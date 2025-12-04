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Новини Викрадення дітей
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Частину викрадених Росією українських дітей перевезли до КНДР, де помістили у військові табори

РФ викрала українських дітей та перевезла до КНДР

Частину викрадених Росією українських дітей примусово перевезли до КНДР.

Про це повідомив журналіст Остап Яриш, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, українські правозахисні організації розповіли, що дітей помістили у військові табори.

Заява пролунала на слуханнях у Комітеті з питань асигнувань Сенату США.

РФ викрала українських дітей та перевезла до КНДР

Читайте: Україна офіційно пропонує залучити Святіший Престол до повернення дітей

Що передувало?

РФ викрала українських дітей та перевезла до КНДР

Автор: 

діти (5593) КНДР (1347) викрадення (857) росія (70450)
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Топ коментарі
+26
піздец .. паРаша міжнародному праву натовкла по самі гланди ..
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04.12.2025 09:50 Відповісти
+24
Hawthorn Healing
@hawthornhealin1
·
2 груд.
*** наче 7 років минуло, а я досі а%уєваю яким примітивним і жадібним шахраям худоба віддала країну в найтяжчі для неї часи. Це ******* просто. Просто *******.
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04.12.2025 09:57 Відповісти
+23
Якби був живий Орвел
Він напевно б *****
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04.12.2025 09:58 Відповісти
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піздец .. паРаша міжнародному праву натовкла по самі гланди ..
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04.12.2025 09:50 Відповісти
і США союзник цього всього і примушую жертву до капітуляції - ОСЬ ДЕ СЮР

Ми живемо в серіалі де фашизм переміг в США - був такий "альтернативна історія"
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04.12.2025 09:55 Відповісти
Якби був живий Орвел
Він напевно б *****
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04.12.2025 09:58 Відповісти
Він писав про те, що бачив свого часу. Але людство не вчиться нічому на помилках, як рибки гупі, тому товчеться на спіралі історії, щедро встеленої граблями. Лише система рабовласництва вдосконалюється та відшліфовується...
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04.12.2025 10:16 Відповісти
А після капітуляції в ці табори поїдемо вже всі. В дусі старих традицій у товарних вагонах.
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04.12.2025 13:34 Відповісти
Hawthorn Healing
@hawthornhealin1
·
2 груд.
*** наче 7 років минуло, а я досі а%уєваю яким примітивним і жадібним шахраям худоба віддала країну в найтяжчі для неї часи. Це ******* просто. Просто *******.
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04.12.2025 09:57 Відповісти
Так. Але це не піздець, це трагедія українського народу(
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04.12.2025 10:01 Відповісти
це свідомий вибір українського народу
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04.12.2025 10:05 Відповісти
Це не так. Всі знають, що народ в нас щанадто довірливи, хоч і кожного разу зраджений тими кому довіряв найбільше, бо любить слухати казки, спочатку російські народні, потім українські народні, а потім єврейскі народні казки.
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04.12.2025 10:17 Відповісти
Порошенко
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04.12.2025 10:49 Відповісти
Він не довірливий, а занадто жадібний на халяву. Хто наобіцяє більше халяви, той і буде у фаворитах.
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04.12.2025 10:48 Відповісти
Во все времена, всегда и везде так было. Это и есть демократия. Голосовать должны только те кто что то для страны сделал, а избираться-- те из них у кого мозги есть, пройдя какие то тесты публично.
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04.12.2025 11:10 Відповісти
Саме так. Свідомий вибір "Піздєца".
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04.12.2025 12:28 Відповісти
"Піздець" - це перманентна трагедія українського народу.
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04.12.2025 12:25 Відповісти
а я все мечтаю о подрыве 9 реакторов,эта территория не должна достаться никому ,ядерная пустыня но ничейная ,украйне как строне и таак пеезда и без кацапов поскорее бы эти корчи уже прикратились.
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04.12.2025 10:03 Відповісти
Знаєш приказку про бодлівую корову?
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04.12.2025 10:29 Відповісти
Лапотне, ти хоч три класи закінчило? З яких гнилих їб.ней вас набирають?😄
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04.12.2025 10:58 Відповісти
Частину викрадених Росією українських дітей перевезли до КНДР, де помістили у військові табори

у "ПІОНЕРСЬКІ табори КНДР"
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04.12.2025 10:18 Відповісти
чергове дно пробито .
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04.12.2025 10:39 Відповісти
так що треба хутчиш підписувати мирну угоду...та віддавати усі землі які забажає *****....щоб і ті діти там оказалися...
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04.12.2025 10:42 Відповісти
Нажаль в Україні ще багато дебілів які вірять що треба підписувати все що пропонують, мовляв гірше не буде. Ще й приказку ліплять мовляв, поганий мир краще за гарну війну. Це поки не оказались в російських концтабораї а їхні діти в концтаборах таборах північної кореї. Але тоді вже буде пізно осознавати свої помилки
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04.12.2025 11:25 Відповісти
Дітей безумовно треба повертати. Але у мене питання: як наша держава збирається про них пікоуватися?
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04.12.2025 10:43 Відповісти
Це для тих хто вірить що капітулювавши настане мир. Ага. Дорослих зразу в російську армію воювати проти НАТО чи китайців або тайгу валити а ваших дітей в концтабори північної кореї де будуть вчити їсти собак і пацюків і співати пісень про Кон Чен Ина
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04.12.2025 11:20 Відповісти
А потім ці діти вже з промитими мізками будуть воювати проти сша і НАТО в проводити диверсії. І запевняю вас, воювати вони будуть набагато краще і жорстокіше ніж самі корейці. Ось до чого штовхає Тромб пропонуючи здати Україну заради буцімно ''миру''
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04.12.2025 11:37 Відповісти
Це жах! Я навідь не уявляю, що роблять з дітками в таборах в північній кореї! Світова спільнота крім занепокоєння збираєтьця щось робити з головним світовим терористом московією? 🤬
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04.12.2025 11:22 Відповісти
 
 