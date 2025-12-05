Сенатор Линдси Грэм: никакого мирного соглашения без возвращения украинских детей

Республиканец Линдси Грэм во время слушаний Комитета по ассигнованиям в Сенате США заявил, что завершение войны невозможно без возвращения всех украинских детей, похищенных Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сенатор подчеркнул, что этот вопрос является ключевым в любых будущих переговорах о мире.

Возвращение детей как обязательное условие мирного урегулирования

Грэм подчеркнул, что Конгресс США должен иметь возможность пересмотреть потенциальное мирное соглашение, оценить его гарантии безопасности и обеспечить двухпартийную поддержку, которая останется в силе даже после смены администрации.

Особое внимание он обратил на судьбу 19 тысяч украинских детей, которых Россия незаконно вывезла с временно оккупированных территорий.

Сенатор категорически заявил, что эти дети не могут стать "жертвой" дипломатических компромиссов. В своем выступлении Грэм эмоционально обратился к коллегам:

"Это не о земле — это о семьях. Как бы вы себя чувствовали, если бы это был ваш ребенок? Я бы хотел, чтобы мир вернул моего. Разве это слишком много просить?"

Россия - спонсор терроризма

В свою очередь сенатор-демократ Ричард Блюменталь призвал как можно скорее признать Россию государством-спонсором терроризма из-за принудительной депортации украинских детей с оккупированных территорий.

По его словам, действия РФ подпадают под определение геноцида, поскольку направлены на стирание национальной идентичности украинских детей через принудительное "перевоспитание".

"Это геноцид, потому что конечная цель похищения этих детей — стереть украинскую идентичность. Это часть стратегических усилий по стиранию нации Украины из существования. Это не побочный эффект войны. Это обдуманное, управляемое государством и одно из самых ярких проявлений террора, которые мы видели в этой войне. С февраля 2022 года украинские власти задокументировали не менее 19 546 случаев насильственного похищения детей из их семей и перевозки их в Россию или на оккупированные Россией территории", - заявил он.

Законопроект Грэма-Блюменталя

Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли на рассмотрение Сената США проект закона, который предусматривает дополнительное давление на РФ путем введения санкций против стран, покупающих ее энергоносители.

Основные положения законопроекта:

замораживание активов и запрет на операции для высокопоставленных чиновников России, военнослужащих, олигархов и других лиц, поддерживающих военных;

предлагается установление 500% тарифа на импорт товаров в США из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты;

введение санкций против ключевых банков, таких как Центральный банк России, Сбербанк и Газпромбанк, одновременно запрещает учреждениям США осуществлять операции с Россией и ограничивает российским организациям листинг ценных бумаг на фондовых биржах США;

запрещается экспорт энергетических продуктов из США в Россию и инвестиции в российскую энергетику, вводятся вторичные санкции против иностранных компаний, поддерживающих добычу энергоресурсов в России, включая нефтегазовый и урановый секторы.

Ранее мы сообщали, что при содействии первой леди США Мелании Трампв Украину вернули семерых украинских детей, похищенных Россией.

