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Новини Мирні перемовини
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Путін отримує задоволення від того, що США благають його про переговори, - CNN

путін

Президент РФ Володимир Путін не прагне до мирної угоди в Україні і отримує задоволення від того, що США благають його про переговори.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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П’ятигодинна зустріч спеціального представника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера з Кремлем не принесла жодних публічних результатів.

Як зазначає Нік Патон Волш, головний кореспондент з питань міжнародної безпеки CNN, Путін розпочав вторгнення, сподіваючись швидко повернути Росії статус провідної військової сили в Європі. Проте швидка перемога перетворилася на війну на виснаження, у якій Україна здобула несподівані успіхи завдяки допомозі США та НАТО.

"Путін - прагматик, який пристосовується до кожної нової можливості чи невдачі, але водночас має широку глобальну мрію: перезавантажити баланс світової безпеки та скасувати панування США, яке тривало десятиліттями", - пише Волш.

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За словами журналіста, Трамп коливається між введенням жорстких санкцій проти Росії та відправкою ракет Tomahawk Україні, одночасно чинячи тиск на європейських союзників і президента України Володимира Зеленського.

"Не можна недооцінювати шкоду, завдану моральному духу України, і коли історики описуватимуть цей епізод, він, ймовірно, буде зосереджений на відважному опорі України, а потім - на різкому підриві цієї жертви через дії Білого дому", - зазначає Волш.

Путін, за даними кореспондента, сприймає бажання США швидко завершити війну як ознаку слабкості і використовує це для посилення власної позиції на фронті. Він намагається тиснути на союзників Києва, щоб отримати поступки, але не збирається нічого "купувати", бо Росія просто демонструє свою силу на захоплених територіях.

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"Просування Москви на фронті може бути надзвичайно повільним і кривавим, із величезними втратами. Але ширша картина поступово стає частиною геополітичної мрії Путіна, що, ймовірно, робить справжній і тривалий мир надзвичайно важкодосяжним", - підсумував Волш.

Переговори США та РФ

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
  • Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
  • За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
  • Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

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Автор: 

перемовини (3825) путін володимир (25493) США (26759) війна в Україні (8532)
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Топ коментарі
+9
схоже що Донні теж отримує задоволення від того що благає путіна
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04.12.2025 15:04 Відповісти
+9
КГБешная моль вчистую переиграла американцев. Санкции отодвинуты в бесконечность, а кредит с рашенских средств нам еще долго не видать. И все благодаря умственным способностям американских избирателей, выбравших рыжего самовлюбленного дегенерата.
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04.12.2025 15:11 Відповісти
+5
А Тромб відчуває задоволення коли його принижують. Подівіться як Тромб поважає і називає найкращими друзям тих хто його послав нахер, і навпаки який він незадоволений тими хто перед Тромбом плазує
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04.12.2025 15:11 Відповісти
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схоже що Донні теж отримує задоволення від того що благає путіна
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04.12.2025 15:04 Відповісти
Всі руки в мозолях - кончає?
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04.12.2025 15:06 Відповісти
От нах ці дурнуваті фотки вбивці?
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04.12.2025 15:09 Відповісти
Щоб всі бачили з ким пони збираються мати справу і мріють про щось домовитись.
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04.12.2025 15:13 Відповісти
Старий збоченець...
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04.12.2025 15:10 Відповісти
А Тромб відчуває задоволення коли його принижують. Подівіться як Тромб поважає і називає найкращими друзям тих хто його послав нахер, і навпаки який він незадоволений тими хто перед Тромбом плазує
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04.12.2025 15:11 Відповісти
Садомазотампон
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04.12.2025 16:34 Відповісти
КГБешная моль вчистую переиграла американцев. Санкции отодвинуты в бесконечность, а кредит с рашенских средств нам еще долго не видать. И все благодаря умственным способностям американских избирателей, выбравших рыжего самовлюбленного дегенерата.
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04.12.2025 15:11 Відповісти
Никуда они не отодвинуты. После провала Анкориджа Трамп влупил по Лукойлу.
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04.12.2025 15:34 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2025/10/21/7222948/
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04.12.2025 16:38 Відповісти
Як відстрочили, так і пришвидшить. Це політична гра
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04.12.2025 16:49 Відповісти
Т.е. все-таки отодвинуты? Вот когда введут - тогда об этом и расскажите.
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04.12.2025 18:13 Відповісти
Скажіть Трампу що пряник не працює. Хай батіг дістане.
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04.12.2025 15:18 Відповісти
У їхньому дуеті батіг дістає тільки хло
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04.12.2025 16:35 Відповісти
Звідки він той батіг дістане, зі своїх підгузків?
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04.12.2025 18:11 Відповісти
Через півтора місяці буде рік як ***** має того американського Трампа за гімно. Але сам Трамп цього досі не відчуває й не бачить і вважає ***** своїм другом... Якого ж великого розуму містер Трамп!
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04.12.2025 15:21 Відповісти
два світових аферисти розігрують "квартал" ,за яким іде окупація України і геноцид українського народу....З ОДНОГО БОКУ РАШИСТСЬКИЙ АФЕРИСТ І КРОВОПИВЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ КРОВІ ПОСТІЙНО ПОГОДЖУЄТЬСЯ НА ПЕРЕГОВОРИ ДЛЯ ТОГО.ЩОБ ПРОДОВЖУВАТИ ОКУПАЦІЮ І ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ З ІНШОГО БОКУ АМЕРИКАНСЬКИЙ АФЕРИСТ НАВЯЗУЄ ВСЯКУ КУЙНЮ,ЗАЛИШИВШИ УКРАЇНУ І ЇЇ НАРОД БЕЗ АМЕРИКАНСЬКОЇ ДОПОМОГИ(ЩО ВКАЗУЄ НА ЗМОВУ "трампа і куйла"
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04.12.2025 15:26 Відповісти
...хто там поближче до Трумпа, поясніть вАшему Найвеличнівшивому , що ***** останній рік регулярно-привселюдно мочиться на омериканського пісділєра..
кацапи відчувають тваринне задоволення, коли вони оце опускають (у їхньому розумінні) країну з "першою армією Світу" і вважають владу "тупИх амеріканцев" чмошниками...
..хоча може Трумпу це подобається?..
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04.12.2025 15:30 Відповісти
А Трамп отримує задоволення від благання, от такі цікаві рольові ігри в цій парі
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04.12.2025 15:36 Відповісти
путин получает сексуальное удолетворение прямо за столом переговоров?
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04.12.2025 16:15 Відповісти
Садомазохізм по по американськи.
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04.12.2025 17:22 Відповісти
 
 