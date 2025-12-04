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Новини Використання заморожених активів РФ Конфіскація заморожених активів
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РФ пригрозила, що Бельгія відчуватиме "вічно" наслідки конфіскації заморожених активів, - Де Вевер

У Бельгії бояться конфіскації активів РФ

Прем'єр Бельгії Барт Де Вевер не вірить, що Росія програє у війні.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню La Libre Belgique, передає Цензор.НЕТ.

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Заява прем'єра Бельгії

"Це була б гарна історія: забрати гроші у поганого хлопця, Путіна, і віддати їх хорошому хлопцю, Україні. Але крадіжка заморожених активів іншої країни, її суверенних фондів добробуту, ніколи раніше не робилася", - пояснив він.

Де Вевер зауважив, що йдеться про кошти Центрального банку Росії.

Читайте також: Бельгія висунула три умови для підтримки "репараційної позики" Україні

"Навіть під час Другої світової війни гроші Німеччини не конфіскувалися. Під час війни суверенні фонди добробуту заморожуються.

А після закінчення війни держава, що програла, повинна відмовитися від усіх або частини цих активів, щоб надати компенсації переможцям", - пояснив прем'єр.

Читайте також: "Репараційний кредит" для України є "найгіршим варіантом" і несе ризики для Бельгії, - глава МЗС Прево

"Але хто справді вірить, що Росія програє в Україні? Це байка, повна ілюзія. Навіть не бажано, щоб країна з ядерною зброєю програла війну і стала повністю нестабільною. Хто вірить, що Путін спокійно прийме конфіскацію російських активів?

Москва дала нам зрозуміти, що у разі конфіскації Бельгія та я особисто відчуватимемо наслідки "вічно". Здається, це досить довгий термін", - додав Де Вевер.

Читайте: Рішення про репараційну позику для України не вимагає одностайності в ЄС, – фон дер Ляєн

Що відомо про "репараційний кредит" для України

  • Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів у якості застави за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.
  • Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.
  • Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
  • Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.
  • За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
  • Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Читайте: Репараційна позика для України становитиме 165 мільярдів євро, – Politico

Автор: 

Бельгія (514) росія (70450) заморожені активи (878) Де Вевер Барт (30)
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Топ коментарі
+24
От тобі обличчя європейців- прем'єр засцяв .Така ж цинічна потвора , як Рудий та інші - чесно сказав, що не хоче перемоги України.
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04.12.2025 08:40 Відповісти
+23
за багато благосних десятиріч об'єднана Європа досягла значних успіхів у виведенні породи рафінованих політичних куколдів.
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04.12.2025 08:38 Відповісти
+22
кацапи вже зашугали Бельгію
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04.12.2025 08:36 Відповісти
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кацапи вже зашугали Бельгію
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04.12.2025 08:36 Відповісти
це лише виправдання, щоб далі заробляти на кацапах...
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04.12.2025 08:42 Відповісти
Так і є.
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04.12.2025 08:43 Відповісти
за багато благосних десятиріч об'єднана Європа досягла значних успіхів у виведенні породи рафінованих політичних куколдів.
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04.12.2025 08:38 Відповісти
ну, в них куколди, в нас слуги. Ще та ху...я, і невідомо зто з них переможець в допозі ху...лу найбільше.
Читаю новий закон, вчора прийнятий тишком-нишком, в цілковитій таємниці, без пафосу, без блокування трибун і навіть без обговорень і анонсів, про запровадження пожиттєвого звання депусратам з пільгами, яких і президенти жодних країн немають на мільярди в підрахунку для знекровлегої України. От він. https://sud.ua/uk/news/laws/347720-rada-prinyala-zakon-o-statuse-narodnogo-deputata-osnovatelya-gosudarstvennoy-nezavisimosti-ukrainy
Слуги вирішили стати «засновниками» і поки є час нагороджувати ним один одного на свята, юбілеї, під голосування чогось важливого з конвертом на додачу. Бл...ді невідомого досі розмаху. Навіть дипломатичний паспорт передбачили для себе і надгробок, ні, навіть.СПОРУДУ,(мабудь кожному по мавзолею», з похованням за державні кошти з усіма почестями від вдячного народу.
Отака ху...я малята.
«Верховна Рада в другому читанні та в цілому прийняла законопроєкт №https://sud.ua/uk/news/laws/347714-rada-prinyala-zakon-o-povyshenii-naloga-na-pribyl-bankov-do-50-v-2026-godu 6493, яким запроваджується особливий статус народного депутата - засновника державної незалежності України.

Законом передбачається- визначення статус засновника ******** держави України - народного депутата (далі - Засновника), встановлення правові підстави та порядок присвоєння і позбавлення статусу Засновника, врегулювання порядку вручення посвідчення та нагрудного знака Засновника, закріплення обсягів прав та обов'язків Засновника.

Окремо визначено фінансові гарантії: Засновникам виплачуватимуть щомісячне довічне грошове утримання, яке може замінювати пенсію. Його розмір становитиме 80% від місячної зарплати чинного народного депутата - члена комітету.

Також документ надає Засновникам право на дипломатичний паспорт для офіційних закордонних поїздок.

Закон визначає і механізми вшанування пам'яті Засновників, включно з допомогою на поховання та встановленням надгробних споруд.»
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04.12.2025 08:53 Відповісти
це не надовго. Відчувають що лафа наближається до кінця, за яким для декого з их атрв-аснаватєлєй маячать різного роду індівідуальні піздєци.
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04.12.2025 09:33 Відповісти
Добре б було. Але ці тварини, ці шакали, ці гниди, цим законом не тільки собі нагрібають жирне життя, але і наперед цим законом розбещують наступників. Давайте будемо чесними, хто в раду попаде буде цей закон оберігати, бо він їм боижче до тіла.
Все настільки огидно, що слів крім матів в бік цих потвор цинічних і брехливих немає.
Я вже уявили ці мерзенні пики в статусі «отцов основателей» на фоні стікаючої кров'ю України(
Бісить все, ***** так, що
Мені цікаво, чи підпише Зеленський цей ганебний закон? В обмін на що?
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04.12.2025 09:57 Відповісти
думаю не підпише. Він зараз ще більший популіст, ніж коли йшов на вибори. Навіть барісича затоптав, і піде далі.
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04.12.2025 12:35 Відповісти
"Давайте я вам зараз одним реченням поясню, чому Верховна Рада не передбачила у бюджеті жодної копійки на підвищення зарплатні військових, а зате підняла видатки на самих депутатів і на офіс президента.

Просто вони всі розуміють, що у війську їхніх виборців НЕМА. (с)
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04.12.2025 09:56 Відповісти
Я скажу більше....тому що військових НЕМАЄ і у виборчих комісіях де підрахуї-вчителі
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04.12.2025 09:58 Відповісти
От тобі обличчя європейців- прем'єр засцяв .Така ж цинічна потвора , як Рудий та інші - чесно сказав, що не хоче перемоги України.
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04.12.2025 08:40 Відповісти
Скоро російською заговорить, буде бельгійській малорос підлизувати сильному лідеру.
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04.12.2025 11:19 Відповісти
То ми щось винні росії? Агов, вільна і демократична Європа дайте нам рахунок наших боргів аби усвідомити цілком цю фразу з ваших промов «ми будемо з впми до кінця?»
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04.12.2025 08:40 Відповісти
Вони ж не уточнювали, яким буде кінець. Вони при будь-якому розкладі будуть за цим спостерігати.
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04.12.2025 09:22 Відповісти
Кацапи бачать хто такі всі ці Де Вевери і блефують з особливим цинізмом.
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04.12.2025 08:40 Відповісти
бельгійські корупціонери чекають на кацапський відкат тому гавкають .
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04.12.2025 08:41 Відповісти
Була ж новина, що бельгійці отримують близько 2мільярдів відсотків з цих россійський грошей...
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04.12.2025 08:43 Відповісти
Навіть не бажано, щоб країна з ядерною зброєю програла війну і стала повністю нестабільною. Джерело: https://censor.net/ua/n3588572

Насправді це трансляція думок і бажань не тільки Бельгії,а і США і інших впливових країн.
Вони не допустять програшу Росії і її дестабілізації.
Ці наративи Були зажди ще при Бушу і закінчуючи Байденом. Нічія це те що влаштує всіх, чи фейкова нічія.

Як в підручниках про русько-фінску війну для западної півкулі напишуть шо виграли фіни.
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04.12.2025 08:42 Відповісти
А Фіни й перемогли. Той хто був у Фінляндії та на Засрашці знає це на 100%.
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04.12.2025 09:56 Відповісти
Ми теж вже перемогли ще в квітні 2022
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04.12.2025 09:57 Відповісти
Можно сколько угодно обзывать Бельгию любыми словами,но деньги не получим.один еврофиздежь.четыре года
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04.12.2025 08:42 Відповісти
Ядерку зробим - все отримаємо
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04.12.2025 08:51 Відповісти
ну тебе ж прийняли ще гроші платять .
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04.12.2025 11:46 Відповісти
к сожалению-дураки вас не поймут
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04.12.2025 16:55 Відповісти
Україну врятує лише ЯДЕРНА ЗБРОЯ ☢️☢️☢️
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04.12.2025 08:44 Відповісти
"Але хто справді вірить, що Росія програє в Україні? Це байка, повна ілюзія.
Джерело: https://censor.net/ua/n3588572

Я вірю!
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04.12.2025 08:44 Відповісти
Щось кацапи дуже оптимістичні щодо тяглості РФ. Так само як і кремлівські сидільці у 1987му році.
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04.12.2025 08:46 Відповісти
Схоже цього Вевера Орбан з Фіцею покусали.
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04.12.2025 08:47 Відповісти
Корупція
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04.12.2025 08:50 Відповісти
Декілька дронів протягом листопада, погрози з рахи - й Бельгія 🇧🇪 попливла, рос.активи вже готові віддати, аби не псувати собі безтурботне та заможне життя...
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04.12.2025 08:48 Відповісти
Прем'єр Бельгіі Барт Де Вевер не вірить, що Росія програє у війні,
так як він не так зашуганий кацапами , а зацікавлений в тому ,
скільки він отримає за це від кремлівського вибл@дка !!
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04.12.2025 08:56 Відповісти
Якщо Україна не отримає достатньої допомоги, то не зможе захищатись і Раша зайде у Європу, як ніж у масло. Тоді маштаби мародерства будуть такими, що Європа може зникнути з мапи світу. Росіянам втрачати нема чого, а європейці гинути у боях не готові. Тож Бельгія, як і інші заможні країни, можуть втратити не тільки російські активи, а і взагалі все.
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04.12.2025 09:00 Відповісти
А почему вдруг у Европы закончились деньги?
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04.12.2025 09:02 Відповісти
В нас замість дипломатів працюють шльондри, тому так. Потрібно допомогти. Подайте в суд ЄС на Бельгію і цього сцикуна, за фінансування війни, тероризму і головне сприяння, у вигляді збереження бабла, викраденню дітей.
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04.12.2025 09:04 Відповісти
Ги-ги.. Вони ще опісля БПЛА, які пролетіли на Бельгією не відмилися від срача... скоро Різдво, то якщо знову обкакаються, то всі свята будуть відкисати...
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04.12.2025 09:12 Відповісти
Фон дер Ляєн не хоче давати гарантії Бельгії, хоча це вона все придумала. Але зробила винуватим Бельгію.
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04.12.2025 09:18 Відповісти
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04.12.2025 09:23 Відповісти
Нас тепер можуть врятувати лише фламінги, начинені відпрацьованим ядерним паливом. Клєпаємо їх тисячами і закидаємо підорашку
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04.12.2025 09:25 Відповісти
"Навіть під час Другої світової війни гроші Німеччини не конфіскувалися" - ну звісно, як можна?
А от дві дивізії СС Бельгія спромоглася організувати.
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04.12.2025 09:27 Відповісти
А ти і вср@вся…
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04.12.2025 09:28 Відповісти
бельгійці, мать вашу, Леопольд 2 в гробу перевертається
де жорстка експлуатація дикунів та виробництво самоварів з непокірних?
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04.12.2025 09:31 Відповісти
"Вічність" для кацапів, це десь до 2030 максимум. Потім вони вже будуть називатись іншими іменами і правопреємністі від рф в них вже не буде, як у рф від ррфср.
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04.12.2025 09:36 Відповісти
ПІДАРАС !
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04.12.2025 10:17 Відповісти
тут не в дронах дело,вевер просто консерва

Подорожі Барта Де Вевера до Росії тепер окуповуються Кремлем: він захищає його інтереси та блокує мільярди допомоги для України.
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Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер відіграє центральну роль у дебатах щодо використання заморожених активів Центрального банку Росії, оскільки більшість цих коштів зберігається в Euroclear, центральному депозитарії цінних паперів, який базується в Бельгії. Оціночна вартість цих активів у Бельгії становить від 185 до 210 мільярдів євро.
2/23
Барт Де Вевер, який наразі блокує використання російських коштів для України, підтримував тісні стосунки з високопосадовцями Росії до та після анексії Криму в 2014 році. Сам Де Вевер підкреслив, що відвідував Санкт-Петербург із 1988 року як турист, професійно та з родиною, як він пояснив під час зустрічі в Росії.
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У квітні 2018 року, серед посилення санкцій, антверпенський політик Барт Де Вевер відвідав Москву. Під час цього візиту Де Вевер і мер Сергій Собянін підписали всеосяжну програму співробітництва. Він також привів велику делегацію з приблизно 100 представників бізнесу та організацій для поглиблення обміну з їхніми російськими колегами.
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Головною метою поїздки та зустрічі з Сергієм Собяніним було розширення співпраці в економіці та діяльності портів. У 2018 році російські ЗМІ відзначали, що Барт Де Вевер підтримував союз із Росією. Проросійська позиція європейських популістів уже тоді надала Кремлю таку потрібну політичну легітимність.
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04.12.2025 10:30 Відповісти
Это момент истины, без возврата этих замороженных активов экономике ********** полная *****!!!! По этому путину ***** нужны эти деньги больше, чем территории Украины!!! Конфискация этих денег разрушит государство *********, вот этим и шантажирует *****, если вы нас разрушаете, то мы применим ЯО!!! По этому сцикливый запад боится конфисковывает!! Уже идут торги, а какую часть ***** отдаст Украине.. у ***** стоит не простой выбор, или потерять все замороженные активы или потерять захваченные куски Украины!!
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04.12.2025 10:59 Відповісти
Що орки виграють війну вірять ***** орбан фіцо трамп кім та кобзон)
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04.12.2025 11:13 Відповісти
Якщо вдається пуйло до залякування то ви все робите правильно.Вони здатні на якісну пропаганду,на залякування всіх і вся.Собака лає,а караван іде.
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04.12.2025 12:01 Відповісти
А ще до 19 сторіччя ніхто не їздив використовуючи воду і вогонь, а ще до кінця 19 ст ніхто не використовув двигуни внутрішнього згорянія і ніхто не літав літаками.
Ну що кацапи зможуть зробити? Заборонити продавати Бельгії пєньку чи жижу?
Дурні відмазки.
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04.12.2025 12:02 Відповісти
Він просто озвучив те , про що думає вся Європа ...
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04.12.2025 14:29 Відповісти
Міслітель, ***.... ХвілосОхф... Брут Хома... ябль.
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04.12.2025 21:54 Відповісти
неймовірна цинічна потвора
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05.12.2025 02:02 Відповісти
 
 