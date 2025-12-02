РУС
Путь к мирному соглашению может потребовать от Украины болезненных уступок, - Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль предположил, что Украине, вероятно, придется согласиться на определенные "непростые компромиссы" в процессе достижения договоренностей о прекращении российской агрессии.

Об этом он сказал в интервью Neue Osnabrücker Zeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Это, несомненно, будет чрезвычайно сложным процессом для Украины, который может завершиться референдумом", - сказал Вадефуль.

Граждане Украины тогда должны будут решить, могут ли они принять условия прекращения войны, добавил он, имея в виду требование России о значительных территориальных уступках.

Читайте: Мирный план США по Украине стал лучшим. Вопрос территорий – самый сложный, - Зеленский

"Задача дипломатии - выработать компромиссы, которые могут поддержать стороны конфликта. В конце концов, это всегда будет связано с болезненными уступками", - подчеркнул министр.

Благодаря международным дипломатическим усилиям шансы на перемирие "никогда не были больше", чем сейчас, отметил германский министр.

"Важной предпосылкой будет получение Украиной гарантий, что она не будет беззащитной перед новой российской агрессией", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы работаем, чтобы гарантировать, что третьего вторжения РФ не будет, — Зеленский

Переговоры во Флориде

  • Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
  • В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
  • Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
  • Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

Читайте также: Туск: Никто не должен давить на Зеленского, требуя территориальных уступок

+12
мирна угода більше скидається на капітуляцію і згвалтування

а гвалтівника чекає нагорода і світове визнання.
02.12.2025 11:46 Ответить
+5
Тобто нам пропонують мир через біль? В цієї мразоти є логіка? Мир через біль це не мир а примус, тобто капітуляція.
02.12.2025 11:48 Ответить
+4
Вафуль намагається проштовхувати в інформ-простір вигідні для Х-уйловщини месиджі. На чиємому воно боці, втім питання риторичне.
02.12.2025 11:51 Ответить
мирна угода більше скидається на капітуляцію і згвалтування

а гвалтівника чекає нагорода і світове визнання.
02.12.2025 11:46 Ответить
Ну, Хусейна після вторгнення в Кувейт теж не покарали. Коаліція вигнала його з Кувейту, розбила війська але наслідків для самого Хусейна не було.
02.12.2025 11:50 Ответить
Гусейн не вчиняв військових злочинів.
02.12.2025 11:53 Ответить
Захід все влаштовує, західна політика, щодо війни за останні три роки, Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в москві...
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
02.12.2025 11:53 Ответить
Проблема в том, что сейчас от имени Украины возглавляют переговоры лица, решающие исключительно собственные проблемы.
02.12.2025 11:47 Ответить
вони всі роблять вигляд що це нам більше всіх потрібно
02.12.2025 11:48 Ответить
Тобто нам пропонують мир через біль? В цієї мразоти є логіка? Мир через біль це не мир а примус, тобто капітуляція.
02.12.2025 11:48 Ответить
Якщо Європа і сша так хочуть болю то пропоную їм це організувати. Підірвемо нахрен Чорнобиль і ЗАЕС і настане мир
02.12.2025 11:49 Ответить
До США це взагалі не дістане. Європі теж нічого не буде, ну може підскочить фон в тих країнах що межують з Україною.
02.12.2025 11:51 Ответить
Ну америкоси ж хочуть наші ресурси. Нехай і риються в радіоактивному попелі
02.12.2025 12:01 Ответить
Прошу пана. А пан де сам після того жити збирається?
02.12.2025 12:09 Ответить
Як де, там де і всі українці після окупації України- десь в Європі. Чи ти збираєшся залишитись з окупантами?
02.12.2025 12:13 Ответить
а захищатися пан не розглядав можливості?
02.12.2025 12:18 Ответить
Так тут же йде обговорення що Україні потрібно капітулювати і віддати все рашистам на блюдечку без бою. Це ж не я на цьому сайті розказую що немає виходу. Я навпаки кажу що виходів море, якщо Україна буде оборонятися. А якщо Україна капітулює то вихід буде тільки один і той через анальний отвір
02.12.2025 12:23 Ответить
І якщо планували жити в Європі, нащо тоді була ота війна? Можна ж просто виїхати було?
02.12.2025 12:20 Ответить
Єдиний розумний вихід з цієї ситуації - виходити на Майдан, бити в казани за прикладом наших пращурів запорожців, збирати якомога більша людей до війська і йти відвойовувати території.
02.12.2025 12:11 Ответить
Так вони це вважають прийнятним, колись Судети віджали за Мюнхенською змовою, а потім зробили все щоб Чехословаччина зникла як держава...
02.12.2025 12:08 Ответить
Вафуль намагається проштовхувати в інформ-простір вигідні для Х-уйловщини месиджі. На чиємому воно боці, втім питання риторичне.
02.12.2025 11:51 Ответить
Європейці нас кинули.Ось чому Єрмака прибрали. Тепер нам заявили, що України нема. Навіть не в територіях справа. Зроблять внутрішній розбрат, немалу роль зіграють рузькомовні військові та цивільні. Ситуація трагічна. Воно звучить дико… але Єрмаку треба буди піднімати повстання(((
02.12.2025 11:51 Ответить
Єрмаку треба буди піднімати повстання на захист чого?
02.12.2025 11:56 Ответить
дЄрмак - він і в Африці дЄрмак, від слова "дєрмо"
02.12.2025 11:57 Ответить
02.12.2025 11:52 Ответить
дякую.. поригав (
02.12.2025 11:55 Ответить
Мене дивує те, що ті хто нам пропонують відрізати половину України і приректи на знущання і вбивства мільйони людей які залишились на окупованих територіях, а також безхатьками, а самі не хочуть даже відмовитись від рашистського газу. Це як лікар каже хворому, що лікувати тебе довго, давай швиденько відріжемо тобі ноги бо мене в барі чекають друзі з пивом
02.12.2025 11:54 Ответить
Україні потрібні не болісні поступки, а українська влада.
02.12.2025 11:54 Ответить
В цьому світі (доведено не раз) треба покладатись лише на власні сили... бажано ядерні.
02.12.2025 11:54 Ответить
Ще одна ворона каркає
На ходу "перевзуваються".А як міжнародне право,чи там де було воно хєр виріс?Це вже не працює?Чому не одна ...лядь не з Європи не з США не зверне уваги що і в України є Конституція і вона законнопризнана на відміну *********** куди він поспіхом всунув наші області та Крим.
02.12.2025 11:57 Ответить
путіну кірдик
02.12.2025 11:57 Ответить
Чому капітуляція, сотні тис. на яких мільйонам чхати, повернуться живими, це велика радість для змучених рідних.
02.12.2025 12:04 Ответить
Піймав себе на думці після знайомства з інформацією про висери з Білого дому (Вашінгтон дістрікт) останніх кілька днів, що у світі більше не існує Міжнародного права.

Відтак виникло питання, чи були в ООН офіційні панахіда та поминки з цього приводу?

У всякому випадку я цього не помітив.

Якщо таки не було, то для проведення церемонії похоронів непогано було б запросити африканських хлопців якоїсь однієї з нігерійських контор ритуального сервісу. З тою умовою, що вони для обслуговування цієї події візьмуть до себе на роботу містера Трумпа.

А з усіх інших, хто долучився до смерті Міжнародного права, можна було б організувати оркестр похоронних лабухів.
02.12.2025 12:04 Ответить
Ну які поступки - війна на виснаження приведе Україну до потрібного результату, головне не зупинятися.
02.12.2025 12:06 Ответить
А пам'ятаєте, що десь років шість з половиною тому
найбільшою проблемою в Україні була
дещо збільшена ціна на цибулю?
02.12.2025 12:07 Ответить
Це в тебе була така проблема? А в моїх родичів була проблема в тому що в окупованому криму залишилась квартира і бізнес який рашисти відібрали. А в тебе гнида 6.5 років тому максимум що була проблема з цінами на цибулю?
02.12.2025 12:10 Ответить
Чомусь мова йде виключно про біль та страждання України, які вона наче має прийняти в ім'я миру. Але, далі завжди йдуть цікаві текстові додатки, типу от як тут: Важливою передумовою буде отримання Україною гарантій, що вона не буде беззахисною перед новою російською агресією. Тобто пан міністр закордонних справ Німеччини Вадефуль вже наголошує, буде новий акт агресії. По суті ЄС та США хочуть дати час мордві зібратися з новими силами, я так розумію? Виникає логічне питання, а що з того всього буде мати саме Україна? Окуповані 20% територій, 10 млн. біжанців, 4 млн. населення в окупації, сотні тисяч вбитими, сотні тисяч інвалідів, десятки тисяч дітей сиріт, дисятки тисяч вдів, знищена інфраструктура на сході та півночі, економічний спад... І в цих умовах ми маємо чекати на нову агресію, де у кацапії будуть стартові позиції по р. Дніпро. Виглядає це так, коли нападник тебе поранив, і ти з ним перестрілюєшся, приїхає поліція і не "тушить" вбивцю, а пропонує тобі прострелити собі ногу, викинути зброю і вийти на відкриту позицію, при цьому словесно гарантуючи що "вбивці" достатньо буде тепер просто твого гаманця, ну і вбивця "гарантує" в цей момент твою безпеку. Нє, ну а чє, звучить переконливо.
02.12.2025 12:07 Ответить
"Завдання дипломатії - виробити компроміси, які можуть підтримати сторони конфлікту. Це типу підтримати гвалтівника дати йому віагри, а жертві потримати ноги, щоб йому було легше гвалтувати дітей? Мовляв, швидше згвалтує то швидше настане мир? Виродок
02.12.2025 12:07 Ответить
Послання Йоганна Вадефуля в цілому зрозуміле. Жодного покарання агресору, вся відповідальність на жертві...
Непокаране зло завжди повертається, пане Йоганн. Ви (європейці) згадаєте про це, коли ваші діти/онуки будуть вчити "ізик" у ваших школах.
02.12.2025 12:09 Ответить
Чесно, не розумію що там такого болісного. Що Україна програла, стало очевидно ще після провалу контрнаступу. За два роки біль від програшу вже мав би пройти. Не згодні зараз віддати Донбас - через два роки віддамо його, і ще шматок Дніпропетровської і Харківської областей. І так не влаштовує? Ну то росія почекає, вона очевидно не збирається завтра розвалюватися і Україна деградує значно швидше. Згадайте, які умови пропонувала росія в 2014, 2022, 2023 і зараз - екстраполювати в майбутнє не складно.
І ні, це далеко не капітуляція - вихід до моря залишається, право обрати чергових клоунів залишається, право вступити в ЄС залишається. Армія залишається (всі ж розуміють, що навіть 500 тис солдатів Україна в мирний час все одно не зможе утримувати, і обмеження на бумазі - це формальність). В НАТО нас не беруть в будь-якому разі - ніколи, обговорювати нема чого. Мотиви влади я прекрасно розумію, а от людей, які бурно підтримують війну і кричать, що буде краще - не дуже. Не буде. Вже 11 років як стає "краще і краще".
02.12.2025 12:10 Ответить
Коли всі обмеження стосуються лише однієї сторони, а бажання другої сторони задовільняються, плюс знімається відповідальність - це і є капітуляція.
02.12.2025 12:13 Ответить
Кацапоїд, що ти несеш тут мразото. Україна ще нічого не програла. Інакше )(уйло і ************* б так не верещали про переговори і угоди. А от якщо Україна на щось погодиться це вже 100% буде кінець. І не буде ні Харкова ні Дніпра і ні виходу нідоякого моря. Бо Азовське море вже під окупацією, а в Чорне море є вихід тільки завдяки нашим дронам які відганяють ворожі кораблі. Бо даже окупувавши крим 10 років назад рашисти перекривали Чорне море для України проводячи там кожен день так звані навчання. А сьогодні рашисти захопивши лівобережну херсонщину вже перекривають вже всі виходи до Чорного моря.
02.12.2025 12:19 Ответить
Про що можна вести перемови якщо делегацію очолює відомий корупціонер з пикою бандита?
02.12.2025 12:17 Ответить
Відкидаємо поки уступки з боку України... В мене головне питання : суд над військовими злочинцями буде? *****, всіх його генералів, садистів та насильників солдат та всіх геббельсів медіа будут судити в Гаагі чи ні? Це головне питання й результат цієї війни!
02.12.2025 12:18 Ответить
Враховуючи, що "Україна має йти на болючі поступки", зроби сам висновок чи буде суд, чи будуть репарації, чи будуть гарантії
02.12.2025 12:35 Ответить
Україна погоджується на окупацію своїх теріторій, пробачає вбиство тисяч українців, не отримує нічого, ні компенсацій ні гарантій безпеки крім бла-бла-бла Трампа. Росія отримує окуповані території, зняття санкції, гешефтні угоди. Звєздець компроміс.
02.12.2025 12:25 Ответить
 
 