Часть похищенных Россией украинских детей перевезли в КНДР, где поместили в военные лагеря

Часть похищенных Россией украинских детей принудительно перевезли в КНДР.

Об этом сообщил журналист Остап Ярыш, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, украинские правозащитные организации рассказали, что детей поместили в военные лагеря.

Заявление прозвучало на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената США.

