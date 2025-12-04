РФ пригрозила, що Бельгія відчуватиме "вічно" наслідки конфіскації заморожених активів, - Де Вевер

Прем'єр Бельгії Барт Де Вевер не вірить, що Росія програє у війні.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню La Libre Belgique, передає Цензор.НЕТ.

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Заява прем'єра Бельгії

"Це була б гарна історія: забрати гроші у поганого хлопця, Путіна, і віддати їх хорошому хлопцю, Україні. Але крадіжка заморожених активів іншої країни, її суверенних фондів добробуту, ніколи раніше не робилася", - пояснив він.

Де Вевер зауважив, що йдеться про кошти Центрального банку Росії.

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"Навіть під час Другої світової війни гроші Німеччини не конфіскувалися. Під час війни суверенні фонди добробуту заморожуються.

А після закінчення війни держава, що програла, повинна відмовитися від усіх або частини цих активів, щоб надати компенсації переможцям", - пояснив прем'єр.

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"Але хто справді вірить, що Росія програє в Україні? Це байка, повна ілюзія. Навіть не бажано, щоб країна з ядерною зброєю програла війну і стала повністю нестабільною. Хто вірить, що Путін спокійно прийме конфіскацію російських активів?

Москва дала нам зрозуміти, що у разі конфіскації Бельгія та я особисто відчуватимемо наслідки "вічно". Здається, це досить довгий термін", - додав Де Вевер.

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Що відомо про "репараційний кредит" для України

Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів у якості застави за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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