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Украина и Норвегия будут совместно производить украинские дроны, - Шмыгаль. ФОТО

Индустрия дронов

Украина и Норвегия будут совместно производить украинские дроны. Соответствующий документ подписал министр обороны Денис Шмыгаль с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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"Это важный шаг, который позволит масштабировать наши возможности и усилить оборону Украины", - уточнил он.

Шмыгаль и Сандвик

По словам Шмыгаля, следующий этап - быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей.

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"Украина поделится с Норвегией своим опытом и инновациями. В свою очередь, мы получим сильную производственную площадку, которая обеспечит наших воинов современными дронами, а также научно-исследовательское и конструкторское сотрудничество с ведущими норвежскими учреждениями.

Этот проект – пример сотрудничества, которое мы выстраиваем с партнерами: кооперация, укрепляющая обороноспособность всех стран свободного мира. Спасибо Норвегии за поддержку", – добавил Шмыгаль.

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Автор: 

Норвегия (825) дроны (7358) Шмыгаль Денис (2968)
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Ну не спільно виробляти, а Україна віддасть технологію виробництва і буде купляти вже готові "норвезькі" дрони.
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30.11.2025 10:17 Ответить
А нахрена про то звіздіти?!
Придурку, такі речі хочуть тишини! Але ж 95-й квартал такий квартал.
От зелена гнида Федієнко про тернопільський завод Оріон репортаж цілий зняла, і результат,,,
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30.11.2025 10:18 Ответить
Щоб полегшити роботу СВР РФ. Нафуя їм копати, вишукувати? Так усе розкажемо.
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30.11.2025 12:20 Ответить
Думаю, всі пам'ятають, як Україна та Данія спільно виробляли ракети Фламінго
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30.11.2025 10:18 Ответить
"зелень" хотіла "кинути " датчан на бабло...але датчани кинули Україну на "зелене кидалово"
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30.11.2025 10:25 Ответить
виробляТИМУТЬ ..а не виробляЮТЬ

у вас було 4 роки повномасштабки

свій мабутній час засуньте собі в анус ******** Zельоні
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30.11.2025 10:20 Ответить
Фу.мля...які вони мерзенні ці європейські політики . морди в них не людські -фальшиві..Навіть таке нікчемний безхребетний злодій як шмигуль виглядає краще..
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30.11.2025 10:29 Ответить
Про всі наші дії треба просто відразу докладати в Кремль. Танкери підрвали - це ми, може на нас якісь санкції накладуть, щось виробляємо та підписуємо - одразу в ФСБ доклад. Публічно, щоб ніхто не здогадався.
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30.11.2025 11:01 Ответить
напевно, Фламінго, бо у світі кращих немає
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30.11.2025 17:24 Ответить
 
 