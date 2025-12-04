РУС
Новости Похищение детей
1 900 10

Часть похищенных Россией украинских детей перевезли в КНДР, где поместили в военные лагеря

РФ похитила украинских детей и перевезла в КНДР

Часть похищенных Россией украинских детей принудительно перевезли в КНДР.

Об этом сообщил журналист Остап Ярыш, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, украинские правозащитные организации рассказали, что детей поместили в военные лагеря.

Заявление прозвучало на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената США.

РФ похитила украинских детей и перевезла в КНДР

Читайте: Украина официально предлагает привлечь Святейший Престол к возвращению детей

Что предшествовало?

РФ похитила украинских детей и перевезла в КНДР

дети (6821) КНДР (1301) похищение (1715) россия (98243)
Сортировать:
піздец .. паРаша міжнародному праву натовкла по самі гланди ..
показать весь комментарий
04.12.2025 09:50 Ответить
і США союзник цього всього і примушую жертву до капітуляції - ОСЬ ДЕ СЮР

Ми живемо в серіалі де фашизм переміг в США - був такий "альтернативна історія"
показать весь комментарий
04.12.2025 09:55 Ответить
Якби був живий Орвел
Він напевно б *****
показать весь комментарий
04.12.2025 09:58 Ответить
Він писав про те, що бачив свого часу. Але людство не вчиться нічому на помилках, як рибки гупі, тому товчеться на спіралі історії, щедро встеленої граблями. Лише система рабовласництва вдосконалюється та відшліфовується...
показать весь комментарий
04.12.2025 10:16 Ответить
Hawthorn Healing
@hawthornhealin1
·
2 груд.
*** наче 7 років минуло, а я досі а%уєваю яким примітивним і жадібним шахраям худоба віддала країну в найтяжчі для неї часи. Це ******* просто. Просто *******.
показать весь комментарий
04.12.2025 09:57 Ответить
Так. Але це не піздець, це трагедія українського народу(
показать весь комментарий
04.12.2025 10:01 Ответить
це свідомий вибір українського народу
показать весь комментарий
04.12.2025 10:05 Ответить
Це не так. Всі знають, що народ в нас щанадто довірливи, хоч і кожного разу зраджений тими кому довіряв найбільше, бо любить слухати казки, спочатку російські народні, потім українські народні, а потім єврейскі народні казки.
показать весь комментарий
04.12.2025 10:17 Ответить
а я все мечтаю о подрыве 9 реакторов,эта территория не должна достаться никому ,ядерная пустыня но ничейная ,украйне как строне и таак пеезда и без кацапов поскорее бы эти корчи уже прикратились.
показать весь комментарий
04.12.2025 10:03 Ответить
Частину викрадених Росією українських дітей перевезли до КНДР, де помістили у військові табори

у "ПІОНЕРСЬКІ табори КНДР"
показать весь комментарий
04.12.2025 10:18 Ответить
 
 