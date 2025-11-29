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Новини Індустрія дронів
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Зеленський обговорив зі Шмигалем захист критичної інфраструктури та зміни до плану оборони держави

Індустрія дронів

Зеленський та Шмигаль

Сьогодні, 29 листопада, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами глави держави, йшлося про кілька ключових елементів.

Зеленський та Шмигаль
Зеленський та Шмигаль

"Уже час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони нашої держави. Хід бойових дій продемонстрував, що саме має стати оновленими пріоритетами. Домовились, що Денис підготує детальні пропозиції для змін і представить Кабінету Міністрів України на затвердження", - заувжив Зеленський.

Також міністр оборони доповів щодо відряджень у Миколаївську та Херсонську області, заходів захисту.

Окремо обговорили захист критичної інфраструктури, спрямування відповідних ресурсів.

"Важливо, що уряд і Міністерство оборони України повністю забезпечують необхідне фінансування на закупівлю зокрема дронів для бойових бригад, і вчора профінансували черговий щомісячний транш субвенції для бойових бригад у сумі 4,3 млрд грн. Також для фінансування Лінії дронів були додатково спрямовані 8 млрд грн", - додав президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (28010) Міноборони (7871) дрони (8420) Шмигаль Денис (4939)
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Топ коментарі
+12
головне ногу на ногу закинути і зробити гарне фото.. і відосик
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29.11.2025 15:35 Відповісти
+8
Так за майже 4-ри війни, вже ж все побудували, і фортифікації на лінії фронту, і захист енергосистеми України, чи щось не так? А на відосіках все потужно будувалось, і мільярди шмигаль з зеленою кодлою на це освоїли і відрапортували! Хтось брехав? 🤬
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29.11.2025 15:37 Відповісти
+7
Чого обговорювати, ви ж разом вже 3 ривні захисту за мільярди "побудували". Твій дружбан Міндіч та твій кум Чернишов " побудували". Откат свідок.
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29.11.2025 15:40 Відповісти
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головне ногу на ногу закинути і зробити гарне фото.. і відосик
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29.11.2025 15:35 Відповісти
Гундосик..читаю текст, а в голові гундоса озвучка лунає..
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29.11.2025 16:25 Відповісти
По лінії молотова чи по лінії сталіна, де пройде нова лінія оборони ?
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29.11.2025 15:37 Відповісти
Так за майже 4-ри війни, вже ж все побудували, і фортифікації на лінії фронту, і захист енергосистеми України, чи щось не так? А на відосіках все потужно будувалось, і мільярди шмигаль з зеленою кодлою на це освоїли і відрапортували! Хтось брехав? 🤬
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29.11.2025 15:37 Відповісти
Потужне рішення, наприкінці четвертого року війни. У планах ще новий план? Вже що - що, а планувати вміємо. А може достатньо в першу чергу припинити красти.?
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29.11.2025 15:39 Відповісти
Чого обговорювати, ви ж разом вже 3 ривні захисту за мільярди "побудували". Твій дружбан Міндіч та твій кум Чернишов " побудували". Откат свідок.
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29.11.2025 15:40 Відповісти
є,,,,лом , як працював так і працюю,ну а на ділі ,як грабив українців ,так далі і грабую,((("Уже час змінювати базові документи щодо оборони України, це 3,14стєц " антиукраїнський- зелений" )))
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29.11.2025 15:40 Відповісти
і шо? Шмигаль у відповідь пошморгав?
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29.11.2025 15:48 Відповісти
Дотрахались до мишей - клоун і бувший начальник котельної міняють плани оборони держави! Б**дь, за чотири роки війни нарешті устав збройних сил прочитали...
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29.11.2025 15:59 Відповісти
Ну що тут сказати,йшов11 рік війни,пора міняти плани
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29.11.2025 16:22 Відповісти
між рядками інший текст - запропонував очолити ОПу! Він погодився, але висунув вимоги! Теж викреслюю...
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29.11.2025 17:01 Відповісти
Обговорил и забыл. До следующей фотосессии.
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29.11.2025 19:25 Відповісти
 
 