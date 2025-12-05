РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11916 посетителей онлайн
Новости Визит делегации Украины в США
858 15

Умеров и Гнатов сегодня снова встретятся с Уиткоффом и Кушнером в Майами, - СМИ

Встреча Украины и США в Майами завершилась

Секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в пятницу, 5 декабря, проведут еще одну встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Майами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Предварительные переговоры в таком же формате состоялись вечером 4 декабря и продолжались до поздней ночи.

Встреча украинских представителей с командой Трампа запланирована на 14:00 по местному времени (21:00 по Киеву). Собеседник издания подтвердил, что стороны продолжат обсуждение дальнейших шагов в мирном процессе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мир в Украине возможен только при гарантиях суверенитета, - глава МИД Австрии Майнль-Райзингер

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
  • 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США ожидают сдвигов в переговорах между Украиной и РФ, - Вэнс

Автор: 

переговоры (5318) США (28514) Умеров Рустем (705) Андрей Гнатов (30)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Щось мені здається що Умеров вже вирішує свої особисті питання. Бо відношення Тромба і його клану по переговорам по Україні вже все давно зрозуміло. Тромб вже відкрито сказав що хоче вигідно продати Україну )(уйлу
показать весь комментарий
05.12.2025 17:31 Ответить
+3
Умєров і вирішував свої питання. Йому Україна як тимчасовий притулок і місце, де можна прибарахлитися.
показать весь комментарий
05.12.2025 18:09 Ответить
+2
З першого разу до Умєрова не дійшло, що Віткоффу (і Трампу також) пох.й на думку представників від України?
Зустрічаються знову!
показать весь комментарий
05.12.2025 17:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З першого разу до Умєрова не дійшло, що Віткоффу (і Трампу також) пох.й на думку представників від України?
Зустрічаються знову!
показать весь комментарий
05.12.2025 17:23 Ответить
Ні як не зрозуміють,що вже все вирішено?! Всім на Україну пох...
показать весь комментарий
05.12.2025 17:24 Ответить
Який мирний процес без кацапів? - їх шо - заклинило?
показать весь комментарий
05.12.2025 17:25 Ответить
Зі штатами теж треба якось помиритись. Як там лідор казав: "Або партнер, або гідність!"
показать весь комментарий
05.12.2025 17:37 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/mercz-umeet-davit-i-umeet-nahodit-bolevye-tochki/ Bloomberg подтвердил информацию, что:

«Администрация президента США Дональда Трампа тайно пытается уговорить некоторые страны Евросоюза (ЕС) заблокировать план Еврокомиссии по использованию замороженных активов Центробанка РФ для обеспечения «репарационного» кредита Украине. Мол, эти активы необходимы для обеспечения мирного соглашения и завершения войны в Украине.»
показать весь комментарий
05.12.2025 17:27 Ответить
Американці тупі, вони не розуміють, що росіянам не потрібні заморожені активи назад, росію не цікавлять гроші, росіян цікавить тільки пабеди і паради, велічіє.

Заморожені активи не можуть бути козирем на переговорах, бо росіянам начхати на гроші, вони готові гризти сухарі ради пабед.

Трамп тупий і не розуміє менталітет росіян.
показать весь комментарий
05.12.2025 18:12 Ответить
тобто українці там відсутні, тут зрозуміло...
показать весь комментарий
05.12.2025 17:27 Ответить
Щось мені здається що Умеров вже вирішує свої особисті питання. Бо відношення Тромба і його клану по переговорам по Україні вже все давно зрозуміло. Тромб вже відкрито сказав що хоче вигідно продати Україну )(уйлу
показать весь комментарий
05.12.2025 17:31 Ответить
Умєров і вирішував свої питання. Йому Україна як тимчасовий притулок і місце, де можна прибарахлитися.
показать весь комментарий
05.12.2025 18:09 Ответить
Мутят ********.
показать весь комментарий
05.12.2025 17:43 Ответить
@ (мова оригіналу):
"«Друзья» Путина - Ковальчук, Тимченко, Ротенберги тайно сговариваются с США о бизнесе в РФ (Wall Street Journal).
Друг Трампа - мл.Д.Бич намерен купить 9,9% акций в «Арктик СПГ» (Новатэк), а ст. вице-президент Exxon Mobil Н.Чепмен тайно встретился в Катаре с И.Сечиным.
Подлый сговор?"
показать весь комментарий
05.12.2025 17:45 Ответить
Американці, українці і кацапи будуть обговорювати, як позбутись європейців, які вчергове зірвали такий близький і узгоджений договір.
показать весь комментарий
05.12.2025 17:53 Ответить
Та забийте,поки що на Штати,розвивайте своє виробництво,чи не на часі
показать весь комментарий
05.12.2025 18:14 Ответить
Знову евреї будуть пороть Умерова на конюшне, пардон, на полі для гольфу.
показать весь комментарий
05.12.2025 18:20 Ответить
А хіба умєров не один з них, просто кримсько-татарського походження?
показать весь комментарий
05.12.2025 18:37 Ответить
 
 