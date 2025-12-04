Делегація України знову прибула до США на перемовини. Ми готові до будь-якого розвитку подій, - Зеленський

Українські представники знову перебувають у США на перемовинах із командою Дональда Трампа, щоб отримати повну інформацію про зустріч американської сторони з росіянами у Москві.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, Україна хоче знати, які ще приводи знайшов диктатор РФ Володимир Путін, щоб затягнути війну та тиснути на Україну.

"Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій. Звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був. І це був достойний мир", - сказав президент.

Зеленський додав, що тільки достойний мир означає реальну безпеку. Україна цілком усвідомлює, що для цього зараз і в майбутньому потрібна підтримка партнерів.

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Нагадаємо, 4 грудня Зеленський повідомляв, що до США вирушили секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров і голова Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Мирний план США

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