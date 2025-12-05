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Новини Візит делегації України до США
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Зустріч української та американської делегацій у Флориді завершилася, - ЗМІ

Зустріч України та США у Маямі завершилася

Зустріч української та американської делегації у Маямі закінчилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у делегації.

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Україну на переговорах представляли секретар РНБО Рустем Умєров та керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

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Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
  • 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

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Автор: 

перемовини (3825) США (26770) Умєров Рустем (904) Гнатов Андрій (46)
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Топ коментарі
+16
Татарин ЯКИЙ ОФІЦІЙНО сказав що ЧХАТИ ВІН ХОТІВ на Україну, що він татарин і йому плювати що там станеться з Україною, чувак який має всю сімю в США і майно - ЩОСЬ ТАМ БЛІН ПРЕДСТАВЛЯЄ.

........це просто жах сюр і найбільша зрада інтересів держави в останні роки
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05.12.2025 07:14 Відповісти
+7
А хто це поряд з Умєровим - невже одіозний головмєнт часів Януковоща Могильов, який допомагав здавати півострів. Голосьонок перевдягнений риг, виходить.

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05.12.2025 07:34 Відповісти
+5
Гніда вдвойне.
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05.12.2025 07:40 Відповісти
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Пиццой умерова хоть угостили?
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05.12.2025 06:45 Відповісти
гнида умєров свої маєтки у флориді перевірив ?
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05.12.2025 07:08 Відповісти
А тот кто назначил умерова на эту должность конечно же молодец?!
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05.12.2025 07:10 Відповісти
Гніда вдвойне.
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05.12.2025 07:40 Відповісти
Татарин ЯКИЙ ОФІЦІЙНО сказав що ЧХАТИ ВІН ХОТІВ на Україну, що він татарин і йому плювати що там станеться з Україною, чувак який має всю сімю в США і майно - ЩОСЬ ТАМ БЛІН ПРЕДСТАВЛЯЄ.

........це просто жах сюр і найбільша зрада інтересів держави в останні роки
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05.12.2025 07:14 Відповісти
Непогано б хоч якійсь деталі - якщо це було офіційно, то де, коли і з якої нагоди (хоча б приблизно).
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05.12.2025 07:38 Відповісти
Ну поки шо Умеров робить все правильно..
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05.12.2025 07:38 Відповісти
Робить те що наказує ФБР інакше заарештують як громадянина сша і буде невдобно
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05.12.2025 08:01 Відповісти
А хто це поряд з Умєровим - невже одіозний головмєнт часів Януковоща Могильов, який допомагав здавати півострів. Голосьонок перевдягнений риг, виходить.

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05.12.2025 07:34 Відповісти
значить фото з моильовим то фейк? чи як? працював цей удмурт помічником джамілєва. було таке.
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05.12.2025 08:04 Відповісти
Україну представвляє не етнічний українець.І так всюди.Причому в Україні,є тотально домінуючий етнос.
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05.12.2025 07:37 Відповісти
Здрастє...так відбувається вже як 25 років
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05.12.2025 07:40 Відповісти
Це тої самий умеров який, як він каже бідний начебто церковний пацюк, та у родини якого нема нерухомості у майамі? О, тоді чекаємо його з гарними новинами в Україні. А також віримо, що цей ширий українець, ну ширший за нього лише міндіч, шефіри 2 шт, сиплий синочка мамиріми та юзик ( от же габаритна істота), взагалі думає про повернення після відпочинку за державний кошт в будиночках родини, якіх нема..
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05.12.2025 07:47 Відповісти
А хто з них українець??
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05.12.2025 08:04 Відповісти
Гнатов може?
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05.12.2025 10:17 Відповісти
Трамп тільки забирає час.
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05.12.2025 08:09 Відповісти
Чим завершилась скоро дізнаємося з західних ЗМІ, бо наша влада не зацікавлена у тому, щоб інформувати суспільство, або не зовсім в курсі всього, що відбувається на перемовинах. Та і у неї зараз, є більш важлива справа, це призначення нової голови офісу.
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05.12.2025 08:26 Відповісти
Блт...
Який результат?

Ну нафіга мені знати про сам факт зустрічі якщо крім цього, ніфіга не відомо?
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05.12.2025 08:32 Відповісти
Дожилися , українську делегацію не те що в білий дім не впустили а взагалі до Вашингтона не допустили , показово що перемовини велись на краю сполучених штатів у Флориді . Показово те що путлєра Трамп приймав на Алясці з північного краю США а наших балванів з південного боку.
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05.12.2025 09:02 Відповісти
Велися там, де живе Умєров - йому облом до Вашингтона літати. А для Білого дому занадто низький рівень делегації.
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05.12.2025 10:19 Відповісти
Результат зустрічі-Умєров отримав американський паспорт і громадянство
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05.12.2025 09:07 Відповісти
так це що делегацію України очолював громадянин США умеров...
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05.12.2025 12:45 Відповісти
 
 