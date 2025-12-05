РУС
Новости Визит делегации Украины в США
5 533 21

Встреча украинской и американской делегаций во Флориде завершилась, - СМИ

Встреча Украины и США в Майами завершилась

Встреча украинской и американской делегации в Майами завершилась.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники в делегации.

Украину на переговорах представляли секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
  • 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

переговоры США Умеров Рустем Андрей Гнатов
Топ комментарии
+9
Татарин ЯКИЙ ОФІЦІЙНО сказав що ЧХАТИ ВІН ХОТІВ на Україну, що він татарин і йому плювати що там станеться з Україною, чувак який має всю сімю в США і майно - ЩОСЬ ТАМ БЛІН ПРЕДСТАВЛЯЄ.

........це просто жах сюр і найбільша зрада інтересів держави в останні роки
05.12.2025 07:14 Ответить
+5
А хто це поряд з Умєровим - невже одіозний головмєнт часів Януковоща Могильов, який допомагав здавати півострів. Голосьонок перевдягнений риг, виходить.

05.12.2025 07:34 Ответить
+4
Гніда вдвойне.
05.12.2025 07:40 Ответить
Пиццой умерова хоть угостили?
05.12.2025 06:45 Ответить
гнида умєров свої маєтки у флориді перевірив ?
05.12.2025 07:08 Ответить
А тот кто назначил умерова на эту должность конечно же молодец?!
05.12.2025 07:10 Ответить
Гніда вдвойне.
05.12.2025 07:40 Ответить
Татарин ЯКИЙ ОФІЦІЙНО сказав що ЧХАТИ ВІН ХОТІВ на Україну, що він татарин і йому плювати що там станеться з Україною, чувак який має всю сімю в США і майно - ЩОСЬ ТАМ БЛІН ПРЕДСТАВЛЯЄ.

........це просто жах сюр і найбільша зрада інтересів держави в останні роки
05.12.2025 07:14 Ответить
Непогано б хоч якійсь деталі - якщо це було офіційно, то де, коли і з якої нагоди (хоча б приблизно).
05.12.2025 07:38 Ответить
Ну поки шо Умеров робить все правильно..
05.12.2025 07:38 Ответить
Робить те що наказує ФБР інакше заарештують як громадянина сша і буде невдобно
05.12.2025 08:01 Ответить
А хто це поряд з Умєровим - невже одіозний головмєнт часів Януковоща Могильов, який допомагав здавати півострів. Голосьонок перевдягнений риг, виходить.

05.12.2025 07:34 Ответить
значить фото з моильовим то фейк? чи як? працював цей удмурт помічником джамілєва. було таке.
05.12.2025 08:04 Ответить
Україну представвляє не етнічний українець.І так всюди.Причому в Україні,є тотально домінуючий етнос.
05.12.2025 07:37 Ответить
Здрастє...так відбувається вже як 25 років
05.12.2025 07:40 Ответить
Це тої самий умеров який, як він каже бідний начебто церковний пацюк, та у родини якого нема нерухомості у майамі? О, тоді чекаємо його з гарними новинами в Україні. А також віримо, що цей ширий українець, ну ширший за нього лише міндіч, шефіри 2 шт, сиплий синочка мамиріми та юзик ( от же габаритна істота), взагалі думає про повернення після відпочинку за державний кошт в будиночках родини, якіх нема..
05.12.2025 07:47 Ответить
А хто з них українець??
05.12.2025 08:04 Ответить
Трамп тільки забирає час.
05.12.2025 08:09 Ответить
Чим завершилась скоро дізнаємося з західних ЗМІ, бо наша влада не зацікавлена у тому, щоб інформувати суспільство, або не зовсім в курсі всього, що відбувається на перемовинах. Та і у неї зараз, є більш важлива справа, це призначення нової голови офісу.
05.12.2025 08:26 Ответить
Блт...
Який результат?

Ну нафіга мені знати про сам факт зустрічі якщо крім цього, ніфіга не відомо?
05.12.2025 08:32 Ответить
Дожилися , українську делегацію не те що в білий дім не впустили а взагалі до Вашингтона не допустили , показово що перемовини велись на краю сполучених штатів у Флориді . Показово те що путлєра Трамп приймав на Алясці з північного краю США а наших балванів з південного боку.
05.12.2025 09:02 Ответить
Результат зустрічі-Умєров отримав американський паспорт і громадянство
05.12.2025 09:07 Ответить
 
 