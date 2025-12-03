Росію зобов’язали повернути викрадених українських дітей: рішення ООН

Генеральна Асамблея ООН на спеціальній надзвичайній сесії підтримала резолюцію, що вимагає повернення викрадених українських дітей.

Про це повідомили власні кореспонденти Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

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Під час голосування документ отримав підтримку більшості держав-членів: із 193 країн "за" висловилася 91, "проти" — 12, ще 57 утрималися. Проти резолюції виступили, окрім Росії, також Білорусь, Куба, Північна Корея, Іран та низка африканських держав.

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Ключові вимоги резолюції

У документі міститься чітка вимога до РФ негайно та безумовно повернути всіх українських дітей, яких було вивезено або примусово переміщено з початку російської агресії. Резолюція також закликає припинити практики депортації, зміну особистого статусу дітей та спроби їхньої індоктринації.

Генасамблея підкреслює, що такі дії Росії грубо порушують міжнародне гуманітарне право та Женевські конвенції, які забороняють примусові переміщення цивільного населення з окупованих територій.

"Повернення українських дітей має відбутися швидко, безпечно та без будь-яких умов", — наголошується в тексті резолюції.

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Занепокоєння міжнародної спільноти та подальші кроки

У документі вказано, що доля дітей, які з 2014 року були розлучені з родинами та незаконно переміщені до РФ, викликає "глибоку стурбованість". ООН також засудила російські законодавчі зміни, які спрощують надання громадянства українським дітям.

Генасамблея закликала Генерального секретаря ООН застосувати свої інструменти для встановлення місцеперебування дітей, перевірки їхнього стану та забезпечення доступу міжнародних гуманітарних організацій.

Окремо підтримано ініціативи держав і коаліцій, спрямовані на повернення дітей та їхню реабілітацію.

Раніше повідомлялося, що окупанти планують відправити 400 неповнолітніх із ТОТ Запоріжжя до РФ.

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