Делегація України знову прибула до США на перемовини. Ми готові до будь-якого розвитку подій, - Зеленський
Українські представники знову перебувають у США на перемовинах із командою Дональда Трампа, щоб отримати повну інформацію про зустріч американської сторони з росіянами у Москві.
Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Обговорення зустрічі Віткоффа з Путіним
За його словами, Україна хоче знати, які ще приводи знайшов диктатор РФ Володимир Путін, щоб затягнути війну та тиснути на Україну.
"Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій. Звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був. І це був достойний мир", - сказав президент.
Зеленський додав, що тільки достойний мир означає реальну безпеку. Україна цілком усвідомлює, що для цього зараз і в майбутньому потрібна підтримка партнерів.
- Нагадаємо, 4 грудня Зеленський повідомляв, що до США вирушили секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров і голова Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
- 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
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УМЄРОВ держ службовець а хто такі Віткофф та ЗЯТЬОК? чому Умєров робить тьорки, виганяючи за двері Кислицю- дипломата -патріота?
Унікальне відео - вовка ще не през, але вже в передвиборчій компанії - очі!!! подивіться у ці очі , ну і простітут з УП на висоті ******** українцям нового преза
Дипломати стали не в ціні,попередній їх глава попросту втік.
Дипломатією займаються недипломати,щоб в недипломатичний спосіб не вирішити дипломатичні питання.
Всі пам'ятають, чим це скінчилося.
Пізно ввечері 1 грудня 2025 року чотири невідомі військові дрони порушили безпольотну зону над аеропортом Дубліна та спробували перешкодити посадці літака президента України Володимира Зеленського. Про це повідомило ірландське видання The Journal з посиланням на джерела в силових структурах.
Президентський борт приземлився за кілька хвилин до появи дронів - з невеликим випередженням графіку. БпЛА вийшли точно на траєкторію польоту літака в момент, коли там мав бути літак Зеленського. Увімкнені навігаційні вогні дронів дали підстави вважати, що мета була саме в створенні перешкод для посадки.
Алабабай Алоборвсовіч мабуть літаками.....
Безсоромна країна, кагал мародерів