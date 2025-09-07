РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9217 посетителей онлайн
Новости Массированный ракетный обстрел
1 212 14

Террор России против Украины достиг нового уровня, - глава МИД Австрии Майнль-Райзингер

Глава МИД Австрии Майньль-Райзингер

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер отреагировала на массированную атаку РФ по Украине в ночь на 7 сентября. Дипломат считает нацеливание РФ на здание правительства в Киеве переходом России к новому уровню террора.

Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Террор России против Украины минувшей ночью достиг нового уровня: впервые был нанесен удар по зданию правительства в Киеве, что сопровождалось массовыми атаками на гражданскую инфраструктуру по всей стране", - говорится в сообщении.

Майнль-Райзингер добавила, что Европа должна решительно реагировать, а именно усилить поддержку Украины, увеличивать давление на Россию и неустанно работать над достижением справедливого и прочного мира.

Читайте также: Мелони: Россия больше заинтересована в усилении атак по Украине, чем в переговорах

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

Читайте также: Кошта после массированной атаки РФ по украинским городам призвал партнеров укреплять оборону Украины и усиливать давление на Россию

Автор: 

Австрия (850) обстрел (29379) россия (97090)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Третя заява про "тиск" за сьогодні. Досить! Українці можуть не витримати такої потужності від ЄС!
показать весь комментарий
07.09.2025 17:56 Ответить
+3
Австрійський Raiffeisen Bank у першому кварталі цього року збільшив свій прибуток у Росії
показать весь комментарий
07.09.2025 17:57 Ответить
+2
А як називається той , хто на 12-й рік війни , й досі прокачує своєю територією кацапську нафту ?
показать весь комментарий
07.09.2025 18:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Третя заява про "тиск" за сьогодні. Досить! Українці можуть не витримати такої потужності від ЄС!
показать весь комментарий
07.09.2025 17:56 Ответить
Дякуємо фрау Майнль! Співчуття то новий рівень стурбованості-це те чого наразі так не вистачає українцям!
показать весь комментарий
07.09.2025 17:57 Ответить
А хіба цей банк є державним банком Австрії? Начебто приватний.
показать весь комментарий
07.09.2025 19:22 Ответить
Чому ж не об'явити па-рашу країною-терористом?Як можна зустрічатись з терористом,поджимати йому руки,посміхатись,обійматись.путін вбивця,а з вбивцею чикотілом став би хто обійматись?Тому так і є, що ті хто ведуть якісь договорняки з терористом є пособники терориста.
показать весь комментарий
07.09.2025 18:06 Ответить
А як називається той , хто на 12-й рік війни , й досі прокачує своєю територією кацапську нафту ?
показать весь комментарий
07.09.2025 18:11 Ответить
Називається "надійний партнер".

Прем'єр-міністр України https://epravda.com.ua/energetika/shmigal-poyasniv-chomu-ukrajina-ne-mozhe-zupiniti-tranzit-nafti-rf-do-yes-801870/ Денис Шмигаль заявляє, що зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" буде порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
показать весь комментарий
07.09.2025 18:22 Ответить
Надійний партнер РФії ... от і все !
показать весь комментарий
07.09.2025 18:35 Ответить
Оголошення росії країною-терористом дасть такий же результат, як і заяви оцих к**олдів - ніякий.
показать весь комментарий
07.09.2025 18:21 Ответить
Україна готова до переговорів з Путіним у будь-якому місці, - Сибіга Джерело: https://censor.net/ua/n3570531
показать весь комментарий
07.09.2025 18:21 Ответить
Разумеется. Еще нового уровня достигло "решительное реагирование" Европы. Спасибо, емае.
показать весь комментарий
07.09.2025 18:15 Ответить
А шановна фрау Майнль-Райзінгер ніколи не чула, що кремлівська гебня обзиває чинне керівництво України "кієвскім рєжимом"?
показать весь комментарий
07.09.2025 19:18 Ответить
Для чого нам оці новини ? Показати черговий раз, що наші сусіди, чи дружні країни, чи союзники, засцяли. Українцям і так погано, незрозуміло хто і як виживає, а нам постійно показують, що ми нікому не цікаві і не потрібні
показать весь комментарий
07.09.2025 19:40 Ответить
А що, австрійські танці вже відмінили?
показать весь комментарий
07.09.2025 19:51 Ответить
 
 