РФ пригрозила, що Бельгія відчуватиме "вічно" наслідки конфіскації заморожених активів, - Де Вевер
Прем'єр Бельгії Барт Де Вевер не вірить, що Росія програє у війні.
Про це він заявив в інтерв'ю виданню La Libre Belgique, передає Цензор.НЕТ.
Заява прем'єра Бельгії
"Це була б гарна історія: забрати гроші у поганого хлопця, Путіна, і віддати їх хорошому хлопцю, Україні. Але крадіжка заморожених активів іншої країни, її суверенних фондів добробуту, ніколи раніше не робилася", - пояснив він.
Де Вевер зауважив, що йдеться про кошти Центрального банку Росії.
"Навіть під час Другої світової війни гроші Німеччини не конфіскувалися. Під час війни суверенні фонди добробуту заморожуються.
А після закінчення війни держава, що програла, повинна відмовитися від усіх або частини цих активів, щоб надати компенсації переможцям", - пояснив прем'єр.
"Але хто справді вірить, що Росія програє в Україні? Це байка, повна ілюзія. Навіть не бажано, щоб країна з ядерною зброєю програла війну і стала повністю нестабільною. Хто вірить, що Путін спокійно прийме конфіскацію російських активів?
Москва дала нам зрозуміти, що у разі конфіскації Бельгія та я особисто відчуватимемо наслідки "вічно". Здається, це досить довгий термін", - додав Де Вевер.
Що відомо про "репараційний кредит" для України
- Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів у якості застави за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.
- Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.
- Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
- Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.
- За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
- Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
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Читаю новий закон, вчора прийнятий тишком-нишком, в цілковитій таємниці, без пафосу, без блокування трибун і навіть без обговорень і анонсів, про запровадження пожиттєвого звання депусратам з пільгами, яких і президенти жодних країн немають на мільярди в підрахунку для знекровлегої України. От він. https://sud.ua/uk/news/laws/347720-rada-prinyala-zakon-o-statuse-narodnogo-deputata-osnovatelya-gosudarstvennoy-nezavisimosti-ukrainy
Слуги вирішили стати «засновниками» і поки є час нагороджувати ним один одного на свята, юбілеї, під голосування чогось важливого з конвертом на додачу. Бл...ді невідомого досі розмаху. Навіть дипломатичний паспорт передбачили для себе і надгробок, ні, навіть.СПОРУДУ,(мабудь кожному по мавзолею», з похованням за державні кошти з усіма почестями від вдячного народу.
Отака ху...я малята.
«Верховна Рада в другому читанні та в цілому прийняла законопроєкт №https://sud.ua/uk/news/laws/347714-rada-prinyala-zakon-o-povyshenii-naloga-na-pribyl-bankov-do-50-v-2026-godu 6493, яким запроваджується особливий статус народного депутата - засновника державної незалежності України.
Законом передбачається- визначення статус засновника ******** держави України - народного депутата (далі - Засновника), встановлення правові підстави та порядок присвоєння і позбавлення статусу Засновника, врегулювання порядку вручення посвідчення та нагрудного знака Засновника, закріплення обсягів прав та обов'язків Засновника.
Окремо визначено фінансові гарантії: Засновникам виплачуватимуть щомісячне довічне грошове утримання, яке може замінювати пенсію. Його розмір становитиме 80% від місячної зарплати чинного народного депутата - члена комітету.
Також документ надає Засновникам право на дипломатичний паспорт для офіційних закордонних поїздок.
Закон визначає і механізми вшанування пам'яті Засновників, включно з допомогою на поховання та встановленням надгробних споруд.»
Все настільки огидно, що слів крім матів в бік цих потвор цинічних і брехливих немає.
Я вже уявили ці мерзенні пики в статусі «отцов основателей» на фоні стікаючої кров'ю України(
Бісить все, ***** так, що
Мені цікаво, чи підпише Зеленський цей ганебний закон? В обмін на що?
Просто вони всі розуміють, що у війську їхніх виборців НЕМА. (с)
Насправді це трансляція думок і бажань не тільки Бельгії,а і США і інших впливових країн.
Вони не допустять програшу Росії і її дестабілізації.
Ці наративи Були зажди ще при Бушу і закінчуючи Байденом. Нічія це те що влаштує всіх, чи фейкова нічія.
Як в підручниках про русько-фінску війну для западної півкулі напишуть шо виграли фіни.
Джерело: https://censor.net/ua/n3588572
Я вірю!
так як він не так зашуганий кацапами , а зацікавлений в тому ,
скільки він отримає за це від кремлівського вибл@дка !!
А от дві дивізії СС Бельгія спромоглася організувати.
де жорстка експлуатація дикунів та виробництво самоварів з непокірних?
Подорожі Барта Де Вевера до Росії тепер окуповуються Кремлем: він захищає його інтереси та блокує мільярди допомоги для України.
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Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер відіграє центральну роль у дебатах щодо використання заморожених активів Центрального банку Росії, оскільки більшість цих коштів зберігається в Euroclear, центральному депозитарії цінних паперів, який базується в Бельгії. Оціночна вартість цих активів у Бельгії становить від 185 до 210 мільярдів євро.
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Барт Де Вевер, який наразі блокує використання російських коштів для України, підтримував тісні стосунки з високопосадовцями Росії до та після анексії Криму в 2014 році. Сам Де Вевер підкреслив, що відвідував Санкт-Петербург із 1988 року як турист, професійно та з родиною, як він пояснив під час зустрічі в Росії.
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У квітні 2018 року, серед посилення санкцій, антверпенський політик Барт Де Вевер відвідав Москву. Під час цього візиту Де Вевер і мер Сергій Собянін підписали всеосяжну програму співробітництва. Він також привів велику делегацію з приблизно 100 представників бізнесу та організацій для поглиблення обміну з їхніми російськими колегами.
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Головною метою поїздки та зустрічі з Сергієм Собяніним було розширення співпраці в економіці та діяльності портів. У 2018 році російські ЗМІ відзначали, що Барт Де Вевер підтримував союз із Росією. Проросійська позиція європейських популістів уже тоді надала Кремлю таку потрібну політичну легітимність.
Ну що кацапи зможуть зробити? Заборонити продавати Бельгії пєньку чи жижу?
Дурні відмазки.