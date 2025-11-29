Зеленский обсудил со Шмыгалем защиту критической инфраструктуры и изменения в план обороны государства

Индустрия дронов

Сегодня, 29 ноября, президент Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, речь шла о нескольких ключевых элементах.





"Уже пора менять базовые документы по обороне Украины, в частности - план обороны нашего государства. Ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами. Договорились, что Денис подготовит подробные предложения для изменений и представит Кабинету Министров Украины на утверждение", - отметил Зеленский.

Также министр обороны доложил о командировках в Николаевскую и Херсонскую области, мерах защиты.

Отдельно обсудили защиту критической инфраструктуры, направление соответствующих ресурсов.

"Важно, что правительство и Министерство обороны Украины полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку, в частности, дронов для боевых бригад, и вчера профинансировали очередной ежемесячный транш субвенции для боевых бригад в сумме 4,3 млрд грн. Также для финансирования Линии дронов были дополнительно направлены 8 млрд грн", - добавил президент.