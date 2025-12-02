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Новини Територіальні поступки Мирний план
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Шлях до мирної угоди може вимагати від України болісних поступок, - Вадефуль

референдум про території

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль припустив, що Україні, ймовірно, доведеться погодитися на певні "непрості компроміси" у процесі досягнення домовленостей щодо завершення російської агресії.

Про це він сказав в інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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"Це, безсумнівно, буде надзвичайно складним процесом для України, який може завершитися референдумом", - сказав Вадефуль.

Громадяни України тоді повинні будуть вирішити, чи можуть вони прийняти умови припинення війни, додав він, маючи на увазі вимогу Росії про значні територіальні поступки.

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"Завдання дипломатії - виробити компроміси, які можуть підтримати сторони конфлікту. Зрештою, це завжди буде пов'язано з болісними поступками", - підкреслив міністр.

Завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям шанси на перемир'я "ніколи не були більшими", ніж зараз, зазначив німецький міністр.

"Важливою передумовою буде отримання Україною гарантій, що вона не буде беззахисною перед новою російською агресією", - сказав він.

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Переговори у Флориді

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

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Автор: 

перемовини (3822) територіальні претензії (79) Вадефуль Йоганн (123)
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Топ коментарі
+27
мирна угода більше скидається на капітуляцію і згвалтування

а гвалтівника чекає нагорода і світове визнання.
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02.12.2025 11:46 Відповісти
+13
Тобто нам пропонують мир через біль? В цієї мразоти є логіка? Мир через біль це не мир а примус, тобто капітуляція.
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02.12.2025 11:48 Відповісти
+10
Проблема в том, что сейчас от имени Украины возглавляют переговоры лица, решающие исключительно собственные проблемы.
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02.12.2025 11:47 Відповісти
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мирна угода більше скидається на капітуляцію і згвалтування

а гвалтівника чекає нагорода і світове визнання.
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02.12.2025 11:46 Відповісти
Ну, Хусейна після вторгнення в Кувейт теж не покарали. Коаліція вигнала його з Кувейту, розбила війська але наслідків для самого Хусейна не було.
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02.12.2025 11:50 Відповісти
Гусейн не вчиняв військових злочинів.
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02.12.2025 11:53 Відповісти
Вчиняв. Цілий геноцид.
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02.12.2025 12:48 Відповісти
вадефуй іди ти нафуй
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02.12.2025 13:27 Відповісти
Захід все влаштовує, західна політика, щодо війни за останні три роки, Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в москві...
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
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02.12.2025 11:53 Відповісти
Проблема в том, что сейчас от имени Украины возглавляют переговоры лица, решающие исключительно собственные проблемы.
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02.12.2025 11:47 Відповісти
вони всі роблять вигляд що це нам більше всіх потрібно
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02.12.2025 11:48 Відповісти
Тобто нам пропонують мир через біль? В цієї мразоти є логіка? Мир через біль це не мир а примус, тобто капітуляція.
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02.12.2025 11:48 Відповісти
Якщо Європа і сша так хочуть болю то пропоную їм це організувати. Підірвемо нахрен Чорнобиль і ЗАЕС і настане мир
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02.12.2025 11:49 Відповісти
До США це взагалі не дістане. Європі теж нічого не буде, ну може підскочить фон в тих країнах що межують з Україною.
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02.12.2025 11:51 Відповісти
Ну америкоси ж хочуть наші ресурси. Нехай і риються в радіоактивному попелі
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02.12.2025 12:01 Відповісти
Прошу пана. А пан де сам після того жити збирається?
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02.12.2025 12:09 Відповісти
Як де, там де і всі українці після окупації України- десь в Європі. Чи ти збираєшся залишитись з окупантами?
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02.12.2025 12:13 Відповісти
а захищатися пан не розглядав можливості?
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02.12.2025 12:18 Відповісти
Так тут же йде обговорення що Україні потрібно капітулювати і віддати все рашистам на блюдечку без бою. Це ж не я на цьому сайті розказую що немає виходу. Я навпаки кажу що виходів море, якщо Україна буде оборонятися. А якщо Україна капітулює то вихід буде тільки один і той через анальний отвір
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02.12.2025 12:23 Відповісти
І якщо планували жити в Європі, нащо тоді була ота війна? Можна ж просто виїхати було?
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02.12.2025 12:20 Відповісти
і нагородити московську Орду своїм залишеним майном? Я не з таких. Рашисти повинні отримати радіоактивну заміновану пустелю, а не подарунки. Інакше дуже скоро Європа опиниться на місці України. І тоді тікати не буде куди
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02.12.2025 12:41 Відповісти
Єдиний розумний вихід з цієї ситуації - виходити на Майдан, бити в казани за прикладом наших пращурів запорожців, збирати якомога більша людей до війська і йти відвойовувати території.
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02.12.2025 12:11 Відповісти
Так вони це вважають прийнятним, колись Судети віджали за Мюнхенською змовою, а потім зробили все щоб Чехословаччина зникла як держава...
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02.12.2025 12:08 Відповісти
Вафуль намагається проштовхувати в інформ-простір вигідні для Х-уйловщини месиджі. На чиємому воно боці, втім питання риторичне.
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02.12.2025 11:51 Відповісти
Єрмаку треба буди піднімати повстання на захист чого?
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02.12.2025 11:56 Відповісти
дЄрмак - він і в Африці дЄрмак, від слова "дєрмо"
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02.12.2025 11:57 Відповісти
Що ти мелеш, ідіотка?
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02.12.2025 12:45 Відповісти
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02.12.2025 11:52 Відповісти
дякую.. поригав (
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02.12.2025 11:55 Відповісти
Хрипатий Тромб на мінімалках-якби я був президентом,то Крим був би українським, а росія давала б нам газ безкоштовно.
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02.12.2025 13:30 Відповісти
Мене дивує те, що ті хто нам пропонують відрізати половину України і приректи на знущання і вбивства мільйони людей які залишились на окупованих територіях, а також безхатьками, а самі не хочуть даже відмовитись від рашистського газу. Це як лікар каже хворому, що лікувати тебе довго, давай швиденько відріжемо тобі ноги бо мене в барі чекають друзі з пивом
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02.12.2025 11:54 Відповісти
Україні потрібні не болісні поступки, а українська влада.
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02.12.2025 11:54 Відповісти
В цьому світі (доведено не раз) треба покладатись лише на власні сили... бажано ядерні.
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02.12.2025 11:54 Відповісти
Ще одна ворона каркає
На ходу "перевзуваються".А як міжнародне право,чи там де було воно хєр виріс?Це вже не працює?Чому не одна ...лядь не з Європи не з США не зверне уваги що і в України є Конституція і вона законнопризнана на відміну *********** куди він поспіхом всунув наші області та Крим.
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02.12.2025 11:57 Відповісти
путіну кірдик
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02.12.2025 11:57 Відповісти
Чому капітуляція, сотні тис. на яких мільйонам чхати, повернуться живими, це велика радість для змучених рідних.
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02.12.2025 12:04 Відповісти
Питання в іншому - чи надовго повернуться?
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02.12.2025 14:10 Відповісти
Піймав себе на думці після знайомства з інформацією про висери з Білого дому (Вашінгтон дістрікт) останніх кілька днів, що у світі більше не існує Міжнародного права.

Відтак виникло питання, чи були в ООН офіційні панахіда та поминки з цього приводу?

У всякому випадку я цього не помітив.

Якщо таки не було, то для проведення церемонії похоронів непогано було б запросити африканських хлопців якоїсь однієї з нігерійських контор ритуального сервісу. З тою умовою, що вони для обслуговування цієї події візьмуть до себе на роботу містера Трумпа.

А з усіх інших, хто долучився до смерті Міжнародного права, можна було б організувати оркестр похоронних лабухів.
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02.12.2025 12:04 Відповісти
Ну які поступки - війна на виснаження приведе Україну до потрібного результату, головне не зупинятися.
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02.12.2025 12:06 Відповісти
А пам'ятаєте, що десь років шість з половиною тому
найбільшою проблемою в Україні була
дещо збільшена ціна на цибулю?
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02.12.2025 12:07 Відповісти
Це в тебе була така проблема? А в моїх родичів була проблема в тому що в окупованому криму залишилась квартира і бізнес який рашисти відібрали. А в тебе гнида 6.5 років тому максимум що була проблема з цінами на цибулю?
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02.12.2025 12:10 Відповісти
Чомусь мова йде виключно про біль та страждання України, які вона наче має прийняти в ім'я миру. Але, далі завжди йдуть цікаві текстові додатки, типу от як тут: Важливою передумовою буде отримання Україною гарантій, що вона не буде беззахисною перед новою російською агресією. Тобто пан міністр закордонних справ Німеччини Вадефуль вже наголошує, буде новий акт агресії. По суті ЄС та США хочуть дати час мордві зібратися з новими силами, я так розумію? Виникає логічне питання, а що з того всього буде мати саме Україна? Окуповані 20% територій, 10 млн. біжанців, 4 млн. населення в окупації, сотні тисяч вбитими, сотні тисяч інвалідів, десятки тисяч дітей сиріт, дисятки тисяч вдів, знищена інфраструктура на сході та півночі, економічний спад... І в цих умовах ми маємо чекати на нову агресію, де у кацапії будуть стартові позиції по р. Дніпро. Виглядає це так, коли нападник тебе поранив, і ти з ним перестрілюєшся, приїхає поліція і не "тушить" вбивцю, а пропонує тобі прострелити собі ногу, викинути зброю і вийти на відкриту позицію, при цьому словесно гарантуючи що "вбивці" достатньо буде тепер просто твого гаманця, ну і вбивця "гарантує" в цей момент твою безпеку. Нє, ну а чє, звучить переконливо.
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02.12.2025 12:07 Відповісти
"Завдання дипломатії - виробити компроміси, які можуть підтримати сторони конфлікту. Це типу підтримати гвалтівника дати йому віагри, а жертві потримати ноги, щоб йому було легше гвалтувати дітей? Мовляв, швидше згвалтує то швидше настане мир? Виродок
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02.12.2025 12:07 Відповісти
Послання Йоганна Вадефуля в цілому зрозуміле. Жодного покарання агресору, вся відповідальність на жертві...
Непокаране зло завжди повертається, пане Йоганн. Ви (європейці) згадаєте про це, коли ваші діти/онуки будуть вчити "ізик" у ваших школах.
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02.12.2025 12:09 Відповісти
Коли всі обмеження стосуються лише однієї сторони, а бажання другої сторони задовільняються, плюс знімається відповідальність - це і є капітуляція.
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02.12.2025 12:13 Відповісти
Кацапоїд, що ти несеш тут мразото. Україна ще нічого не програла. Інакше )(уйло і ************* б так не верещали про переговори і угоди. А от якщо Україна на щось погодиться це вже 100% буде кінець. І не буде ні Харкова ні Дніпра і ні виходу нідоякого моря. Бо Азовське море вже під окупацією, а в Чорне море є вихід тільки завдяки нашим дронам які відганяють ворожі кораблі. Бо даже окупувавши крим 10 років назад рашисти перекривали Чорне море для України проводячи там кожен день так звані навчання. А сьогодні рашисти захопивши лівобережну херсонщину вже перекривають вже всі виходи до Чорного моря.
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02.12.2025 12:19 Відповісти
Воно пише з британського айпі.
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02.12.2025 13:25 Відповісти
Про що можна вести перемови якщо делегацію очолює відомий корупціонер з пикою бандита?
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02.12.2025 12:17 Відповісти
Відкидаємо поки уступки з боку України... В мене головне питання : суд над військовими злочинцями буде? *****, всіх його генералів, садистів та насильників солдат та всіх геббельсів медіа будут судити в Гаагі чи ні? Це головне питання й результат цієї війни!
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02.12.2025 12:18 Відповісти
Враховуючи, що "Україна має йти на болючі поступки", зроби сам висновок чи буде суд, чи будуть репарації, чи будуть гарантії
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02.12.2025 12:35 Відповісти
Україна погоджується на окупацію своїх теріторій, пробачає вбиство тисяч українців, не отримує нічого, ні компенсацій ні гарантій безпеки крім бла-бла-бла Трампа. Росія отримує окуповані території, зняття санкції, гешефтні угоди. Звєздець компроміс.
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02.12.2025 12:25 Відповісти
І ще й бага то заборгували по фондам розробки ресурсів
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02.12.2025 18:16 Відповісти
ну гаразд, ми відмовляємося від скасування тарифів запропонованих Віткоффом
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02.12.2025 12:44 Відповісти
Сволочі ! а що ж це за мир такий )
Лецеміри будьте ви прокляті!
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02.12.2025 16:04 Відповісти
Хай звільнять всіх полонених і засуджених і затриманих Українців!
Якщо людей врятувати то землі , майже знищені постійними вибухами , не так болітимуть.
Але потрібна адекватна влада
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02.12.2025 18:08 Відповісти
 
 