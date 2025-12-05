Франция опровергла утечку Der Spiegel о "предательстве" США в переговорах по Украине

Елисейский дворец опроверг сообщения СМИ о якобы недоверии президента Франции Эммануэля Макрона к американским переговорщикам, участвующим в консультациях по завершению войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе канцелярии президента Франции на запрос издания Le Monde.

Французская сторона заявила, что не подтверждает интерпретацию еженедельника Der Spiegel, который опубликовал записи телефонного разговора европейских лидеров.

В этих материалах утверждалось, что Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц якобы выразили сомнения по поводу переговоров, которые ведут представители США.

Елисейский дворец опровергает слова о "предательстве" Украины

В публикации Der Spiegel говорилось, что якобы Макрон предостерег европейских партнеров от риска, что Соединенные Штаты могут "предать" Украину в вопросе территориальных договоренностей. В то же время в Елисейском дворце заверили, что во внутреннем отчете об этом разговоре таких формулировок нет.

Представитель канцелярии подчеркнул, что позиция Макрона публично озвучена и полностью соответствует его частным оценкам. По словам источника:

"Позиция Франции заключается в том, что никаких решений по Украине и Европе не может быть принято без их полного участия в переговорах. В этом контексте некоторые аспекты американского предложения еще требуют уточнения".

В материалах, на которые ссылался Spiegel, также говорилось о том, что Макрон якобы предупредил — без четких гарантий безопасности существует риск уступок в пользу России.

Реакция Германии и Финляндии

По данным Der Spiegel, Фридрих Мерц во время разговора с Зеленским и европейскими лидерами также выразил обеспокоенность действиями американских переговорщиков и призвал украинскую сторону "быть максимально осторожной". Он отметил, что определенные элементы переговорного процесса "вызывают вопросы" и требуют дополнительных разъяснений.

Подобную позицию якобы озвучил и президент Финляндии Александр Стубб, который подчеркнул важность присутствия европейских лидеров в процессе, заявив: "Мы не можем оставить Украину и Владимира наедине с этими людьми".

Офисы руководителей Германии и Финляндии не стали комментировать содержание разговора, сославшись на его конфиденциальность. Spiegel подтвердил AFP, что общался с двумя участниками консультаций, и они подтвердили достоверность цитат, но пожелали остаться неназванными.

Напомним, 4 декабря Зеленский сообщал, что в США отправились секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Они должны провести переговоры со спецпредставителем США Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером о завершении войны в Украине.

