентні ставки Росії збільшили відсотки, нараховані за мільярдами, що зберігаються в центральному банку.

Raiffeisen мав російські депозити на суму 10,7 млрд євро та кредити на суму 4,9 млрд євро, що більше, ніж на кінець минулого року, але менше, ніж роком раніше. Банк також заявив, що на ці цифри повпливало зміцнення рубля.

За даними LSEG, протягом року з березня 2024 року до березня 2025 року рубль зріс приблизно на 12% відносно євро.

"Ми продовжуємо працювати над продажем нашої російської дочірньої компанії та ведемо переговори з кількома зацікавленими сторонами", – сказав головний виконавчий директор Йоганн Штробль, повторюючи повідомлення, яке неодноразово лунало протягом понад трьох років після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Штробльдодав, що ще треба оцінити, чи сприятимуть геополітичні події виходу з Росії.

Якщо західні санкції проти Росії будуть скасовані в рамках мирної угоди, Raiffeisen потенційно може розблокувати мільярди, які зараз застрягли в Росії.

Раніше Центробанк Росії примусово списав 1,87 млрд євро з кореспондентського рахунку "Райффайзенбанку".

У відповідь на це Raiffeisen заявив, що сподівається незабаром спробувати повернути гроші, втрачені через позов щодо пов'язаної частки в австрійській будівельній компанії Strabag.

Вихід Raiffeisen Bank International з російського ринку

Нагадаємо, в середині квітня цього року австрійський Raiffeisen Bank International призупинив спроби продати свій російський підрозділ на тлі політичного потепління між Вашингтоном і Москвою. Пізніше представник RBI спростував інформацію про призупинку продажу російського підрозділу.

У березні 2023 року австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи до кінця року, а також скоротить ділову активність у Росії.

Однак реалізацію цих планів відклали. А з грудня 2023 року російський "Райффайзенбанк" розмістив понад 2400 оголошень про вакансії в Росії. У майже 1500 з них йдеться про вакансії для менеджерів із продажу та фахівців з обслуговування клієнтів, підрахувало видання Financial Times.

За даними Reuters, насправді Raiffeisen затягує виконання цієї обіцянки, сподіваючись дочекатися завершення розв'язаної РФ проти України війни.

При цьому Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.

У травні 2024 року Міністерство фінансів США надіслало лист-попередження австрійській банківській групі Raiffeisen Bank International. Банк можуть обмежити у доступі до американської фінансової системи через його бізнес у РФ.

Наприкінці жовтня минулого року голова RBI Йоган Штробль заявив, що австрійська група продовжує згортати бізнес у Росії, але конкретного плану виходу з країни банк досі не має, адже група не готова піти з РФ без компенсації за свій російський бізнес.

При цьому влада Росії погрожує заблокувати продаж російських "дочок" західних банківських груп Raiffeisen Bank International AG і UniCredit SpA, будь-якому покупцеві, який ризикує потрапити під санкції, повідомляло агентство Bloomberg із посиланням на джерела.