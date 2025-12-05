Умеров и Гнатов сегодня снова встретятся с Уиткоффом и Кушнером в Майами, - СМИ

Секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в пятницу, 5 декабря, проведут еще одну встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Майами.

Предварительные переговоры в таком же формате состоялись вечером 4 декабря и продолжались до поздней ночи.

Встреча украинских представителей с командой Трампа запланирована на 14:00 по местному времени (21:00 по Киеву). Собеседник издания подтвердил, что стороны продолжат обсуждение дальнейших шагов в мирном процессе.

Мирный план США

