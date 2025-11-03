У Росії арештували опікунку депортованого з Маріуполя підлітка Єрмохіна: її звинуватили у торгівлі дітьми
У Росії правоохоронці затримали та відправили до СІЗО Ірину Рудницьку, яку звинувачують у торгівлі двома і більше дітьми.
Про це повідомляє "Настоящее время", передає Цензор.НЕТ.
Вона була опікункою депортованого з Маріуполя підлітка Богдана Єрмохіна, який у 2023 році зміг повернутися в Україну.
Рудницьку називали "соратницею" російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової, щодо якої Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт за участь у насильницькому вивезенні українських дітей до Росії.
Про Єрмохіна
За даними медіа, Богдан Єрмохін - сирота з Маріуполя. Його батьки загинули, коли хлопцеві було вісім років. На момент початку повномасштабного вторгнення він навчався у металургійному коледжі, а після окупації міста його разом із понад 30 дітьми вивезли до Донецька, а потім - до реабілітаційного центру "Поляни" під Москвою, який підпорядковується Управлінню справами президента РФ.
Що передувало?
Росіяни вивезли Богдана та інших дітей до Москви та передали під опіку в російську сім’ю. У квітні 2023 року хлопець намагався повернутися в Україну, однак його затримали на кордоні з Білоруссю і повернули назад до прийомної сім’ї. На той час хлопець вже отримав повістку про явку до військкомату Московської області.
Після 17-річний українець звернувся за допомогою повернутися додому до Володимира Зеленського.
19 листопада 2023 року Богдан Єрмохін, якого росіяни депортували з окупованого Маріуполя, повернувся до України.
