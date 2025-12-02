Шлях до мирної угоди може вимагати від України болісних поступок, - Вадефуль
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль припустив, що Україні, ймовірно, доведеться погодитися на певні "непрості компроміси" у процесі досягнення домовленостей щодо завершення російської агресії.
Про це він сказав в інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Це, безсумнівно, буде надзвичайно складним процесом для України, який може завершитися референдумом", - сказав Вадефуль.
Громадяни України тоді повинні будуть вирішити, чи можуть вони прийняти умови припинення війни, додав він, маючи на увазі вимогу Росії про значні територіальні поступки.
"Завдання дипломатії - виробити компроміси, які можуть підтримати сторони конфлікту. Зрештою, це завжди буде пов'язано з болісними поступками", - підкреслив міністр.
Завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям шанси на перемир'я "ніколи не були більшими", ніж зараз, зазначив німецький міністр.
"Важливою передумовою буде отримання Україною гарантій, що вона не буде беззахисною перед новою російською агресією", - сказав він.
Переговори у Флориді
- Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
- У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
- Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
- Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.
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На ходу "перевзуваються".А як міжнародне право,чи там де було воно хєр виріс?Це вже не працює?Чому не одна ...лядь не з Європи не з США не зверне уваги що і в України є Конституція і вона законнопризнана на відміну *********** куди він поспіхом всунув наші області та Крим.
Відтак виникло питання, чи були в ООН офіційні панахіда та поминки з цього приводу?
У всякому випадку я цього не помітив.
Якщо таки не було, то для проведення церемонії похоронів непогано було б запросити африканських хлопців якоїсь однієї з нігерійських контор ритуального сервісу. З тою умовою, що вони для обслуговування цієї події візьмуть до себе на роботу містера Трумпа.
А з усіх інших, хто долучився до смерті Міжнародного права, можна було б організувати оркестр похоронних лабухів.
найбільшою проблемою в Україні була
дещо збільшена ціна на цибулю?
Непокаране зло завжди повертається, пане Йоганн. Ви (європейці) згадаєте про це, коли ваші діти/онуки будуть вчити "ізик" у ваших школах.
Лецеміри будьте ви прокляті!
Якщо людей врятувати то землі , майже знищені постійними вибухами , не так болітимуть.
Але потрібна адекватна влада