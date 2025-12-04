Частину викрадених Росією українських дітей перевезли до КНДР, де помістили у військові табори

Частину викрадених Росією українських дітей примусово перевезли до КНДР.

Про це повідомив журналіст Остап Яриш, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, українські правозахисні організації розповіли, що дітей помістили у військові табори.

Заява пролунала на слуханнях у Комітеті з питань асигнувань Сенату США.

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