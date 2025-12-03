"Репараційний кредит" для України є "найгіршим варіантом" і несе ризики для Бельгії, - глава МЗС Прево

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що нова пропозиція Європейської комісії щодо "репараційного кредиту" для передачі Україні заморожених російських активів є категорично неприйнятною.

Про це він сказав перед початком зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Єврокомісія планує у середу затвердити документ із деталями механізму, який передбачає часткову передачу Україні активів РФ, проте Бельгія ще до оприлюднення виступила із жорсткою критикою. Прево наголосив, що його уряд вважає "репараційний кредит" невдалим підходом.

"Бельгія, поза сумнівом, підтримує те, що необхідно покрити фінансові потреби України. Але є різні варіанти, як це зробити. Ми неодноразово говорили, що вважаємо варіант репараційного кредиту найгіршим з усіх можливих, оскільки він ризикований, такого ніколи ніхто раніше не робив", - заявив міністр.

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Альтернативне рішення

Він додав, що Брюссель наполягає на альтернативному рішенні - залученні ЄС коштів на ринках. Прево також розкритикував реакцію європейських інституцій на бельгійські застереження, посилаючись на лист прем’єр-міністра Барта де Вевера до президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн.

"У листі мого прем'єр-міністра чітко викладені всі занепокоєння. Це - законні та обґрунтовані занепокоєння. Однак у нас є прикре відчуття, що нас не почули. Наші занепокоєння знецінюють. Текст, який комісія представить сьогодні, не відповідає на наші занепокоєння належним чином", - заявив він.

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Бельгія попереджає, що за умови ухвалення запропонованої схеми вона залишиться "наодинці з ризиками".

"Ми вимагаємо, щоб ризики, з якими стикається Бельгія в результаті цієї схеми, були повністю покриті. Ми просто прагнемо уникнути потенційно катастрофічних наслідків для держави-члена, яку просять проявити солідарність, не пропонуючи такої ж солідарності натомість", - наголосив Прево.

Критика з боку Бельгії, на території якої розміщена левова частка заморожених російських активів, суттєво ускладнює ухвалення пропозиції ЄК на грудневому саміті. Це може поставити під загрозу фінансову стабільність України у 2026 році.

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Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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