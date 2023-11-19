Депортованого з Маріуполя підлітка Єрмохіна повернули в Україну, - Лубінець. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 19 листопада, Богдан Єрмохін, якого росіяни депортували з окупованого Маріуполя, повернувся до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм омбудсмена Дмитра Лубінця.
Як зазначається, Богдан повернувся до України 19 листопада, у свій день народження.
"Саме наша команда Офісу Омбудсмана напрацьовувала шлях повернення хлопця спільно з іншими органами державної влади в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.
Повернення відбулося у взаємодії з Державою Катар, ЮНІСЕФ, Посольством України в Білорусі за результатами перемовин з російською стороною. Окремо хочу подякувати за логістичну підтримку нашого Офісу БФ Orphans Feeding Foundation, зокрема співзасновниці Маріам Ламберт. Висловлюю подяку й адміністрації ДПСУ за сприяння у роботі", - йдеться в повідомленні.
Також Лубінець повідомив, що мав комунікацію з уповноваженою з прав людини в рф щодо возз’єднання хлопця із сестрою.
"Це був тернистий шлях. Богдан пережив багато, перебуваючи в рф, але попри все він хотів бути вдома! Сьогодні його бажання здійснилося. Я впевнений, що своє 18-річчя Богдан не забуде ніколи", - наголосив Лубінець.
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https://www.currenttime.tv/a/irina-farion-oskorbila-russkogovoryaschih-boytsov-vsu/32678209.html
В них все на латвійській,в нас лайно якесь.
Потім подивлюсь,побачу що там.
Потім подивлюсь.На ніч, якщо не забуду, тільки завершив працювати, все болить.
И нас николи не було легше чем у Латвії. Більш під окупаціей, більш совкодрочерів.
https://www.youtube.com/watch?v=ecVJq4WYZPU&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=v924olp2-pg&ab_channel=%D0%9F%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%AF%D0%94
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3786717-studenti-lvivskoi-politehniki-organizuvali-miting-proti-farion.html
Ця купка це мітінг?
Оце мітінг? 5 секунд незрозумілого відео?
Я теж впевнений, що поміняли на якогось "сина гір".
а не ця маленька дівчинка
тому вони на цих посадах
і тому нема кому воювати
бо "такі" воювати не будуть а їх ******* і ще вагон і ще повний візок!!!!
ніяких майданів.
азовців, під обов'язки оон та червоного хреста, то другоє.
а цьому хлопцю, медальку від зе!поца.
зе!поцу дуже подобається видавати медалькі.
Лубінець обісрався і х.йло з Єрмаком швиденько підкинули ПіАракцію. ))