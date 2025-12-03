Питання використання заморожених активів РФ можна вирішити, - Вадефуль

У Німеччині підтримують план Єврокомісії щодо використання заморожених активів РФ для допомоги Україні.

Про це заявив глава МЗС ФРН Йоганн Вадефуль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Використання активів РФ

"Федеральний уряд працює над тим, щоб у Європейській раді ми могли ухвалити відповідне рішення про можливість використання заморожених російських активів. Це має відбуватися на надійній правовій основі.

Над цим працює Єврокомісія і зараз представить свої пропозиції. Ми підтримуємо це і, звичайно, дуже серйозно ставимося до занепокоєнь Бельгії", - сказав він перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ НАТО.

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Питання можна вирішити

Вадефуль наголосив, що це питання можна вирішити, якщо спільно взяти на себе відповідальність.

"(Занепокоєння Бельгії. - Ред.) обґрунтовані, але проблема вирішувана – якщо ми всі будемо готові взяти на себе відповідальність. Німеччина готова, і ми заохочуємо всі держави-члени робити те саме.

Я переконаний, що канцлер зуміє домогтися свого", - підсумував міністр.

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Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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