Франция опровергла утечку Der Spiegel о "предательстве" США в переговорах по Украине

Франция - о Трампе и предательстве

Елисейский дворец опроверг сообщения СМИ о якобы недоверии президента Франции Эммануэля Макрона к американским переговорщикам, участвующим в консультациях по завершению войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе канцелярии президента Франции на запрос издания Le Monde.

Французская сторона заявила, что не подтверждает интерпретацию еженедельника Der Spiegel, который опубликовал записи телефонного разговора европейских лидеров.

В этих материалах утверждалось, что Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц якобы выразили сомнения по поводу переговоров, которые ведут представители США.

Елисейский дворец опровергает слова о "предательстве" Украины

В публикации Der Spiegel говорилось, что якобы Макрон предостерег европейских партнеров от риска, что Соединенные Штаты могут "предать" Украину в вопросе территориальных договоренностей. В то же время в Елисейском дворце заверили, что во внутреннем отчете об этом разговоре таких формулировок нет.

Представитель канцелярии подчеркнул, что позиция Макрона публично озвучена и полностью соответствует его частным оценкам. По словам источника:

"Позиция Франции заключается в том, что никаких решений по Украине и Европе не может быть принято без их полного участия в переговорах. В этом контексте некоторые аспекты американского предложения еще требуют уточнения".

В материалах, на которые ссылался Spiegel, также говорилось о том, что Макрон якобы предупредил — без четких гарантий безопасности существует риск уступок в пользу России.

Реакция Германии и Финляндии

По данным Der Spiegel, Фридрих Мерц во время разговора с Зеленским и европейскими лидерами также выразил обеспокоенность действиями американских переговорщиков и призвал украинскую сторону "быть максимально осторожной". Он отметил, что определенные элементы переговорного процесса "вызывают вопросы" и требуют дополнительных разъяснений.

Подобную позицию якобы озвучил и президент Финляндии Александр Стубб, который подчеркнул важность присутствия европейских лидеров в процессе, заявив: "Мы не можем оставить Украину и Владимира наедине с этими людьми".

Офисы руководителей Германии и Финляндии не стали комментировать содержание разговора, сославшись на его конфиденциальность. Spiegel подтвердил AFP, что общался с двумя участниками консультаций, и они подтвердили достоверность цитат, но пожелали остаться неназванными.

  • Напомним, 4 декабря Зеленский сообщал, что в США отправились секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Они должны провести переговоры со спецпредставителем США Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером о завершении войны в Украине. 

https://www.youtube.com/watch?v=eAOiNNx7C-4&t=14s

Бомба! Der Spiegel публикует утечку - Европа спасает Украину от Трампа /№1058/ Юрий Швец
показать весь комментарий
05.12.2025 01:12 Ответить
Франція спростувала, що її президент Емануель Макрон.
показать весь комментарий
05.12.2025 01:46 Ответить
Як же вони бояться сказати Трампу правду в очі !!!
показать весь комментарий
05.12.2025 01:51 Ответить
Про що ще можна пояснювати, громадянину Трампу, після шести його банкротств в США, «читання книжок» у Епштейна, отримання грошей для бізнесу від совдепії і «подарунка» йому літака від Катару???
Хіба що про печенігів романових та їх ******??
показать весь комментарий
05.12.2025 02:07 Ответить
Что то мне подсказывает ,что 6 разовый банкрот трамп и в вопросе принуждения Украины к капитуляции тоже провалится примерно так как он облажался с Ираном недавно или с заключением мира в Газе
показать весь комментарий
05.12.2025 07:23 Ответить
Що спростовувати, якщо все видно неозброєним оком??? ДЕ там наші Ванги-політологи, які в екстазі хвалили Трампа??? Ідіоти.... Ще на весні було все зрозуміло, для чого пиз...юк Трамп у Білому домі..
показать весь комментарий
05.12.2025 06:33 Ответить
 
 