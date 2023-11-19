Депортованого з Маріуполя підлітка Єрмохіна повернули в Україну, - Лубінець. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 листопада, Богдан Єрмохін, якого росіяни депортували з окупованого Маріуполя, повернувся до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм омбудсмена Дмитра Лубінця.

Як зазначається, Богдан повернувся до України 19 листопада, у свій день народження.

"Саме наша команда Офісу Омбудсмана напрацьовувала шлях повернення хлопця спільно з іншими органами державної влади в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.



Повернення відбулося у взаємодії з Державою Катар, ЮНІСЕФ, Посольством України в Білорусі за результатами перемовин з російською стороною. Окремо хочу подякувати за логістичну підтримку нашого Офісу БФ Orphans Feeding Foundation, зокрема співзасновниці Маріам Ламберт. Висловлюю подяку й адміністрації ДПСУ за сприяння у роботі", - йдеться в повідомленні.

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Також Лубінець повідомив, що мав комунікацію з уповноваженою з прав людини в рф щодо возз’єднання хлопця із сестрою.

"Це був тернистий шлях. Богдан пережив багато, перебуваючи в рф, але попри все він хотів бути вдома! Сьогодні його бажання здійснилося. Я впевнений, що своє 18-річчя Богдан не забуде ніколи", - наголосив Лубінець.

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