Росія конфіскувала майже 2 мільярди євро у "дочки" австрійського "Райффайзенбанку"

Центробанк Росії примусово списав 1,87 млрд євро з кореспондентського рахунку "Райффайзенбанку" – останнього з великих західних банків, які зберігають присутність на російському ринку.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву Raiffeisen Bank International, передає The Moscow Times.

Кошти вилучили за рішенням російського суду, який зобов'язав російську "дочку" австрійського банку виплатити 2 млрд євро компенсації компанії "Расперіа", пов'язаної з російським мільярдером Олегом Дерипаскою.

У 2023 році Raiffeisen Bank International планував викупити у "Расперіа", яка на той момент належала Дерипасці, 24,1% заморожених акцій в австрійському будівельному концерні Strabag, а натомість отримати право вивести частину грошей, що "застрягли" в Росії.

Однак через рік австрійська група була змушена відмовитися від угоди через тиск влади США, яка вважала її порушенням санкцій.

У відповідь "Расперіа" подала позов, вимагаючи компенсації збитків на суму близько 200 млрд руб. У січні арбітражний суд області Калінінграда задовольнив його, а 24 квітня скаргу "Райффайзенбанку" відхилив Тринадцятий арбітражний апеляційний суд Санкт-Петербурга. Незабаром після цього "Расперіа" звернулася до Центробанку РФ із проханням примусово виконати судове рішення.

Як зазначаєтья, з рахунку "Райффайзенбанку" було списано лише основну частину боргу. Залишок у розмірі 174 млн євро припадає на відсотки, і "Расперіа" "може будь-коли вимагати примусового виконання" на цю суму.

У результаті списання "Райффайзенбанк" втратив майже половину з 4,4 млрд євро, які накопичив у Росії після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України. Це прибуток, який банк не може вивести з країни через обмеження на рух капіталу, введені Центробанком РФ.

Вихід Raiffeisen Bank International з російського ринку

Нагадаємо, в середині квітня цього року австрійський Raiffeisen Bank International призупинив спроби продати свій російський підрозділ на тлі політичного потепління між Вашингтоном і Москвою. Пізніше представник RBI спростував інформацію про призупинку продажу російського підрозділу.

У березні 2023 року австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи до кінця року, а також скоротить ділову активність у Росії.

Однак реалізацію цих планів відклали. А з грудня 2023 року російський "Райффайзенбанк" розмістив понад 2400 оголошень про вакансії в Росії. У майже 1500 з них йдеться про вакансії для менеджерів із продажу та фахівців з обслуговування клієнтів, підрахувало видання Financial Times.

За даними Reuters, насправді Raiffeisen затягує виконання цієї обіцянки, сподіваючись дочекатися завершення розв'язаної РФ проти України війни.

При цьому Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.

У травні 2024 року Міністерство фінансів США надіслало лист-попередження австрійській банківській групі Raiffeisen Bank International. Банк можуть обмежити у доступі до американської фінансової системи через його бізнес у РФ.

Згодом російський підрозділ банку "Райффайзенбанк" заявив, що з 10 червня платежі в доларах через нього будуть недоступні для росіян через зміни вимог американських банків-кореспондентів, які здійснюють перекази. Також банк оголосив про зупинення прийому вкладів. Зокрема, з 1 червня банк припинив відкриття нових накопичувальних рахунків за декількома тарифами.

Наприкінці жовтня минулого року голова RBI Йоган Штробль заявив, що австрійська група продовжує згортати бізнес у Росії, але конкретного плану виходу з країни банк досі не має, адже група не готова піти з РФ без компенсації за свій російський бізнес.

При цьому влада Росії погрожує заблокувати продаж російських "дочок" західних банківських груп Raiffeisen Bank International AG і UniCredit SpA, будь-якому покупцеві, який ризикує потрапити під санкції, повідомляло агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Перед цим RBI підписала угоду з інвестором з Об'єднаних Арабських Еміратів – Soven 1 Holding Limited – про продаж білоруського "Пріорбанку".

Крім того, з початку вересня російський підрозділ австрійського Raiffeisen Bank International припинив здійснювати вихідні перекази у валюті для всіх клієнтів, крім великих та міжнародних корпорацій. Таким чином, російська "дочка" австрійської групи RBI виконала відповідні вимоги Європейського центробанку.

У листопаді дочірній російський банк австрійської групи Raiffeisen Bank International (RBI) виставив на продаж будівлю свого центрального офісу у Москві.