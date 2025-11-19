Україна офіційно пропонує залучити Святіший Престол до повернення дітей

Україна звернулася до Ватикану з проханням офіційно закріпити роль Святого Престолу у сприянні переговорам щодо повернення українських дітей та цивільних осіб, яких незаконно вивезла Росія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук.

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За її словами, президент Зеленський надіслав лист до Папи Лева XIV напередодні аудієнції, на якій зустрілися українські діти та цивільні особи, що повернулися з Росії. У листі українська сторона просила формалізувати неформальну домовленість, за якою італійський кардинал Маттео Дзуппі діяв як особистий посланець Папи з гуманітарних питань.

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Формалізація процесу для ефективної комунікації

Верещук пояснила, що формалізація ролі Ватикану дозволить Україні налагодити офіційну комунікацію з Росією та забезпечити обов’язкову відповідь на офіційні запити.

"Щоб досягти більшого, нам потрібно офіційно закріпити цей процес у Ватикані, і саме тому зараз надходить офіційне прохання," — зазначила заступниця глави ОПУ.

Українська сторона розглядає Ватикан як платформу, через яку можна буде обговорювати питання повернення цивільних осіб та дітей, що перебувають на території Росії. Формалізація процесу, на думку українських чиновників, дозволить зробити переговори більш ефективними та прозорими.

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Раніше ми повідомляли, що Україна розраховує до кінця цього року відновити процес обміну військовополоненими. Про це президент Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Також ми писали, що Служба зовнішньої розвідки знайшла конкретні адреси місцеперебування українських дітей, яких викрала Росія.

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