Террор России против Украины достиг нового уровня, - глава МИД Австрии Майнль-Райзингер

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер отреагировала на массированную атаку РФ по Украине в ночь на 7 сентября. Дипломат считает нацеливание РФ на здание правительства в Киеве переходом России к новому уровню террора.

Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Террор России против Украины минувшей ночью достиг нового уровня: впервые был нанесен удар по зданию правительства в Киеве, что сопровождалось массовыми атаками на гражданскую инфраструктуру по всей стране", - говорится в сообщении.

Майнль-Райзингер добавила, что Европа должна решительно реагировать, а именно усилить поддержку Украины, увеличивать давление на Россию и неустанно работать над достижением справедливого и прочного мира.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

