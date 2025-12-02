Путь к мирному соглашению может потребовать от Украины болезненных уступок, - Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль предположил, что Украине, вероятно, придется согласиться на определенные "непростые компромиссы" в процессе достижения договоренностей о прекращении российской агрессии.

Об этом он сказал в интервью Neue Osnabrücker Zeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Это, несомненно, будет чрезвычайно сложным процессом для Украины, который может завершиться референдумом", - сказал Вадефуль.

Граждане Украины тогда должны будут решить, могут ли они принять условия прекращения войны, добавил он, имея в виду требование России о значительных территориальных уступках.

"Задача дипломатии - выработать компромиссы, которые могут поддержать стороны конфликта. В конце концов, это всегда будет связано с болезненными уступками", - подчеркнул министр.

Благодаря международным дипломатическим усилиям шансы на перемирие "никогда не были больше", чем сейчас, отметил германский министр.

"Важной предпосылкой будет получение Украиной гарантий, что она не будет беззащитной перед новой российской агрессией", - сказал он.

Переговоры во Флориде

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.

В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.

Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.

Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

