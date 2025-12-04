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Частину викрадених Росією українських дітей перевезли до КНДР, де помістили у військові табори
Частину викрадених Росією українських дітей примусово перевезли до КНДР.
Про це повідомив журналіст Остап Яриш, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, українські правозахисні організації розповіли, що дітей помістили у військові табори.
Заява пролунала на слуханнях у Комітеті з питань асигнувань Сенату США.
Що передувало?
- 3 грудня Генасамблея ООН підтримала резолюцію, що вимагає повернення викрадених Росією українських дітей.
Топ коментарі
+26 Alex G.
показати весь коментар04.12.2025 09:50 Відповісти Посилання
+24 Ksenia VB
показати весь коментар04.12.2025 09:57 Відповісти Посилання
+23 Підлога Маккартні
показати весь коментар04.12.2025 09:58 Відповісти Посилання
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Ми живемо в серіалі де фашизм переміг в США - був такий "альтернативна історія"
Він напевно б *****
@hawthornhealin1
·
2 груд.
*** наче 7 років минуло, а я досі а%уєваю яким примітивним і жадібним шахраям худоба віддала країну в найтяжчі для неї часи. Це ******* просто. Просто *******.
у "ПІОНЕРСЬКІ табори КНДР"