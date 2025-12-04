Путін отримує задоволення від того, що США благають його про переговори, - CNN

Президент РФ Володимир Путін не прагне до мирної угоди в Україні і отримує задоволення від того, що США благають його про переговори.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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П’ятигодинна зустріч спеціального представника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера з Кремлем не принесла жодних публічних результатів.

Як зазначає Нік Патон Волш, головний кореспондент з питань міжнародної безпеки CNN, Путін розпочав вторгнення, сподіваючись швидко повернути Росії статус провідної військової сили в Європі. Проте швидка перемога перетворилася на війну на виснаження, у якій Україна здобула несподівані успіхи завдяки допомозі США та НАТО.

"Путін - прагматик, який пристосовується до кожної нової можливості чи невдачі, але водночас має широку глобальну мрію: перезавантажити баланс світової безпеки та скасувати панування США, яке тривало десятиліттями", - пише Волш.

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За словами журналіста, Трамп коливається між введенням жорстких санкцій проти Росії та відправкою ракет Tomahawk Україні, одночасно чинячи тиск на європейських союзників і президента України Володимира Зеленського.

"Не можна недооцінювати шкоду, завдану моральному духу України, і коли історики описуватимуть цей епізод, він, ймовірно, буде зосереджений на відважному опорі України, а потім - на різкому підриві цієї жертви через дії Білого дому", - зазначає Волш.

Путін, за даними кореспондента, сприймає бажання США швидко завершити війну як ознаку слабкості і використовує це для посилення власної позиції на фронті. Він намагається тиснути на союзників Києва, щоб отримати поступки, але не збирається нічого "купувати", бо Росія просто демонструє свою силу на захоплених територіях.

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"Просування Москви на фронті може бути надзвичайно повільним і кривавим, із величезними втратами. Але ширша картина поступово стає частиною геополітичної мрії Путіна, що, ймовірно, робить справжній і тривалий мир надзвичайно важкодосяжним", - підсумував Волш.

Переговори США та РФ

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.

Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.

За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.

Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

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