УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8718 відвідувачів онлайн
Новини Викрадення дітей Росією Депортація Росією українських дітей
3 779 17

Росію зобов’язали повернути викрадених українських дітей: рішення ООН

Резолюція ООН щодо повернення Росією українських дітей

Генеральна Асамблея ООН на спеціальній надзвичайній сесії підтримала резолюцію, що вимагає повернення викрадених українських дітей.
Про це повідомили власні кореспонденти Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

  • Під час голосування документ отримав підтримку більшості держав-членів: із 193 країн "за" висловилася 91, "проти" — 12, ще 57 утрималися. Проти резолюції виступили, окрім Росії, також Білорусь, Куба, Північна Корея, Іран та низка африканських держав.

Також читайте: Питання викрадених РФ українських дітей має бути вирішене в будь-якому мирному врегулюванні, - сенатор Грем

Ключові вимоги резолюції

У документі міститься чітка вимога до РФ негайно та безумовно повернути всіх українських дітей, яких було вивезено або примусово переміщено з початку російської агресії. Резолюція також закликає припинити практики депортації, зміну особистого статусу дітей та спроби їхньої індоктринації.

Генасамблея підкреслює, що такі дії Росії грубо порушують міжнародне гуманітарне право та Женевські конвенції, які забороняють примусові переміщення цивільного населення з окупованих територій.

"Повернення українських дітей має відбутися швидко, безпечно та без будь-яких умов", — наголошується в тексті резолюції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна офіційно пропонує залучити Святіший Престол до повернення дітей

Занепокоєння міжнародної спільноти та подальші кроки

У документі вказано, що доля дітей, які з 2014 року були розлучені з родинами та незаконно переміщені до РФ, викликає "глибоку стурбованість". ООН також засудила російські законодавчі зміни, які спрощують надання громадянства українським дітям.

Генасамблея закликала Генерального секретаря ООН застосувати свої інструменти для встановлення місцеперебування дітей, перевірки їхнього стану та забезпечення доступу міжнародних гуманітарних організацій.

Окремо підтримано ініціативи держав і коаліцій, спрямовані на повернення дітей та їхню реабілітацію.

Читайте: В Україні нарахували понад 186 тисяч боржників, які не платять аліменти. Що загрожує порушникам?

Автор: 

діти (5593) ООН (3512) викрадення (857) війна в Україні (8532)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Ну це прям новина світового масштабу: безпорадна організація прийняла безпорадний документ, котрий нікого ні до чого не зобов'язує. Терорист і досі присутній і має право вето у РадБезі. Про що мова?
показати весь коментар
03.12.2025 23:56 Відповісти
+11
на якого дебіла це розраховано??хто це буде виконувати??таке враження що над нами сміються .....
показати весь коментар
04.12.2025 00:18 Відповісти
+10
РФ ПОКЛАДЕ 10000 км БОЛТ НА ЦЕ. Так само як і на все.
показати весь коментар
04.12.2025 00:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Писали машканці жека в ООН про неподобства в жеку!
Отримала листа «отвєт начальніка жека»
показати весь коментар
03.12.2025 23:50 Відповісти
Московіти, за свої злочини в Мирній Україні з лютого 2014 року, будуть ПОКАРАНІ, ВСІ!!
Самокатів на знищення ********** в пагонах, вистачить в Українців!! !
Українці дуже роботящі та терплячі!! Орків-окупантів, будем знищувати, аж до 7 коліна!
У самий неочікуваний час та спосіб!! Їх онуки, це зрозуміють і будуть ОЧЕВИДЦЯМИ!!!
Це уже, НЕВІДВОРОТНО !!
Слава Україні!
показати весь коментар
04.12.2025 01:24 Відповісти
А мы напишем в Спортлото
показати весь коментар
04.12.2025 08:25 Відповісти
Ну це прям новина світового масштабу: безпорадна організація прийняла безпорадний документ, котрий нікого ні до чого не зобов'язує. Терорист і досі присутній і має право вето у РадБезі. Про що мова?
показати весь коментар
03.12.2025 23:56 Відповісти
Роіся в очередной раз подотрется этой резолюцией..в первый раз что ли?
показати весь коментар
03.12.2025 23:56 Відповісти
РФ ПОКЛАДЕ 10000 км БОЛТ НА ЦЕ. Так само як і на все.
показати весь коментар
04.12.2025 00:09 Відповісти
на якого дебіла це розраховано??хто це буде виконувати??таке враження що над нами сміються .....
показати весь коментар
04.12.2025 00:18 Відповісти
Здесь худшее в ином. И ООН знает это. Не вернёт кацапия детей! Ведь тогда и станет это прямым доказательством, фактом, что вывозили детей!
показати весь коментар
04.12.2025 06:44 Відповісти
є винним і той хто знав що буде війна і не вивіз в тил,бо ті діти переважно сироти.....
показати весь коментар
04.12.2025 10:53 Відповісти
Реально мало кто знал, догадывались конечно. А директора интернатов и детдомов врядли сами могли это делать. И куда? Кто был готов принять? Особенно на юге. Кацапы за сутки прошли спокойно сотню км в разные стороны и далее. Таких детей мы потеряли конечно. Особенно кому до 5-7 лет. Имя оставят таким, а отчество и фамилию перепишут. Год рождения сменить на 1 моложе, старше итд. На усыновление само собой. Это ещё есть шанс к нормальным попасть. Много ещё вылезет страхолюдного, только не скоро. Всё поздно.
показати весь коментар
05.12.2025 19:17 Відповісти
Під час голосування документ отримав підтримку більшості держав-членів: із 193 країн.......
91+12+57=193 ?
показати весь коментар
04.12.2025 00:20 Відповісти
Потрібно виходити з цієї організації бо там немає різниці хто скільки і чого. Яке покарання буде для рф за невиконання рішення? Представник рф Небензя може там застрибнути на трибуну зняти штани і показати всім дупу і знаєте, чимало країн це підтримають.
показати весь коментар
04.12.2025 00:27 Відповісти
ЩАС
показати весь коментар
04.12.2025 00:21 Відповісти
Ну все! Якщо ООН прийняла, зараз повернуть! Дітей викрали в рабство, а якісь дядьки і тітки в краватках приймають пусті резолюції. Хоча б прийміть за невиконання цієї резолюції зміну статуту ООН і викиньте расію з радбезу. Можуть ще прийняти резолюцію, щоб сонце вставало із заходу. Ефект той же.
показати весь коментар
04.12.2025 00:49 Відповісти
Пуста організація, даремно гроші отримують.
показати весь коментар
04.12.2025 04:20 Відповісти
Гутерешу поставлено завдання легалізувати фюрера, щоб зняти обвинувачення міжнародного суду
показати весь коментар
04.12.2025 08:22 Відповісти
І тут раптово вони послухають... Так так ..
Просто покажуть свого володьку і Європа закавтне знову, володьку.
показати весь коментар
04.12.2025 09:58 Відповісти
 
 