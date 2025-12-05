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Франція спростувала витік Der Spiegel про "зраду" США у переговорах щодо України

Франція - про Трампа і зраду

Єлисейський палац спростував повідомлення ЗМІ про нібито недовіру президента Франції Еммануеля Макрона до американських перемовників, які беруть участь у консультаціях щодо завершення війни в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді канцелярії президента Франції на запит видання Le Monde.

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Французька сторона заявила, що не підтверджує інтерпретації тижневика Der Spiegel, який опублікував нотатки з телефонної розмови європейських лідерів.

У цих матеріалах стверджувалося, що Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц буцімто висловили сумніви щодо переговорів, які ведуть представники США.

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Єлисейський палац заперечує слова про "зраду" України

У публікації Der Spiegel йшлося, що нібито Макрон застеріг європейських партнерів від ризику, що Сполучені Штати можуть "зрадити" Україну у питанні територіальних домовленостей. Водночас в Єлисейському палаці запевнили, що у внутрішньому звіті про цю розмову таких формулювань немає.

Представник канцелярії підкреслив, що позиція Макрона публічно озвучена й повністю відповідає його приватним оцінкам. За словами джерела:

"Позиція Франції полягає в тому, що жодних рішень щодо України та Європи не може бути ухвалено без їхньої повної участі в переговорах. У цьому контексті деякі аспекти американської пропозиції ще потребують уточнення".

У матеріалах, на які посилався Spiegel, також ішлося про те, що Макрон начебто попередив — без чітких гарантій безпеки існує ризик поступок на користь Росії.

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Реакція Німеччини та Фінляндії

За даними Der Spiegel, Фрідріх Мерц під час розмови із Зеленським і європейськими лідерами теж висловив занепокоєння діями американських перемовників та закликав українську сторону "бути максимально обережною". Він зазначив, що певні елементи переговорного процесу "викликають запитання" і потребують додаткових роз’яснень.

Подібну позицію нібито озвучив і президент Фінляндії Александр Стубб, який підкреслив важливість присутності європейських лідерів у процесі, заявивши: "Ми не можемо залишити Україну і Володимира наодинці з цими людьми".

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Офіси керівників Німеччини та Фінляндії не стали коментувати зміст розмови, посилаючись на її конфіденційність. Spiegel підтвердив AFP, що спілкувався з двома учасниками консультацій, і вони підтвердили достовірність цитат, але побажали залишитися неназваними.

  • Нагадаємо, 4 грудня Зеленський повідомляв, що до США вирушили секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров і голова Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. Вони мають провести переговори зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером щодо завершення війни в Україні. 

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Автор: 

Зеленський Володимир (28072) перемовини (3825) Макрон Емманюель (1775) Стубб Александр (212) війна в Україні (8539) Мерц Фрідріх (454)
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https://www.youtube.com/watch?v=eAOiNNx7C-4&t=14s

Бомба! Der Spiegel публикует утечку - Европа спасает Украину от Трампа /№1058/ Юрий Швец
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05.12.2025 01:12 Відповісти
Франція спростувала, що її президент Емануель Макрон.
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05.12.2025 01:46 Відповісти
Як же вони бояться сказати Трампу правду в очі !!!
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05.12.2025 01:51 Відповісти
Про що ще можна пояснювати, громадянину Трампу, після шести його банкротств в США, «читання книжок» у Епштейна, отримання грошей для бізнесу від совдепії і «подарунка» йому літака від Катару???
Хіба що про печенігів романових та їх ******??
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05.12.2025 02:07 Відповісти
Что то мне подсказывает ,что 6 разовый банкрот трамп и в вопросе принуждения Украины к капитуляции тоже провалится примерно так как он облажался с Ираном недавно или с заключением мира в Газе
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05.12.2025 07:23 Відповісти
Що спростовувати, якщо все видно неозброєним оком??? ДЕ там наші Ванги-політологи, які в екстазі хвалили Трампа??? Ідіоти.... Ще на весні було все зрозуміло, для чого пиз...юк Трамп у Білому домі..
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05.12.2025 06:33 Відповісти
 
 