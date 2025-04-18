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Новини
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Австрійський Raiffeisen призупинив продаж російської "дочки" на тлі потепління відносин між РФ та США, – FT (оновлено)

райффайзен

Австрійський Raiffeisen Bank International призупинив спроби продати свій російський підрозділ на тлі політичного потепління між Вашингтоном і Москвою.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела, передає Forbes.

За словами двох співрозмовників видання, знайомих із переговорами, у лютому 2025 року банк згорнув підготовку до продажу через відновлення діалогу між США і РФ. Один із них зазначив, що Raiffeisen хоче оцінити ситуацію і зрозуміти, чи зміниться позиція США.

Ще одне джерело повідомило, що серйозні спроби продажу "припинені", але ситуація може змінитися.

Пізніше у коментарі російському РБК представник RBI спростував інформацію про призупинку продажу російського підрозділу. "Процес продажу не зупинявся", – заявили в банку. 

Раніше у банку офіційно заявляли, що процес продажу триває, однак здійснення угоди наразі унеможливлює судовий спір. "Акції Raiffeisen у російському банку заблоковані, тому угода неможлива", – заявив RBI.

Видання зазначає, що тим часом США, які раніше попереджали банк про ризик обмеження доступу до американської фінансової системи через роботу в Росії, почали виявляти інтерес до відновлення економічної співпраці з Москвою.

Зокрема, спецпредставник президента США Стів Віткофф після третьої зустрічі з Путіним цього року заявив, що обговорюються "дуже привабливі комерційні можливості".

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Вихід Raiffeisen Bank International з російського ринку

Нагадаємо, у березні 2023 року австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи до кінця року, а також скоротить ділову активність у Росії.

Однак реалізацію цих планів відклали. А з грудня 2023 року російський "Райффайзенбанк" розмістив понад 2400 оголошень про вакансії в Росії. У майже 1500 з них йдеться про вакансії для менеджерів із продажу та фахівців з обслуговування клієнтів, підрахувало видання Financial Times.

За даними Reuters, насправді Raiffeisen затягує виконання цієї обіцянки, сподіваючись дочекатися завершення розв’язаної РФ проти України війни.

При цьому Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.

У травні Міністерство фінансів США надіслало лист-попередження австрійській банківській групі Raiffeisen Bank International. Банк можуть обмежити у доступі до американської фінансової системи через його бізнес у РФ.

Згодом російський підрозділ банку "Райффайзенбанк" заявив, що з 10 червня платежі в доларах через нього будуть недоступні для росіян через зміни вимог американських банків-кореспондентів, які здійснюють перекази. Також банк оголосив про зупинення прийому вкладів. Зокрема, з 1 червня банк припинив відкриття нових накопичувальних рахунків за декількома тарифами.

Наприкінці жовтня минулого року голова RBI Йоган Штробль заявив, що австрійська група продовжує згортати бізнес у Росії, але конкретного плану виходу з країни банк досі не має, адже група не готова піти з РФ без компенсації за свій російський бізнес.

При цьому влада Росії погрожує заблокувати продаж російських "дочок" західних банківських груп Raiffeisen Bank International AG і UniCredit SpA, будь-якому покупцеві, який ризикує потрапити під санкції, повідомляло агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Перед цим RBI підписала угоду з інвестором з Об'єднаних Арабських Еміратів – Soven 1 Holding Limited – про продаж білоруського "Пріорбанку".

Крім того, з початку вересня російський підрозділ австрійського Raiffeisen Bank International припинив здійснювати вихідні перекази у валюті для всіх клієнтів, крім великих та міжнародних корпорацій. Таким чином, російська "дочка" австрійської групи RBI виконала відповідні вимоги Європейського Центробанку (ЄЦБ).

У листопаді дочірній російський банк австрійської групи Raiffeisen Bank International (RBI) виставив на продаж будівлю свого центрального офісу у Москві.

Автор: 

росія (14194) банкет (7) Райффайзен (141)


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Топ коментарі
+9
т.е. викофф есздил На расею договариваться с рашкой о снятии санкций мол будем торговать и целоваться ....

лицемерные вы ВЫ.лядки команда Тампона
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18.04.2025 10:07
+4
А колись сша були великой демократичної країною, захисником правди і справедливості, но прийшли любителі ху....ла і вся велич рухнула
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18.04.2025 10:50
+1
Банкіри тримають ніс повітру - гроші не пахнуть
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18.04.2025 13:21
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т.е. викофф есздил На расею договариваться с рашкой о снятии санкций мол будем торговать и целоваться ....

лицемерные вы ВЫ.лядки команда Тампона
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18.04.2025 10:07 Відповісти
А колись сша були великой демократичної країною, захисником правди і справедливості, но прийшли любителі ху....ла і вся велич рухнула
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18.04.2025 10:50 Відповісти
взагалі ці наманання продати були цілковитою фікцією...австріяки після повномасштабного просто лопатою гребуть грощі...
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18.04.2025 10:54 Відповісти
Зніяковілі відносини,очколизи.
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18.04.2025 11:39 Відповісти
Колись був серйозний банк а тепер вони готові навіть обслуговувати терористів і дітовбивць
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18.04.2025 11:41 Відповісти
Банкіри тримають ніс повітру - гроші не пахнуть
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18.04.2025 13:21 Відповісти
Нічого особистого - тільки гроші... Ох і паскудний той так званий світ якихось цінностей...
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18.04.2025 13:25 Відповісти
Когда твой друг Паниковский.
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18.04.2025 13:31 Відповісти
Недарма ота карга на весіллі витанцьовувала.
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18.04.2025 14:05 Відповісти
Гроші таких банкирів пахнуть такі - смертю, кровь'ю та порохом.
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18.04.2025 14:11 Відповісти

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