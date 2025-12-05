Франція спростувала витік Der Spiegel про "зраду" США у переговорах щодо України

Єлисейський палац спростував повідомлення ЗМІ про нібито недовіру президента Франції Еммануеля Макрона до американських перемовників, які беруть участь у консультаціях щодо завершення війни в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді канцелярії президента Франції на запит видання Le Monde.

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Французька сторона заявила, що не підтверджує інтерпретації тижневика Der Spiegel, який опублікував нотатки з телефонної розмови європейських лідерів.

У цих матеріалах стверджувалося, що Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц буцімто висловили сумніви щодо переговорів, які ведуть представники США.

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Єлисейський палац заперечує слова про "зраду" України

У публікації Der Spiegel йшлося, що нібито Макрон застеріг європейських партнерів від ризику, що Сполучені Штати можуть "зрадити" Україну у питанні територіальних домовленостей. Водночас в Єлисейському палаці запевнили, що у внутрішньому звіті про цю розмову таких формулювань немає.

Представник канцелярії підкреслив, що позиція Макрона публічно озвучена й повністю відповідає його приватним оцінкам. За словами джерела:

"Позиція Франції полягає в тому, що жодних рішень щодо України та Європи не може бути ухвалено без їхньої повної участі в переговорах. У цьому контексті деякі аспекти американської пропозиції ще потребують уточнення".

У матеріалах, на які посилався Spiegel, також ішлося про те, що Макрон начебто попередив — без чітких гарантій безпеки існує ризик поступок на користь Росії.

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Реакція Німеччини та Фінляндії

За даними Der Spiegel, Фрідріх Мерц під час розмови із Зеленським і європейськими лідерами теж висловив занепокоєння діями американських перемовників та закликав українську сторону "бути максимально обережною". Він зазначив, що певні елементи переговорного процесу "викликають запитання" і потребують додаткових роз’яснень.

Подібну позицію нібито озвучив і президент Фінляндії Александр Стубб, який підкреслив важливість присутності європейських лідерів у процесі, заявивши: "Ми не можемо залишити Україну і Володимира наодинці з цими людьми".

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Офіси керівників Німеччини та Фінляндії не стали коментувати зміст розмови, посилаючись на її конфіденційність. Spiegel підтвердив AFP, що спілкувався з двома учасниками консультацій, і вони підтвердили достовірність цитат, але побажали залишитися неназваними.

Нагадаємо, 4 грудня Зеленський повідомляв, що до США вирушили секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров і голова Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. Вони мають провести переговори зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером щодо завершення війни в Україні.

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