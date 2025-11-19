УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13386 відвідувачів онлайн
Новини Повернення дітей з окупації Викрадення дітей Росією Депортація Росією українських дітей Злочини РФ проти дітей в Україні
634 13

Україна офіційно пропонує залучити Святіший Престол до повернення дітей

Україна просить Ватикан формалізувати мирний процес щодо цивільних осіб

Україна звернулася до Ватикану з проханням офіційно закріпити роль Святого Престолу у сприянні переговорам щодо повернення українських дітей та цивільних осіб, яких незаконно вивезла Росія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За її словами, президент Зеленський надіслав лист до Папи Лева XIV напередодні аудієнції, на якій зустрілися українські діти та цивільні особи, що повернулися з Росії. У листі українська сторона просила формалізувати неформальну домовленість, за якою італійський кардинал Маттео Дзуппі діяв як особистий посланець Папи з гуманітарних питань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенатори США хочуть викликати посла Росії для свідчень щодо викрадення українських дітей, - The Hill

Формалізація процесу для ефективної комунікації

Верещук пояснила, що формалізація ролі Ватикану дозволить Україні налагодити офіційну комунікацію з Росією та забезпечити обов’язкову відповідь на офіційні запити.

"Щоб досягти більшого, нам потрібно офіційно закріпити цей процес у Ватикані, і саме тому зараз надходить офіційне прохання," — зазначила заступниця глави ОПУ.

Українська сторона розглядає Ватикан як платформу, через яку можна буде обговорювати питання повернення цивільних осіб та дітей, що перебувають на території Росії. Формалізація процесу, на думку українських чиновників, дозволить зробити переговори більш ефективними та прозорими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії арештували опікунку депортованого з Маріуполя підлітка Єрмохіна: її звинуватили у торгівлі дітьми

Раніше ми повідомляли, що Україна розраховує до кінця цього року відновити процес обміну військовополоненими. Про це президент Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Також ми писали, що Служба зовнішньої розвідки знайшла конкретні адреси місцеперебування українських дітей, яких викрала Росія.

Читайте: Військовому РФ, який сприяв депортації 15 українських дітей до Росії, повідомлено про підозру. ФОТО

Автор: 

Ватикан (169) діти (5572) викрадення (855) повернення (354) Папа Римський Лев 14 (68)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
дЄрмак поїхав до Папи,,,
Дома його завтра не чекайте!
показати весь коментар
19.11.2025 20:00 Відповісти
+4
Давненько цієї відьми не чув!
А скільки забашляли папі, щоб той зустрівся з корупційним чортом?
показати весь коментар
19.11.2025 20:04 Відповісти
+4
Давайте ще молєбєн за поднятіє економікі...
показати весь коментар
19.11.2025 20:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дЄрмак поїхав до Папи,,,
Дома його завтра не чекайте!
показати весь коментар
19.11.2025 20:00 Відповісти
Поїхав спокутувати гріхи?
показати весь коментар
19.11.2025 20:07 Відповісти
...освячення на престол!
показати весь коментар
19.11.2025 20:08 Відповісти
Ось, що значить сильний політик - і папу під себе підімʼяв!
показати весь коментар
19.11.2025 20:10 Відповісти
І це він ще не вмикав підтримку 5-6, ой .. 4-5 дефективних менеджерів...Він уже переріс менеджера
Алі-Баба він і в Африці Алі-Баба
показати весь коментар
19.11.2025 20:14 Відповісти
Давненько цієї відьми не чув!
А скільки забашляли папі, щоб той зустрівся з корупційним чортом?
показати весь коментар
19.11.2025 20:04 Відповісти
Сатану залучіть, ZеГниди
показати весь коментар
19.11.2025 20:14 Відповісти
Давайте ще молєбєн за поднятіє економікі...
показати весь коментар
19.11.2025 20:16 Відповісти
"Ведь я би мог би вийти в папи римськія, а в мами взять ************ тебя...жаль на мене не вовремя накинули аркан, я б засасал стакан і в Ватікан!"
показати весь коментар
19.11.2025 20:48 Відповісти
показати весь коментар
19.11.2025 20:52 Відповісти
Для Українця не може бути якогось "святого престолу". Це все ідолопоклонство та деградація.
Для віруючих є Творець, а все на земоі що "від його імені думку видає" то треш і збіговисько бісовське
показати весь коментар
19.11.2025 21:02 Відповісти
Може у Папи індульгенцію купити??? Кажуть,що вони їми торгують.....
показати весь коментар
19.11.2025 22:07 Відповісти
 
 