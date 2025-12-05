Встреча украинской и американской делегаций во Флориде завершилась, - СМИ

Встреча украинской и американской делегации в Майами завершилась.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники в делегации.

Украину на переговорах представляли секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Мирный план США

