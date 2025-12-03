Вопрос использования замороженных активов РФ можно решить, - Вадефуль

В Германии поддерживают план Еврокомиссии по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине.

Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоганн Вадефуль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Использование активов РФ

"Федеральное правительство работает над тем, чтобы в Европейском совете мы могли принять соответствующее решение о возможности использования замороженных российских активов. Это должно происходить на надежной правовой основе.

Над этим работает Еврокомиссия и сейчас представит свои предложения. Мы поддерживаем это и, конечно, очень серьезно относимся к опасениям Бельгии", - сказал он перед началом заседания Совета министров иностранных дел НАТО.

Вопрос можно решить

Вадефуль подчеркнул, что этот вопрос можно решить, если совместно взять на себя ответственность.

"(Обеспокоенность Бельгии. - Ред.) обоснованы, но проблема решаема - если мы все будем готовы взять на себя ответственность. Германия готова, и мы призываем все государства-члены делать то же самое.

Я убежден, что канцлер сумеет добиться своего", - подытожил министр.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковываться, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

