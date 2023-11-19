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Депортованого з Маріуполя підлітка Єрмохіна повернули в Україну, - Лубінець. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 листопада, Богдан Єрмохін, якого росіяни депортували з окупованого Маріуполя, повернувся до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм омбудсмена Дмитра Лубінця.

Як зазначається, Богдан повернувся до України 19 листопада, у свій день народження.

"Саме наша команда Офісу Омбудсмана напрацьовувала шлях повернення хлопця спільно з іншими органами державної влади в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

Повернення відбулося у взаємодії з Державою Катар, ЮНІСЕФ, Посольством України в Білорусі за результатами перемовин з російською стороною. Окремо хочу подякувати за логістичну підтримку нашого Офісу БФ Orphans Feeding Foundation, зокрема співзасновниці Маріам Ламберт. Висловлюю подяку й адміністрації ДПСУ за сприяння у роботі", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Депортований з Маріуполя підліток Єрмохін скоро буде в Україні, - Лубінець

Також Лубінець повідомив, що мав комунікацію з уповноваженою з прав людини в рф щодо возз’єднання хлопця із сестрою.

"Це був тернистий шлях. Богдан пережив багато, перебуваючи в рф, але попри все він хотів бути вдома! Сьогодні його бажання здійснилося. Я впевнений, що своє 18-річчя Богдан не забуде ніколи", - наголосив Лубінець.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Депортований підліток з Маріуполя Єрмохін, якому вручили в рф повістку, попросив Зеленського повернути його додому. ВIДЕО

Депортованого з Маріуполя підлітка Єрмохіна повернули в Україну, - Лубінець 01
Депортованого з Маріуполя підлітка Єрмохіна повернули в Україну, - Лубінець 02
Депортованого з Маріуполя підлітка Єрмохіна повернули в Україну, - Лубінець 03

Автор: 

депортація (723) підлітки (407) Лубінець Дмитро (593)


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Топ коментарі
+35
І цього хлопця і всіх маріуполчан здав ху@лу гнусавий неголений москальський скоморох, втім, як і всю Україну. Інша справа, що всю Україну кацапи не змогли окупувати, бо завадили ЗСУ, добровольці та волонтери, а також український народ, який власними коштами й досі збирає на все, від шкарпеток, радіостанцій, лопат, одноразоаого посуду, до дронів та снайперських гвинтівок з бронетехнікою. Тож Фаріон в цьому випадку взагалі ні до чого ...
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19.11.2023 15:31
+17
Чекаємо відосіка хрипастого....але впевнений "забуде" згадати що в цій сьмї ще 12 українських дітей.
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19.11.2023 15:08
+14
А що там по ''Азовцям''? Чи це не на часі?
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19.11.2023 15:19
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Так а що там? Розкажи мені про це.
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22.11.2023 13:54 Відповісти
Тобто ти як і я не в курсе? Так тоді може ти за це фаріоншу спитаешь?
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22.11.2023 14:07 Відповісти
Так може скажеш?
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22.11.2023 14:10 Відповісти
Ти шо, не зрозумів шо я не в курсі? Яж написав тобі про це. А от твоя фаріонша у курсе. Спитай у курви.
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22.11.2023 14:16 Відповісти
Ти подивився, к радіють з їі висера на Московії?
Сподобалось? Бачу шо сподобалось.

https://www.currenttime.tv/a/irina-farion-oskorbila-russkogovoryaschih-boytsov-vsu/32678209.html
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22.11.2023 15:13 Відповісти
Але московія радіє тому що вдасться запалити мовну війну.Логічно що якби всі розмовляли українською, нічого б такого не було.Чорновол ще казав що вся Україна буде українською і зробити це набагато легше ніж в Латвії.Де Латвія тепер а де ми?
В них все на латвійській,в нас лайно якесь.
Потім подивлюсь,побачу що там.
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22.11.2023 16:17 Відповісти
Ну шо, вова, висер подивились, прослухали? Сподобалось? Ну не ворог ця стара КДБшна курва?
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22.11.2023 16:02 Відповісти
Навіщо ти пишеш с твінків, пиши вже з одного,а то то з одного,то з іншого.Від того тут не стане дві людини і лайкати себе якось по дурняцькі, хоч і з твінку.
Потім подивлюсь.На ніч, якщо не забуду, тільки завершив працювати, все болить.
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22.11.2023 16:13 Відповісти
Товарисчь, я не користуюсь твінком. До речі і не знав шо воно таке є. Прочитав, дякую. Подивись, подивись, повинно сподобатись. Да, за возом на ФБ з фраріоншей поспілкуйся, на рахуное естетікі марксізму-членінізму. Вона гурток вела з вивченя цього, коли була актівісткой та членкіней бюро комсомолу. Раз вела то повинна знати.
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22.11.2023 16:53 Відповісти
Товарисчі на росссії.Я написав хто казав так само,а це Чорновол, він казав що набагато легше ніж в Латвії буде, де Латвія зараз,де ми? Де ми, коли в нас було легше ніж у Латвії? Якщо вас справді двоє,то я не буду відповідати двом,бо ви питаєте теж саме.Уяви собі зараз москаля який питає "а патчаму в канадє дфа гафударствєнних язика?" Уяви тепер що я з підліткового віку відповідаю,я реально хочу вбити за такі питання,бо мене питає кожен ПІДОРАС ПРО ЦЕ.
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22.11.2023 17:05 Відповісти
Так так, на московии, а у нас товариство, у немцев фроинд .....
И нас николи не було легше чем у Латвії. Більш під окупаціей, більш совкодрочерів.
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22.11.2023 17:33 Відповісти
Я просто розумію Фаріон,бо якщо тебе питають про одне і теж саме десять тисяч разів,то навіть вже після першої тисячі відповідей ти як би ти не хотів,ти не зможеш стриматися.Знайшли людину яка "клин клином" вже розуміє,бо ********* на цьому, вона не буде вже ніколи толерантно відповідати,бо для неї це вже "клін кліном" працює і це так і роздули по суті ніщо на заголовках. А ідіоти повелись і норм.
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22.11.2023 17:18 Відповісти
А я не розумію, бо никорли не був тем хто підлаштовується під владу, как фаріон. Не сконал бі Совок, вона бі зараз була би десь у горкомі або обкомі КПРС. Багато таких бачів за своє життя. Та бачу. Так шо фаріон краще жувати чі відкривати свого смердючого рота на тіх кто, на відміну від ії ******, зятя та онука, у лавах ЗСУ.
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22.11.2023 17:37 Відповісти
Так шо там за естетіку марксізму-ленінізму? Чому на це питання не надаш відповідь?
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22.11.2023 11:53 Відповісти
Такі ПРОТИ фаріон.

https://www.youtube.com/watch?v=ecVJq4WYZPU&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2

https://www.youtube.com/watch?v=v924olp2-pg&ab_channel=%D0%9F%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%AF%D0%94

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3786717-studenti-lvivskoi-politehniki-organizuvali-miting-proti-farion.html
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22.11.2023 10:06 Відповісти
Це мітінг?
Ця купка це мітінг?
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21.11.2023 09:46 Відповісти
https://vm.tiktok.com/ZMjE9K54r/ https://vm.tiktok.com/ZMjE9K54r/


Оце мітінг? 5 секунд незрозумілого відео?
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21.11.2023 09:43 Відповісти
А що там по ''Азовцям''? Чи це не на часі?
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19.11.2023 15:19 Відповісти
невже просто кацапи взяли і віддали? я в це не вірю. думаю це був обмін.
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19.11.2023 15:25 Відповісти
Так, скоріше обміняли. Все заради хайпу гундосого. Та й вилупку лубінцю треба обісраний рейтинг підіймати. А шо по азовцях??? Чи то вже не актуальне..?
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19.11.2023 15:34 Відповісти
Такими темпами за кілька тисячоліть може й повернемо депортованих дітей.
Я теж впевнений, що поміняли на якогось "сина гір".
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19.11.2023 16:18 Відповісти
Гідний син своєї держави, сподіваюся що аншлаг пройшов і хлопець спокійно почимчікує до ТЦК ставати на облік і пройде ВЛК , щоб у майбутьному боронити Україну, чи не на часі?
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19.11.2023 15:40 Відповісти
Єрмохін кажете, ну а призову в ЗСУ він підлягає, чи в нього тепер прижиттєва індульгенція? Що розуму ще з Маріка втекти в Україну в нього не вистачало, а як припекло, то відразу до Нені? Мля, як я людей з луганди не ********, хто б знав! Тепер витрачай кошти слідкуй за ним що б шпигуном або корегувальникомпідготовленим в рашкі не зʼявився і т.д. І т.п.
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19.11.2023 15:46 Відповісти
Я теж їм вірити не хочу,надивився на біженців з 15го року.
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19.11.2023 17:03 Відповісти
Лубинець немає чим зайнятися крім піаркомпанієй?
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19.11.2023 16:04 Відповісти
лубінець каже ще, що ці питання мають вирішувати ось такі, здорові бугаї
а не ця маленька дівчинка
тому вони на цих посадах
і тому нема кому воювати
бо "такі" воювати не будуть а їх ******* і ще вагон і ще повний візок!!!!
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19.11.2023 16:10 Відповісти
Чому так мало людей, які просто пораділи, що українська дитина потрапила додому??? без срача - не життя?
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19.11.2023 17:32 Відповісти
Не вміють тут радіти, або не хочуть, або,найімовірніше, тут не закладено, радіти, ні за успіхи свої, ні за успіхи своїх співгромадян, чому так?, думайте самі, мені-все зрозуміло,
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19.11.2023 18:22 Відповісти
нєнє!
ніяких майданів.
азовців, під обов'язки оон та червоного хреста, то другоє.
а цьому хлопцю, медальку від зе!поца.
зе!поцу дуже подобається видавати медалькі.
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19.11.2023 18:59 Відповісти
Їх здав лідор ********** а не чх чи ООН, це недолуге перекидання провини працює тільки на зелебобах
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19.11.2023 20:19 Відповісти
Цей підліток часом не студент якого небудь вишу,якій діє на окупованій території?
Лубінець обісрався і х.йло з Єрмаком швиденько підкинули ПіАракцію. ))
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19.11.2023 22:43 Відповісти
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