РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12600 посетителей онлайн
Новости Похищение детей Россией Депортация детей россия США
1 991 14

Сенатор Линдси Грэм: никакого мирного соглашения без возвращения украинских детей

Сенатор Грэм: об похищенных Россией украинских детях

Республиканец Линдси Грэм во время слушаний Комитета по ассигнованиям в Сенате США заявил, что завершение войны невозможно без возвращения всех украинских детей, похищенных Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сенатор подчеркнул, что этот вопрос является ключевым в любых будущих переговорах о мире.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Возвращение детей как обязательное условие мирного урегулирования

Грэм подчеркнул, что Конгресс США должен иметь возможность пересмотреть потенциальное мирное соглашение, оценить его гарантии безопасности и обеспечить двухпартийную поддержку, которая останется в силе даже после смены администрации.

Особое внимание он обратил на судьбу 19 тысяч украинских детей, которых Россия незаконно вывезла с временно оккупированных территорий.

Сенатор категорически заявил, что эти дети не могут стать "жертвой" дипломатических компромиссов. В своем выступлении Грэм эмоционально обратился к коллегам:

"Это не о земле — это о семьях. Как бы вы себя чувствовали, если бы это был ваш ребенок? Я бы хотел, чтобы мир вернул моего. Разве это слишком много просить?"

Читайте: Часть похищенных Россией украинских детей перевезли в КНДР, где поместили в военные лагеря

Россия - спонсор терроризма 

В свою очередь сенатор-демократ Ричард Блюменталь призвал как можно скорее признать Россию государством-спонсором терроризма из-за принудительной депортации украинских детей с оккупированных территорий.

По его словам, действия РФ подпадают под определение геноцида, поскольку направлены на стирание национальной идентичности украинских детей через принудительное "перевоспитание".

"Это геноцид, потому что конечная цель похищения этих детей — стереть украинскую идентичность. Это часть стратегических усилий по стиранию нации Украины из существования. Это не побочный эффект войны. Это обдуманное, управляемое государством и одно из самых ярких проявлений террора, которые мы видели в этой войне. С февраля 2022 года украинские власти задокументировали не менее 19 546 случаев насильственного похищения детей из их семей и перевозки их в Россию или на оккупированные Россией территории", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Резолюция ООН о возвращении украинских детей - новый инструмент международного давления на РФ, - Офис Генпрокурора

Законопроект Грэма-Блюменталя

Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли на рассмотрение Сената США проект закона, который предусматривает дополнительное давление на РФ путем введения санкций против стран, покупающих ее энергоносители.

Основные положения законопроекта:

  • замораживание активов и запрет на операции для высокопоставленных чиновников России, военнослужащих, олигархов и других лиц, поддерживающих военных;
  • предлагается установление 500% тарифа на импорт товаров в США из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты;
  • введение санкций против ключевых банков, таких как Центральный банк России, Сбербанк и Газпромбанк, одновременно запрещает учреждениям США осуществлять операции с Россией и ограничивает российским организациям листинг ценных бумаг на фондовых биржах США;
  • запрещается экспорт энергетических продуктов из США в Россию и инвестиции в российскую энергетику, вводятся вторичные санкции против иностранных компаний, поддерживающих добычу энергоресурсов в России, включая нефтегазовый и урановый секторы.

Ранее мы сообщали, что при содействии первой леди США Мелании Трампв Украину вернули семерых украинских детей, похищенных Россией

Читайте: Украина официально предлагает привлечь Святейший Престол к возвращению детей

Автор: 

дети (6825) похищение (1718) Блюменталь Ричард (21) Линдси Грэм (130) война в Украине (7123)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
А рудий імбецил так не вважає. Йому треба терміново Нобелівку, а на викрадення якихось дітей - *****
показать весь комментарий
05.12.2025 00:10 Ответить
+7
Хоч парламентарі сша трохи додають оптимізму....
Бо ця ХУЦПА просто приголомшує - на чорне кажуть сірєнєво-малінове і вимагають підписати капітурірен..... Яка за визначенням протирічить інтересам Америки!! І Заходу!! І ще хоче підсилювати стратегічного ворога!!! Бізнесом і угодами
показать весь комментарий
05.12.2025 00:10 Ответить
+5
пистіти він, цей сенатор - вміє...
показать весь комментарий
05.12.2025 00:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що там із гарантіями безпеки? І із Законом США від 2017 року про цілістність України?
показать весь комментарий
05.12.2025 00:09 Ответить
Американці і США, дуже відрізняються від Трампа і його родичів!!
https://www.youtube.com/watch?v=WFfvCyGSZ3k
показать весь комментарий
05.12.2025 00:27 Ответить
дивлюся...
показать весь комментарий
05.12.2025 00:41 Ответить
Ще б було куди їх повертати. З тою хернею, що чудить рудий чорт, ця війна ніколи не закінчиться.
показать весь комментарий
05.12.2025 00:09 Ответить
Вже Трамп винен 😭😁
показать весь комментарий
05.12.2025 03:57 Ответить
І рудий чорт теж винен. Зобов'язання своєї країни (і свої власні в тому числі) слід виконувати, а не лягати під ху#ло.
показать весь комментарий
05.12.2025 07:55 Ответить
А рудий імбецил так не вважає. Йому треба терміново Нобелівку, а на викрадення якихось дітей - *****
показать весь комментарий
05.12.2025 00:10 Ответить
Все вірно, дітей треба повернути. Єдине: а що, угода якась намітилась? Бо виглядало, як путін **** по губам трампа поводив.
показать весь комментарий
05.12.2025 00:10 Ответить
Хоч парламентарі сша трохи додають оптимізму....
Бо ця ХУЦПА просто приголомшує - на чорне кажуть сірєнєво-малінове і вимагають підписати капітурірен..... Яка за визначенням протирічить інтересам Америки!! І Заходу!! І ще хоче підсилювати стратегічного ворога!!! Бізнесом і угодами
показать весь комментарий
05.12.2025 00:10 Ответить
пистіти він, цей сенатор - вміє...
показать весь комментарий
05.12.2025 00:14 Ответить
Пуйлу діти не потрібні йому потрібна земля де вони народились, а про землю грем мовчить...
показать весь комментарий
05.12.2025 00:55 Ответить
А Трамп в курсі «шо ти каш»?
показать весь комментарий
05.12.2025 01:41 Ответить
Мабуть махнув на нього рукою, - нехай собі триндить.
показать весь комментарий
05.12.2025 08:08 Ответить
І це всі вимоги для кацапії?
показать весь комментарий
05.12.2025 08:47 Ответить
 
 