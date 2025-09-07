Террор России против Украины достиг нового уровня, - глава МИД Австрии Майнль-Райзингер
Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер отреагировала на массированную атаку РФ по Украине в ночь на 7 сентября. Дипломат считает нацеливание РФ на здание правительства в Киеве переходом России к новому уровню террора.
Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Террор России против Украины минувшей ночью достиг нового уровня: впервые был нанесен удар по зданию правительства в Киеве, что сопровождалось массовыми атаками на гражданскую инфраструктуру по всей стране", - говорится в сообщении.
Майнль-Райзингер добавила, что Европа должна решительно реагировать, а именно усилить поддержку Украины, увеличивать давление на Россию и неустанно работать над достижением справедливого и прочного мира.
Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.
Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.
Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.
Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.
По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.
