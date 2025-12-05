Зустріч української та американської делегацій у Флориді завершилася, - ЗМІ

Зустріч української та американської делегації у Маямі закінчилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у делегації.

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Україну на переговорах представляли секретар РНБО Рустем Умєров та керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

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