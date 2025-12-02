Путь к мирному соглашению может потребовать от Украины болезненных уступок, - Вадефуль
Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль предположил, что Украине, вероятно, придется согласиться на определенные "непростые компромиссы" в процессе достижения договоренностей о прекращении российской агрессии.
Об этом он сказал в интервью Neue Osnabrücker Zeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Это, несомненно, будет чрезвычайно сложным процессом для Украины, который может завершиться референдумом", - сказал Вадефуль.
Граждане Украины тогда должны будут решить, могут ли они принять условия прекращения войны, добавил он, имея в виду требование России о значительных территориальных уступках.
"Задача дипломатии - выработать компромиссы, которые могут поддержать стороны конфликта. В конце концов, это всегда будет связано с болезненными уступками", - подчеркнул министр.
Благодаря международным дипломатическим усилиям шансы на перемирие "никогда не были больше", чем сейчас, отметил германский министр.
"Важной предпосылкой будет получение Украиной гарантий, что она не будет беззащитной перед новой российской агрессией", - сказал он.
Переговоры во Флориде
- Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
- В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
- Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
- Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.
а гвалтівника чекає нагорода і світове визнання.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
На ходу "перевзуваються".А як міжнародне право,чи там де було воно хєр виріс?Це вже не працює?Чому не одна ...лядь не з Європи не з США не зверне уваги що і в України є Конституція і вона законнопризнана на відміну *********** куди він поспіхом всунув наші області та Крим.
Відтак виникло питання, чи були в ООН офіційні панахіда та поминки з цього приводу?
У всякому випадку я цього не помітив.
Якщо таки не було, то для проведення церемонії похоронів непогано було б запросити африканських хлопців якоїсь однієї з нігерійських контор ритуального сервісу. З тою умовою, що вони для обслуговування цієї події візьмуть до себе на роботу містера Трумпа.
А з усіх інших, хто долучився до смерті Міжнародного права, можна було б організувати оркестр похоронних лабухів.
найбільшою проблемою в Україні була
дещо збільшена ціна на цибулю?
Непокаране зло завжди повертається, пане Йоганн. Ви (європейці) згадаєте про це, коли ваші діти/онуки будуть вчити "ізик" у ваших школах.
І ні, це далеко не капітуляція - вихід до моря залишається, право обрати чергових клоунів залишається, право вступити в ЄС залишається. Армія залишається (всі ж розуміють, що навіть 500 тис солдатів Україна в мирний час все одно не зможе утримувати, і обмеження на бумазі - це формальність). В НАТО нас не беруть в будь-якому разі - ніколи, обговорювати нема чого. Мотиви влади я прекрасно розумію, а от людей, які бурно підтримують війну і кричать, що буде краще - не дуже. Не буде. Вже 11 років як стає "краще і краще".