Зеленский обсудил со Шмыгалем защиту критической инфраструктуры и изменения в план обороны государства

Индустрия дронов

Зеленский и Шмыгаль

Сегодня, 29 ноября, президент Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, речь шла о нескольких ключевых элементах.

"Уже пора менять базовые документы по обороне Украины, в частности - план обороны нашего государства. Ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами. Договорились, что Денис подготовит подробные предложения для изменений и представит Кабинету Министров Украины на утверждение", - отметил Зеленский.

Также министр обороны доложил о командировках в Николаевскую и Херсонскую области, мерах защиты.

Отдельно обсудили защиту критической инфраструктуры, направление соответствующих ресурсов.

"Важно, что правительство и Министерство обороны Украины полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку, в частности, дронов для боевых бригад, и вчера профинансировали очередной ежемесячный транш субвенции для боевых бригад в сумме 4,3 млрд грн. Также для финансирования Линии дронов были дополнительно направлены 8 млрд грн", - добавил президент.

головне ногу на ногу закинути і зробити гарне фото.. і відосик
29.11.2025 15:35 Ответить
По лінії молотова чи по лінії сталіна, де пройде нова лінія оборони ?
29.11.2025 15:37 Ответить
Так за майже 4-ри війни, вже ж все побудували, і фортифікації на лінії фронту, і захист енергосистеми України, чи щось не так? А на відосіках все потужно будувалось, і мільярди шмигаль з зеленою кодлою на це освоїли і відрапортували! Хтось брехав? 🤬
29.11.2025 15:37 Ответить
Потужне рішення, наприкінці четвертого року війни. У планах ще новий план? Вже що - що, а планувати вміємо. А може достатньо в першу чергу припинити красти.?
29.11.2025 15:39 Ответить
Чого обговорювати, ви ж разом вже 3 ривні захисту за мільярди "побудували". Твій дружбан Міндіч та твій кум Чернишов " побудували". Откат свідок.
29.11.2025 15:40 Ответить
є,,,,лом , як працював так і працюю,ну а на ділі ,як грабив українців ,так далі і грабую,((("Уже час змінювати базові документи щодо оборони України, це 3,14стєц " антиукраїнський- зелений" )))
29.11.2025 15:40 Ответить
і шо? Шмигаль у відповідь пошморгав?
29.11.2025 15:48 Ответить
Дотрахались до мишей - клоун і бувший начальник котельної міняють плани оборони держави! Б**дь, за чотири роки війни нарешті устав збройних сил прочитали...
29.11.2025 15:59 Ответить
 
 