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Новини Мирний план США Візит делегації України до США
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Делегація України знову прибула до США на перемовини. Ми готові до будь-якого розвитку подій, - Зеленський

Зеленський

Українські представники знову перебувають у США на перемовинах із командою Дональда Трампа, щоб отримати повну інформацію про зустріч американської сторони з росіянами у Москві.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Обговорення зустрічі Віткоффа з Путіним

За його словами, Україна хоче знати, які ще приводи знайшов диктатор РФ Володимир Путін, щоб затягнути війну та тиснути на Україну.

"Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій. Звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був. І це був достойний мир", - сказав президент.

Зеленський додав, що тільки достойний мир означає реальну безпеку. Україна цілком усвідомлює, що для цього зараз і в майбутньому потрібна підтримка партнерів.

Читайте також: Україна планує зустрічі з американською стороною, - Зеленський після розмови з Коштою

  • Нагадаємо, 4 грудня Зеленський повідомляв, що до США вирушили секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров і голова Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
  • 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США поділили "мирний план" на чотири частини - NYT

Автор: 

Зеленський Володимир (28072) перемовини (3825) США (26770) Умєров Рустем (904) Гнатов Андрій (46)
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Топ коментарі
+19
Як ця брехлива українофобська гнусава потвора дістала
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04.12.2025 22:43 Відповісти
+18
Ага. И глава переговорной группы от Украины, Секретарь СНБО Умеров имеет недвижимость в США и там же проживает его семья. Шикарный представитель интересов страны, только вот интересно какой страны?
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04.12.2025 22:41 Відповісти
+13
вони труть умови безпеки.... для вовки
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04.12.2025 22:40 Відповісти
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Перемовини про шо?
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04.12.2025 22:37 Відповісти
Про будь-який розвиток подій. Що зе хотів цим сказати-х.з.
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04.12.2025 23:01 Відповісти
Відомо про що - про перемовини про перемовини про перемовини
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05.12.2025 05:33 Відповісти
Лізе на рожон - або Чебурек не бажає повертатися!
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04.12.2025 22:38 Відповісти
вони труть умови безпеки.... для вовки
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04.12.2025 22:40 Відповісти
Чебурек полюбасу з кінцями - ФБР його не випустить поки не обскубе
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04.12.2025 22:52 Відповісти
вова, ти як практівовашая дєвачка па визавову -пам"ятаєш баньку у Межигір"ї , особлива развлєкуха від ТЕБЕ для Яника та Дімона Мєвєдєва , тодті преза рашки, теж як ти сьогодні в Україні..

УМЄРОВ держ службовець а хто такі Віткофф та ЗЯТЬОК? чому Умєров робить тьорки, виганяючи за двері Кислицю- дипломата -патріота?
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04.12.2025 22:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4WsmwnsLDGk&t=179s https://www.youtube.com/watch?v=4WsmwnsLDGk&t=179s Нас предадут ИЗ-ЗА ЗЕЛЕНСКОГО! Слили детали переговоров, ВОТ ЧТО ЗАДУМАЛ ТРАМП - ГАНАПОЛЬСКИЙ, РЕВА
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04.12.2025 22:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Kd5ZBo8QCrs&t=81s

Унікальне відео - вовка ще не през, але вже в передвиборчій компанії - очі!!! подивіться у ці очі , ну і простітут з УП на висоті ******** українцям нового преза
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04.12.2025 23:06 Відповісти
ндааа ,кокс припудрив залишкі мізків вже тоді ...остаточно ,і як бл...цього не бачили довбодятли 73% ?...
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04.12.2025 23:48 Відповісти
Ага. И глава переговорной группы от Украины, Секретарь СНБО Умеров имеет недвижимость в США и там же проживает его семья. Шикарный представитель интересов страны, только вот интересно какой страны?
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04.12.2025 22:41 Відповісти
интерес своей шкуры и шкуры своей семьи.
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04.12.2025 23:09 Відповісти
"МИ ГОТОВІ ДО БУДЬ-ЯКОГО розвитку подій" - цитата презика Єрмака
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04.12.2025 22:42 Відповісти
невже навіть гранати взяли із собою на випадок спроби полонити і для самоліквідації...?
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04.12.2025 22:53 Відповісти
Та чого возитись туди - сюди за народний кошт! Та сидіть вже там під дверима. Результат і так уже усім відомий.
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04.12.2025 22:43 Відповісти
Як ця брехлива українофобська гнусава потвора дістала
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04.12.2025 22:43 Відповісти
А у прямому ефірі ці переговори показувати не можна? Може вони там про зовсім інше говорять!
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04.12.2025 22:44 Відповісти
ви гадаєте вам може сподобатися яким чином нами всіма торгують всі без виключень???краще не знати,все одно продадуть...
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04.12.2025 23:20 Відповісти
73% має сподобатись. Не можна позбавляти їх такого задоволення.
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04.12.2025 23:23 Відповісти
Ви готові прийняти з будь якого боку і у будь якій кількості, але до чого тут Україна?
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04.12.2025 22:46 Відповісти
бо особисті гарантії недоторканості важливіше.....
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04.12.2025 23:21 Відповісти
Евреї і Татари пішли продавати укрів амерам щоб ті їх здали по дешевці рузкім за бабки
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04.12.2025 22:50 Відповісти
👍в точку,навіть додати нічого....
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04.12.2025 23:23 Відповісти
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04.12.2025 22:50 Відповісти
"Нагадаємо, 4 грудня Зеленський повідомляв, що до США вирушили секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров і голова Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов".
Дипломати стали не в ціні,попередній їх глава попросту втік.
Дипломатією займаються недипломати,щоб в недипломатичний спосіб не вирішити дипломатичні питання.
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04.12.2025 22:52 Відповісти
Один раз Алі-Баба послав Зюзю у Білий дім попри попередження європейців.
Всі пам'ятають, чим це скінчилося.
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04.12.2025 22:53 Відповісти
Від плану перемоги опустився до того рівня, що як бабка базарна бігає до США:" ну розкажіть що там путін про мене казав?.."
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04.12.2025 22:56 Відповісти
Хто б сумнівався?
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04.12.2025 23:02 Відповісти
Говорити можна скільки завгодно,с ким завгодно і будь-де....Але є дійсність, яку всі бачать, і її не обдурити, щоб не говорили, і як би не намагалися видати за бажане.
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04.12.2025 23:06 Відповісти
Крыса,воровала у воюющей страны.Мерзость.
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04.12.2025 23:12 Відповісти
В той самий час, коли більше 40% європейців вважають "трамбона" ворогом ЄС ,котрий таки збирається фінансувати Україну і виділяє фінанси на зброю..."зелений зрадник" ,буде разом із європейським ворогом і рашистським другом "трамбоном" тягнути Україну в рашистські обійни.Все робить.щоб втратити підтримку ЄСі сісти на рашистсько- американських хера .за одно присадивши в ярмо Україну і її народ ...
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04.12.2025 23:15 Відповісти
Тільки магія вуду допоможе...
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04.12.2025 23:16 Відповісти
або створити свій «Моссад» і вирізати їх по всім норам і ложити на гарантів....
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04.12.2025 23:25 Відповісти
Де таку купити?
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04.12.2025 23:35 Відповісти
😂
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04.12.2025 23:51 Відповісти
Якби магія Вуду допомагала, то всі мерзотники на світі давно би були мертві
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05.12.2025 05:35 Відповісти
Умєров щось вдома забув, тому прийшлося повернутися?
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04.12.2025 23:20 Відповісти
бабло в торбах з заробітків привіз дипрейсом......
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04.12.2025 23:26 Відповісти
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/the-journal-litak-zelenskoho-u-dublini-namahalis-perekhopiti-nevidomi-vijskovi-droni.html https://zn.ua/ukr/UKRAINE/the-journal-litak-zelenskoho-u-dublini-namahalis-perekhopiti-nevidomi-vijskovi-Чотири дорогі БпЛА порушили безпольотну зону та намагались завадити президентському борту здійснити приземлення. Ірландські спецслужби класифікують це як гібридну атаку

Пізно ввечері 1 грудня 2025 року чотири невідомі військові дрони порушили безпольотну зону над аеропортом Дубліна та спробували перешкодити посадці літака президента України Володимира Зеленського. Про це повідомило ірландське видання The Journal з посиланням на джерела в силових структурах.

Президентський борт приземлився за кілька хвилин до появи дронів - з невеликим випередженням графіку. БпЛА вийшли точно на траєкторію польоту літака в момент, коли там мав бути літак Зеленського. Увімкнені навігаційні вогні дронів дали підстави вважати, що мета була саме в створенні перешкод для посадки.
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04.12.2025 23:27 Відповісти
"Моя жопа готова до будь-якого сценарію. А что такова, це шоу-бізнес. "
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04.12.2025 23:27 Відповісти
Гроші вивозять. Це вже ясно
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05.12.2025 00:20 Відповісти
Янккович камазами вивіз бабло...
Алабабай Алоборвсовіч мабуть літаками.....
Безсоромна країна, кагал мародерів
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05.12.2025 00:22 Відповісти
Їздили возилися, щоб ви показилися .
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05.12.2025 01:44 Відповісти
"щоб мир все ж таки був. І це був достойний мир" провалив усе до чого дотягнувся а тепер казки про " достойний мир" розказує
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05.12.2025 04:28 Відповісти
Потужний срач
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05.12.2025 06:30 Відповісти
 
 