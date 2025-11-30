Украина и Норвегия будут совместно производить украинские дроны, - Шмыгаль. ФОТО

Индустрия дронов

Украина и Норвегия будут совместно производить украинские дроны. Соответствующий документ подписал министр обороны Денис Шмыгаль с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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"Это важный шаг, который позволит масштабировать наши возможности и усилить оборону Украины", - уточнил он.

По словам Шмыгаля, следующий этап - быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей.

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"Украина поделится с Норвегией своим опытом и инновациями. В свою очередь, мы получим сильную производственную площадку, которая обеспечит наших воинов современными дронами, а также научно-исследовательское и конструкторское сотрудничество с ведущими норвежскими учреждениями.

Этот проект – пример сотрудничества, которое мы выстраиваем с партнерами: кооперация, укрепляющая обороноспособность всех стран свободного мира. Спасибо Норвегии за поддержку", – добавил Шмыгаль.

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