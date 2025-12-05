Зустріч української та американської делегацій у Флориді завершилася, - ЗМІ
Зустріч української та американської делегації у Маямі закінчилася.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у делегації.
Україну на переговорах представляли секретар РНБО Рустем Умєров та керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
- 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Топ коментарі
+16 Михайло Иляш
показати весь коментар05.12.2025 07:14 Відповісти Посилання
+7 Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар05.12.2025 07:34 Відповісти Посилання
+5 Inna vid
показати весь коментар05.12.2025 07:40 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
........це просто жах сюр і найбільша зрада інтересів держави в останні роки
Який результат?
Ну нафіга мені знати про сам факт зустрічі якщо крім цього, ніфіга не відомо?