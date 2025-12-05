Умеров и Гнатов сегодня снова встретятся с Уиткоффом и Кушнером в Майами, - СМИ
Секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в пятницу, 5 декабря, проведут еще одну встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Майами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Предварительные переговоры в таком же формате состоялись вечером 4 декабря и продолжались до поздней ночи.
Встреча украинских представителей с командой Трампа запланирована на 14:00 по местному времени (21:00 по Киеву). Собеседник издания подтвердил, что стороны продолжат обсуждение дальнейших шагов в мирном процессе.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
- 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Зустрічаються знову!
«Администрация президента США Дональда Трампа тайно пытается уговорить некоторые страны Евросоюза (ЕС) заблокировать план Еврокомиссии по использованию замороженных активов Центробанка РФ для обеспечения «репарационного» кредита Украине. Мол, эти активы необходимы для обеспечения мирного соглашения и завершения войны в Украине.»
Заморожені активи не можуть бути козирем на переговорах, бо росіянам начхати на гроші, вони готові гризти сухарі ради пабед.
Трамп тупий і не розуміє менталітет росіян.
"«Друзья» Путина - Ковальчук, Тимченко, Ротенберги тайно сговариваются с США о бизнесе в РФ (Wall Street Journal).
Друг Трампа - мл.Д.Бич намерен купить 9,9% акций в «Арктик СПГ» (Новатэк), а ст. вице-президент Exxon Mobil Н.Чепмен тайно встретился в Катаре с И.Сечиным.
Подлый сговор?"