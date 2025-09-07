Сибига обсудил с главой МИД Канады Ананд эскалацию террора со стороны России и приоритетные потребности Украины

В воскресенье, 7 сентября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел разговор с канадской коллегой Анитой Ананд. Сибига проинформировал главу МИД Канады об эскалации террора со стороны России против Украины и наших приоритетных потребностях.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Я поблагодарил Канаду за ее поддержку и лидерство в "Группе семи". Мы обсудили, как G7 может реагировать на жестокие удары России и ее отказ от мирных усилий", - рассказал Сибига.

Стороны согласились относительно необходимости усиления трансатлантического давления, в частности снижение предельной цены на нефть, полного использования замороженных российских активов в пользу обороны и восстановления Украины, ограничений в отношении российской энергетики и других санкций.

"Крайне важно повысить цену войны для агрессора, чтобы приблизиться к миру. Ждать больше нельзя. Путин должен почувствовать прямые последствия своего отказа от дипломатии и продолжения убийств", - подчеркнул Сибига.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

