Часть похищенных Россией украинских детей перевезли в КНДР, где поместили в военные лагеря
Часть похищенных Россией украинских детей принудительно перевезли в КНДР.
Об этом сообщил журналист Остап Ярыш, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, украинские правозащитные организации рассказали, что детей поместили в военные лагеря.
Заявление прозвучало на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената США.
Что предшествовало?
- 3 декабря Генассамблея ООН поддержала резолюцию, требующую возвращения похищенных Россией украинских детей.
