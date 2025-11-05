Україна отримує від Латвії ще 21 бронетранспортер Patria 6x6, виготовлений на латвійському підприємстві Defence Partnership Latvia.

Про це повідомили у Міністерства оборони Латвії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

5 листопада у рамках візиту міністра оборони України Дениса Шмигаля до Латвії було підписано угоду про передачу техніки. Бронетранспортери Patria 6x6 оснащені кулеметами НАТО калібру 12,7 мм та відповідними боєприпасами. Передача техніки відбулася на військовій базі "Адажі", де обговорюються питання оборонної співпраці двох країн.

У складі поставки, крім бронетранспортерів, ЗСУ отримають запасні частини, спеціальні ремонтні інструменти, мобільну ремонтну майстерню контейнерного типу та документацію з технічного обслуговування. Також надано ремонтні комплекти для усунення бойових пошкоджень.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Андріс Спрудс, міністр оборони Латвії, зазначив, що пожертва латвійського виробництва є значною підтримкою для захисників України і дасть можливість перевірити міцність та можливості латвійських бронетранспортерів у реальних бойових умовах.

Також читайте: Латвія передала Україні чергову партію БТР "Patria". ФОТОрепортаж

Характеристики бронетранспортера Patria 6x6

Бронетранспортер Patria 6x6 був розроблений у Фінляндії, а серійне виробництво було налагоджено в Латвії. З 2024 року підприємство Defence Partnership Latvia зможе виготовляти до 160 одиниць цієї техніки на рік.

Загальна маса бронетранспортера становить близько 24 тонн, з яких до 8,5 тонни — це бойове навантаження. Patria 6x6 може бути оснащений різноманітним озброєнням, зокрема кулеметами, бойовими модулями 25/30 мм або мінометною системою Patria Nemo. Максимальна швидкість бронетранспортера — до 100 км/год.

Також читайте: Канада передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV до кінця року